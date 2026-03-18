Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Video Sean Penn a vizitat linia frontului din Donețk. Mesajul actorului pentru soldați: „Reprezentați ce e mai bun în noi”

Război în Ucraina
Actorul american Sean Penn a ajuns în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei, unde s-a întâlnit cu militari ucraineni și a transmis un mesaj de sprijin, potrivit imaginilor publicate de o brigadă mecanizată.

Sean Penn, în apropierea frontului din Donețk FOTO: Facebook/ Brigada 157

Actorul american Sean Penn, aflat într-o nouă vizită în Ucraina, s-a deplasat până în apropierea liniei frontului din regiunea Donețk, unde a stat de vorbă cu soldați ucraineni și cu un fost oficial prezidențial. Informațiile au fost făcute publice de Brigada 157 Mecanizată, care a distribuit imagini și detalii pe canalul său de Telegram, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit brigăzii, actorul și-a exprimat „sprijinul sincer” și „recunoștința” față de militarii pe care i-a întâlnit. În fotografiile publicate, Sean Penn apare, printre altele, în fața unei intrări în orașul Sloviansk, aflat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului.

O altă imagine îl surprinde alături de Andrii Iermak, fost consilier influent al președinției ucrainene, care a demisionat în noiembrie în urma unui scandal de corupție.

„Este datoria sacră a Washingtonului să sprijine Ucraina”

Înainte de sosirea sa în Ucraina, Brigada 157 a publicat și un videoclip cu actorul, în care acesta citește un mesaj transmis la cererea prietenului său, Andrii Iermak. În înregistrare, Sean Penn aduce un omagiu soldaților brigăzii care luptă pe front și subliniază importanța sprijinului american pentru Ucraina. 

Reprezentați ce e mai bun în noi și curajul la care nu putem decât să visăm”, le-a transmis actorul militarilor, adăugând că, în opinia sa, „majoritatea oamenilor” din Statele Unite susțin Ucraina.

Un susținător constant al Kievului

Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, este un susținător declarat al Ucrainei în contextul invaziei ruse. În 2022, el i-a oferit președintelui Volodimir Zelenski unul dintre cele două premii Oscar pe care le-a câștigat.

Duminică, actorul a obținut un al treilea premiu Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar, grație interpretării unui ofițer devotat în filmul „One Battle After Another”. El nu a participat însă la ceremonia de la Los Angeles, alegând să revină în Ucraina.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
digi24.ro
image
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
stirileprotv.ro
image
Un român a sărbătorit eliberarea din pușcărie. S-a îmbătat criță și a dat peste cap circulația trenurilor de mare viteză din Germania
gandul.ro
image
Criza energetică riscă să se extindă. Iranul a lovit infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar după atacul surpriză al Israelului
mediafax.ro
image
Situația disperată în care se află soția lui Florinel Coman, fostul jucător de la FCSB. Ioana a rămas blocată în Qatar
fanatik.ro
image
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
libertatea.ro
image
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
digi24.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
observatornews.ro
image
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
playtech.ro
image
Gigi Becali a numit cele 3 echipe care se bat pentru titlu în SuperLiga: pe cine a exclus: „Slabă! Nu are jucători valoroși”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Constantin Gâlcă este îndoliat. Tatăl antrenorului de la FC Rapid s-a stins din viață
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Cea mai mare criză politică din ultimii 35 de ani, scandal uriaş în Parlament
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Scandalul Eurovision: TVR își apără piesa «Choke Me»
actualitate.net
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
historia.ro
