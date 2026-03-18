Abuz în serviciu la simularea Evaluării Naționale? Un lider de sindicat reclamă nereguli grave și sesizează ITM

Organizarea simulărilor cu orice preț a dus la încălcarea flagrantă a legii; în plus, rezultatele nu vor fi relevante, semnalează un lider de sindicat care a declarat că se va adresa Inspecției Muncii. „Nu sunt viciate aceste rezultate”, răspunde IȘJ.

Președintele Sindicatului „Didactica” Vaslui (afiliat FSLI), Sorin Țiplea, spune că va sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, acuzând Inspectoratul Școlar Județean Vaslui că a încălcat legislația muncii aducând, în unitățile școlare în care profesorii au refuzat implicarea în activitatea de simulare a Evaluării Naționale, angajați din alte structuri. A fost încălcată astfel chiar procedura ministerului, semnalează Țiplea.

„E vorba de componența comisiilor. Se spune foarte clar că această componență a comisiilor este realizată doar cu personal din unitate sau din centrul de evaluare respectiv, nu se poate utiliza personal din afara centrului de examinare, sub nicio formă, pentru că altfel încălcăm prevederile ordinului de ministru. Cu alte cuvinte, încălcăm prevederi legale, iar a încălca prevederile legale nu înseamnă altceva decât un abuz în serviciu pe care l-au făcut directorii și Inspectoratul Școlar”, a declarat Țiplea, pentru „Adevărul”.

În multe situații, nu doar că s-a asigurat supravegherea cu personal din alte unități, dar a fost un singur asistent în sală, deși metodologia spune doi. „Președintele comisiei a fost și asistent în același timp, adică directorul unității a fost și asistent. De asemenea, în multe situații asistenții din unitățile de învățământ au fost secretari de școală, laboranți și așa mai departe, în condițiile în care metodologia spune foarte clar că asistenți pot fi doar cadre didactice de predare”, a adăugat Țiplea.

„Dacă nu aveți, vă trimitem oameni”

Metodologia a fost încălcată la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, care a făcut presiuni, acuză liderul. „Asistăm, practic, la o instigare din partea Inspectoratului Școlar la nerespectarea prevederilor legale în vigoare”, a mai spus liderul. Directorilor li s-ar fi transmis să organizeze activitatea cu secretari, cu laboranți, cu orice resursă disponibilă, spunându-li-se - „dacă nu aveți, vă trimitem oameni”, a mai precizat liderul de sindicat.

Ar fi fost trimiși inclusiv inspectori școlari ca asistenți în aceste comisii. S-a întâmplat să fie adus personal din alte unități la Școala nr. 5 Vaslui, dar și la Școala nr. 9 Vaslui (la Școala nr. 9 s-au trimis chiar inspectori școlari, susține reprezentantul profesorilor).

„Au fost aduse persoane din municipiul Bârlad la Vaslui, ca să completeze anumite comisii, cu toate că nu aveau nicio legătură cu aceste comisii persoane care lucrează în municipiul Bârlad. Utilizarea acestor persoane din afara centrului nu înseamnă altceva decât muncă la negru, pentru că acea persoană a prestat o muncă pentru un angajator fără forme legale de angajare. (...) De aceea, când ne ducem la Evaluarea Națională, la examenul propriu-zis, și, respectiv, la Bacalaureat, fiecare cadru didactic implicat în această comisie are un contract cu instituția unde este delegat, i se face contract, că e cu timp parțial, nu contează tipologia, dar important este că are o formă legală în care prestează acea muncă. Acolo, în aceste examene, ei își iau această măsură de legalitate”, a semnalat liderul.

Sindicatul va întocmi o petiție către ITM Vaslui prin care se va solicita analiza cazurilor semnalate privind practicarea unei munci fără forme legale de angajare.

Simulările reprezintă o activitate suplimentară, pentru desfășurarea căreia salariatul trebuie să-și dea acordul, a mai punctat liderul. „Până acum cadrele didactice au fost întotdeauna înțelegătoare, dar în urma momentului din vară în care actuala guvernare, în frunte cu ministrul Educației, numai că nu ne-au făcut puturoși, că, vai dragă Doamne, noi nu avem ce face și nu muncim... (...) Mi-ai dat două ore în plus de activitate de predare, dar de ce ți-aș face și această activitate în plus dacă tot m-ai terfelit atâta?”, a mai spus Țiplea.

„S-a copiat pe rupte”

Liderul sindicatului mai spune că are semnale de la membrii de sindicat că în sălile de clasă în care a fost câte un supraveghetor „s-a copiat pe rupte”. Rezultatele înregistrate în urma simulării vor fi departe de a oglindi situația reală, mai spune liderul de sindicat, în condițiile în care nu s-au putut asigura condițiile de securitate pentru desfășurarea probelor.

