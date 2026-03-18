Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
China „nu intenționează să declanșeze o invazie a Taiwanului în 2027", potrivit serviciilor de informații americane

China nu intenționează, în acest moment, să invadeze Taiwanul în 2027 și „nu are un calendar clar” pentru o eventuală unificare, potrivit evaluării anuale a comunității de informații din Statele Unite. Concluzia nuanțează avertismentele anterioare, în contextul în care tensiunile din jurul insulei rămân ridicate.

SUA: China nu ar mai plănui invadarea Taiwanului în 2027 FOTO: Shutterstock
SUA: China nu ar mai plănui invadarea Taiwanului în 2027

Raportul serviciilor de informații americane arată că, deși Beijingul nu a renunțat la opțiunea folosirii forței, preferă în continuare o unificare fără conflict, dacă acest lucru este posibil.

„China, în pofida amenințării că va folosi forța pentru a impune unificarea, dacă va fi necesar, și pentru a contracara ceea ce consideră a fi o încercare a SUA de a folosi Taiwanul pentru a submina ascensiunea Chinei, preferă să realizeze unificarea fără utilizarea forței, dacă este posibil”, se arată în document, potrivit Reuters.

În același timp, evaluarea subliniază clar: „SUA apreciază că liderii chinezi nu intenționează, în prezent, să declanșeze o invazie a Taiwanului în 2027 și nici nu au un calendar clar pentru realizarea unificării”.

Această poziție vine în contrast cu avertismentele anterioare ale Pentagonului, care indicau că armata chineză își dezvoltă capacitățile pentru a putea câștiga un eventual conflict în jurul anului 2027.

Progrese militare „constante, dar inegale”

Deși nu există un plan imediat de invazie, raportul arată că Armata Populară de Eliberare continuă să își consolideze capacitățile militare.

Potrivit evaluării, aceste progrese sunt „constante, dar inegale” și vizează inclusiv scenarii în care China ar putea încerca să preia controlul asupra insulei, inclusiv „prin forță brută”, dacă va considera necesar.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus niciodată utilizarea forței. De cealaltă parte, autoritățile de la Taipei resping aceste revendicări și insistă că doar populația insulei își poate decide viitorul.

Trump minimizează riscurile

Președintele american Donald Trump a încercat să diminueze temerile privind o eventuală acțiune militară chineză, invocând relația sa cu liderul de la Beijing.

Acesta a afirmat în repetate rânduri că are o „relație foarte bună” cu Xi Jinping și a susținut că liderul chinez i-ar fi spus că nu va ataca Taiwanul în timpul mandatului său. Declarația nu a fost confirmată de partea chineză.

De asemenea, Trump a redus importanța exercițiilor militare desfășurate de China în jurul insulei, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari din regiune.

Tensiuni și temeri în regiune

Chiar dacă Washingtonul transmite un mesaj mai moderat privind intențiile Chinei, situația rămâne sensibilă. Statele Unite au aprobat în decembrie un acord de vânzare de armament către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, decizie criticată dur de Beijing.

În același timp, în Japonia apar temeri că administrația Trump ar putea reduce sprijinul pentru Taiwan în schimbul unui acord economic cu China, ceea ce ar putea încuraja Beijingul.

Raportul serviciilor americane atrage atenția și asupra presiunilor exercitate de China asupra Japoniei. Potrivit documentului, „China utilizează presiuni coercitive multidimensionale, care probabil se vor intensifica până în 2026, atât pentru a pedepsi Japonia, cât și pentru a descuraja alte state să facă declarații similare privind o posibilă implicare într-o criză legată de Taiwan”.

În acest context, declarațiile recente ale premierului japonez Sanae Takaichi, care a sugerat că Japonia ar putea reacționa militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, sunt descrise drept o „schimbare semnificativă” în poziția unui lider de la Tokyo.

