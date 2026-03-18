Video Sean Penn a vizitat linia frontului din Donețk. Mesajul actorului pentru soldați: „Reprezentați ce e mai bun în noi”

Actorul american Sean Penn a ajuns în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei, unde s-a întâlnit cu militari ucraineni și a transmis un mesaj de sprijin, potrivit imaginilor publicate de o brigadă mecanizată.

Actorul american Sean Penn, aflat într-o nouă vizită în Ucraina, s-a deplasat până în apropierea liniei frontului din regiunea Donețk, unde a stat de vorbă cu soldați ucraineni și cu un fost oficial prezidențial. Informațiile au fost făcute publice de Brigada 157 Mecanizată, care a distribuit imagini și detalii pe canalul său de Telegram, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit brigăzii, actorul și-a exprimat „sprijinul sincer” și „recunoștința” față de militarii pe care i-a întâlnit. În fotografiile publicate, Sean Penn apare, printre altele, în fața unei intrări în orașul Sloviansk, aflat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului.

O altă imagine îl surprinde alături de Andrii Iermak, fost consilier influent al președinției ucrainene, care a demisionat în noiembrie în urma unui scandal de corupție.

„Este datoria sacră a Washingtonului să sprijine Ucraina”

Înainte de sosirea sa în Ucraina, Brigada 157 a publicat și un videoclip cu actorul, în care acesta citește un mesaj transmis la cererea prietenului său, Andrii Iermak. În înregistrare, Sean Penn aduce un omagiu soldaților brigăzii care luptă pe front și subliniază importanța sprijinului american pentru Ucraina.

„Reprezentați ce e mai bun în noi și curajul la care nu putem decât să visăm”, le-a transmis actorul militarilor, adăugând că, în opinia sa, „majoritatea oamenilor” din Statele Unite susțin Ucraina.

Un susținător constant al Kievului

Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, este un susținător declarat al Ucrainei în contextul invaziei ruse. În 2022, el i-a oferit președintelui Volodimir Zelenski unul dintre cele două premii Oscar pe care le-a câștigat.

Duminică, actorul a obținut un al treilea premiu Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar, grație interpretării unui ofițer devotat în filmul „One Battle After Another”. El nu a participat însă la ceremonia de la Los Angeles, alegând să revină în Ucraina.