De ce boicotarea simulărilor are mari șanse să eșueze. „Procedăm așa de doi ani pentru a-i încuraja pe oameni să participe"

„Vă spun foarte sincer că unii dintre colegi erau deja revoltați. Își puneau întrebarea, ieri, în cancelarie: și eu ce o să fac? O să fiu obligat să pun nota în catalog știind că elevul a copiat, dacă el vrea? Pentru că așa spune procedura, că elevul care dorește ca nota de la simulare să-i fie trecută în catalog pe baza unei cereri trebuie să-i treci nota. Și unii colegi de-ai noștri erau revoltați la perspectiva aceasta. (...) La Vaslui, se pare că s-a simulat modul în care putem încălca prevederile legale. Asta este singura concluzie”, a mai spus Sorin Țiplea.

Profesorii au participat, în luna decembrie, la simularea județeană cu care profesorii au fost de acord, iar din această perspectivă pentru elevi nu este nicio pierdere, consideră Sorin Țiplea.

De asemenea, neparticiparea la activitatea de simulare este luată în calcul și pentru săptămâna viitoare, când se susțin probele simulării Bacalaureatului 2026.

„Procedura de organizare a simulărilor este valabilă pentru cazurile normale”

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui dau asigurări că rezultatele acestor simulări nu sunt viciate de condițiile extraordinare în care au fost organizate și de asemenea că nu s-au făcut presiuni asupra profesorilor pentru a participa. Pe de altă parte, este adevărat că procedura spune altceva cu privire la componența comisiilor, însă acest lucru este valabil pentru „cazurile normale”.

„Procedura de organizare a simulărilor este valabilă pentru cazurile normale de organizare a simulărilor, când nu există un boicot. Noi nu am făcut presiuni pe colegii care au semnat pentru boicot, dar, în același timp, un ordin de ministru ne obligă să organizăm aceste simulări. Și le-am organizat utilizând resursa umană a Inspectoratului Școlar, a Centrului Județean de Resurse, a Casei Corpului Didactic și, eventual, a altor unități școlare, dar nu am știință că ar fi decât una-două persoane care nu boicotau. Pentru că avem și situații de tipul acesta, adică de colegi care nu boicotează. Și neboicotând înseamnă că pot să fie utilizați de către noi în situații excepționale și urmărind interesul superior al elevului și anume acela de a se pregăti foarte bine pentru un examen crucial care este Evaluarea Națională. Nu am făcut presiune pe colegii care au semnat pentru boicot”, a precizat inspectorul școlar general-adjunct al IȘJ Vaslui, Andrei Huiban , pentru „Adevărul”.

Oficialul IȘJ respinge ideea că ar exista centre de examen în care camerele audio-video să nu fi funcționat, „ca urmare, credem că rezultatele sunt relevante”.

Este posibil, admite în schimb Huiban, ca în anumite săli să nu fi fost doi supraveghetori. „Dar bun, atunci când dăm o simulare la clasă, în calitate de profesor de Matematică, Română, sau la Bacalaureat de Istorie și așa mai departe, e doar un singur cadru didactic care aplică această simulare la clasă, nu sunt doi, cu alte cuvinte, dar asta nu înseamnă că rezultatul este viciat”, a pus problema inspectorul școlar general-adjunct.

Faptul că la simularea națională, comparativ cu o simulare obișnuită, există inclusiv activitatea de scanare a lucrărilor a presupus o îngreunare a procesului dacă în sală a fost o singură persoană, dar nici acest aspect nu se consideră că ar fi putut duce la vicierea rezultatelor. „Profesorii înșiși ne vor da un feedback în momentul în care or să apară rezultatele. Ei știu foarte bine care este nivelul la clasă al elevilor lor și e interesant de văzut dacă într-adevăr este o concordanță între cele două. Adică să vedem - eu știam că acest elev al meu este de nota 7, el a luat 6.50. Cred că e rezonabil, nu? Sau că e de nota 8 și a luat-o 8,40. Asta înseamnă că ne plasăm într-o rezonabilitate a indicatorilor performanțelor școlare obținute la această simulare. Adică nu s-a dat în van”, a mai spus prof. Huiban.

În cazul în care notele obținute de elevi la simulări vor fi peste așteptările profesorilor lor, cei din urmă sunt cei care vor decide dacă pun nota în catalog sau nu, a mai punctat inspectorul general-adjunct.

„Nu cred că vom avea situații de tipul acesta, dar dacă vom avea, bineînțeles, recomandarea noastră va fi să nu treacă nota în catalog. De altfel nici nu există obligativitatea trecerii lor. Profesorii sunt suverani”, a mai spus Huiban.

Conform precizărilor inspectorului școlar general-adjunct Andrei Huiban, în Vaslui sunt 108 unități școlare care ar fi trebuit să participe la simularea Evaluării Naționale (au elevi în clasa a VIIII-a), iar elevii din patru unități (aproximativ 60 elevi de clasa a VIII-a) nu au participat având în vedere boicotarea activității de către profesori. Au fost organizate 48 de centre de examen, iar activitatea a fost efectiv susținută în 46 de centre, nereușindu-se organizarea simulării Evaluării Naționale din cauza boicotului la Lipovăț și Codăești.