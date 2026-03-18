Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
19 martie: Ziua în care izbucnesc violențele între români și maghiari de la Târgu Mureș

În ziua de 19 martie 1990 izbucnesc violențele interetnice de la Târgu Mureș, între români și maghiari. Tot pe 19 martie, în 2013, a murit mult apreciata actriță Irina Petrescu.

Violențele interetnice de la Târgu Mureș din 1990/FOTO: Arhivă
1912: Se naște aviatoarea română Marina Știrbei

Marina Știrbei s-a născut la 19 martie 1912, în Viena, fiind nepoata lui George Valentin Bibescu şi verişoara lui Bâzu Cantacuzino, doi aprigi piloţi, scrie Enciclopedia României.

Marina Știrbei/FOTO: Uncover România
În 1936 a câștigat primul concurs aerian organizat în România și a realizat un raid solo pe ruta București–Stockholm, devenind prima româncă ce a survolat Marea Baltică în condiții de ceață deasă. A fost implicată în dezvoltarea aviației sanitare și a contribuit la obținerea unor avioane pentru transportul răniților.

În 1940, la inițiativa sa, a fost creată „Escadrila Albă”, o unitate de aviație sanitară militară alcătuită exclusiv din femei-pilot.

În 1942 s-a căsătorit cu prințul Constantin Basarab Brâncoveanu, într-o ceremonie aristocratică de mare fast. După instaurarea regimului comunist, familia ei a fost deposedată de bunuri, soțul a fost arestat, iar ea și copiii au trăit în dificultăți până când au reușit să părăsească țara cu ajutorul Crucii Roșii și al Marthei Bibescu.

Marina Știrbei este considerată o figură importantă a aviației române și un simbol al emancipării femeilor într-un domeniu dominat de bărbați.

1917: S-a născut pianistul român Dinu Lipatti

Născut la București, la 19 martie 1917, Dinu Lipatti a fost un pianist, compozitor și pedagog român.

Dinu Lipatti/FOTO: Arhivă
Dinu Lipatti a început studiile muzicale încă din copilărie, fiind îndrumat de părinții săi și apoi de compozitorul Mihail Jora, potrivit site-ului dedicat lui Lipatti.

La doar 11 ani a fost admis la Conservatorul din București. În 1932 și-a încheiat studiile cu rezultate excepționale, iar în 1933 și-a început cariera de concertist. În același an a obținut Premiul II la Concursul Internațional de Pian de la Viena, unde talentul său a fost remarcat de Alfred Cortot, care l-a invitat să studieze la Paris.

În perioada studiilor la Paris, Lipatti a susținut concerte în Franța și Elveția, a realizat primele înregistrări și și-a extins repertoriul. A studiat și dirijatul și a compus lucrări importante, precum Concertino în stil clasic și Simfonia concertantă pentru două piane și orchestră de coarde. 

În 1939, Dinu Lipatti se întoarce în România după cinci ani de studii la Paris și începe să se afirme puternic în viața muzicală, colaborând îndeaproape cu George Enescu și susținând turnee cu Filarmonica din București. Pe lângă cariera de pianist, compune lucrări apreciate, însă activitatea de interpret devine dominantă.

În 1943 pleacă într-un turneu european alături de logodnica sa, pianista Madeleine Cantacuzino, și decide să se stabilească la Geneva, unde va trăi până la sfârșitul vieții. După o luptă grea cu boala, Dinu Lipatti moare la 2 decembrie 1950.

1955: S-a născut celebrul actor Bruce Willis

Walter Bruce Willis s-a născut pe 19 martie 1955, în Idar-Oberstein, în Germania de Vest, dintr-o mamă germană, Marlene Kassel, și un tată american, David Andrew Willis. La acea vreme, familia locuia la o bază militară a SUA, scrie IMDb.

Bruce Willis/FOTO: Profimedia
Willis a început să fie interesat de arta cinematografică încă din liceu. Se spune că a fost „descoperit” în timp ce lucra într-o cafenea din New York City și a apărut ulterior în câteva producții off-Broadway.

Într-o seară, în timp ce lucra ca barman, a fost remarcat de un director de casting care i-a apreciat personalitatea și avea nevoie de un barman pentru un mic rol într-un film.

