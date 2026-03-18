Cântăreţul francez Patrick Bruel, investigat în două dosare distincte pentru agresiune sexuală și tentativă de viol. Alte șase femei susțin că le-a abuzat

Cântărețul și actorul francez Patrick Bruel se află din nou în centrul unor acuzații grave, după ce două plângeri pentru agresiune sexuală și tentativă viol au fost depuse împotriva sa, una săptămâna trecută la Paris și cealaltă în 2024, la Saint-Malo, relatează AFP, citând surse apropiate anchetei.

Cele două plângeri au fost dezvăluite miercuri de site-ul de investigaţii Mediapart, care a relatat despre acuzaţii ale altor şase femei de violenţă sexuală pentru presupuse incidente între 1992 şi 2019, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională

Bruel, în vârstă de 66 de ani, a declarat pentru AFP, prin intermediul avocatului său Christophe Ingrain, că „nu a încercat niciodată să constrângă pe cineva la un act sexual".

Interpretul pieselor „Place des Grands Hommes” şi „Casser la voix” susţine că a ştiut să accepte mereu un refuz şi că „nu a forţat niciodată pe nimeni la un act sexual sau la o relaţie", potrivit avocatului.

Cea mai recentă plângere la adresa sa a fost depusă joi, 12 martie, la parchetul din Paris de către Daniela Elstner, actualul director general al Unifrance, organizaţia responsabilă de promovarea cinematografiei franceze la nivel internaţional, a confirmat o sursă apropiată cazului.

Daniela Elstner acuză o agresiune sexuală şi o tentativă de viol în timpul Festivalului de Film Francez de la Acapulco, Mexic, în noiembrie 1997. La acea vreme, lucra ca asistentă la Unifrance, potrivit Mediapart.

„Nevoie de eliberare”

Avocata sa a explicat de ce a aşteptat atât de mult să depună o plângere.

„Acţiunea ei are mai puţin legătură cu o condamnare legală fiind mai degrabă legată de o nevoie de eliberare, pentru ea însăşi şi pentru toate celelalte (victime)", a afirmat avocata Jade Dousselin, contactată de AFP.

Dousselin a adăugat că „Daniela Elstner a venit pentru prima dată să mă vadă în 2019 pentru a discuta, în cadrul instituţiei pe care o conducea, problema emergentă a mişcării #MeToo în Franţa"

„În timp ce ne luptam împreună pentru a atinge echilibrul necesar şi complex dintre a exprima opinia publică şi a respecta prezumţia de nevinovăţie, mi-a povestit povestea ei personală cu mare emoţie", a mai spus avocata.

O altă plângere, depusă în septembrie 2024 la Saint-Malo, îl acuză pe artist de viol în 2012, în timpul Festivalului de Film Britanic de la Dinard, unde Bruel era președintele juriului. Această sesizare a dus la deschiderea unei anchete preliminare, însă cântărețul nu a fost încă audiat.

Avocatul lui Patrick Bruel spune că articolul „fabrică un personaj şi un sistem care nu au existat niciodată"

Avocatul lui Bruel respinge ferm acuzațiile și critică articolul Mediapart, susținând că acesta construiește „un personaj și un sistem care nu au existat niciodată”.

El amintește că alte două anchete anterioare, declanșate după acuzațiile a două maseuze, au fost clasate fără urmări în 2020.