În paralel cu filmele de acțiune, Willis a dat voce personajului „Mikey”, bebelușul din comedia de familie „Look Who's Talking” și continuarea „Look Who's Talking Too”, în care au jucat și John Travolta și Kirstie Alley.

În anii ’90 a apărut într-o combinație de filme de mare succes, producții independente și câteva eșecuri de box-office. Printre filmele apreciate se numără „Pulp Fiction ”regizat de Quentin Tarantino, „Twelve Monkeys” regizat de Terry Gilliam, „The Fifth Element” regizat de Luc Besson și „The Sixth Sense” regizat de M. Night Shyamalan.

Ulterior a jucat în The Whole Nine Yards, în Unbreakable, dar și în drame militare precum Hart's War și Tears of the Sun. A revenit în atenția publicului cu filmul Sin City, cu rolul vocal al ratonului RJ din animația Over the Hedge, iar fanii seriei au văzut din nou personajul John McClane în Live Free or Die Hard.

Bruce Willis a fost căsătorit aproximativ 13 ani cu actrița Demi Moore, iar împreună au trei fiice. Actorul a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD) la începutul anului 2023, familia anunțând acest diagnostic specific în luna februarie a acelui an.  

1990: Izbucnesc violențele interetnice de la Târgu Mureș

În 15 martie 1990, populaţia maghiară din localităţile unde era majoritară a sărbătorit Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

La acele manifestaţii, populaţia maghiară a arborat drapelul Ungariei pe mai multe instituţii din Satu Mare şi Târgu Mureş, a înlocuit plăcuţele în limba română cu cele în limba maghiară şi a lansat o serie de sloganuri antiromâneşti. Totodată au fost profanate statuile lui Avram Iancu din Târgu Mureş şi Nicolae Bălcescu din Sovata.

La 19–20 martie 1990, tensiunile interetnice din Târgu Mureș au degenerat în confruntări violente între români și maghiari. După atacarea sediilor UDMR, PNL și PNȚ și alte incidente, a avut loc un marș la care au participat membri ai ambelor comunități, dar acesta s-a transformat în violențe în centrul orașului.

La conflict au participat și grupuri venite din localitățile din jur, ceea ce a amplificat confruntările. În timpul acestor evenimente, românul Mihăilă Cofariu a fost bătut grav și ulterior prezentat eronat în presa străină drept victimă maghiară.

Bilanțul violențelor a fost de 5 morți (2 români și 3 maghiari), 278 de răniți, o biserică ortodoxă incendiată și mai multe sedii de partide vandalizate.

2006: Lukașenko câștigă al treilea mandat de președinte al Belarusului

Alexander Lukashenko câștigă un al treilea mandat de președinte al Belaruslui.

Alexander Lukashenko/FOTO: EPA-EFE
Protestatarii ridică o tabără de corturi într-o piață centrală din Minsk, dar poliția o distruge și arestează peste 400 de manifestanți la mai mult de o săptămână după aceea, scrie AP.

Un candidat al opoziției la alegerile prezidențiale este închis pentru peste doi ani, iar un altul este condamnat la 15 zile de detenție. Ulterior, Uniunea Europeană și Statele Unite îngheață conturile bancare ale lui Lukashenko și ale unor membri ai guvernului său.

2013: A murit actrița Irina Petrescu

Născută la București, la 19 iunie 1941, Irina Petrescu a studiat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale" din Capitală.

Irina Petrescu/FOTO: Arhivă
A fost angajată la Teatrul Național „I.L Caragiale” din Capitală și la Teatrul Bulandra. A fost recompensată cu premiul „Aristizza Romanescu” și premiul UNITER, iar în anul 2000 a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de ofițer. 

Aavut roluri importante în film, teatru radiofonic şi teatru TV, în regia unor nume de prestigiu ca: Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Gheorghe Vitanidis, Mihai Iacob, Virgil Calotescu, Ion Popescu - Gopo, Dinu Tănase, Andrei Blaier, Manole Marcus, Iulian Mihu, Dan Piţa, Mircea Veroiu.

Din filmografia sa amintim: „Nu vreau să mă însor”, „Pași spre lună”, „Străinul”, „Răutăciosul adolescent”, „7 zile” și „Imposibila iubire”.   

A decedat la 19 martie 2013, la Spitalul Elias. A fost înmormântată în Cimitirul „Reînvierea” din Colentina.

