Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Viktor Orban reacționează la scrisoarea trimisă de fostul președinte ucrainean: „Țara împotriva căreia luptați nu este dușmanul Ungariei"

O dispută diplomatică tensionată a izbucnit între Budapesta și fostul președinte ucrainean Viktor Iușcenko, după ce acesta l-a criticat dur pe premierul ungar, acuzându-l că „nu mai știe prețul demnității”. Răspunsul lui Viktor Orban nu a întârziat și aduce acuzații și avertismente directe, în contextul războiului din Ucraina.

Fostul președinte ucrainean alături de Viktor Orban FOTO: Facebook/ Victor Iuscenko
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a reacționat la scrisoarea deschisă a fostului lider ucrainean, avertizând că Ungaria nu va ceda presiunilor politice sau șantajului. „Spuneți-i președintelui dumneavoastră că terorismul de stat, prin care a aruncat în aer conducta de gaz germană Nord Stream, nu va funcționa împotriva Ungariei”, a declarat Orban, potrivit Kyiv24.

Premierul ungar a subliniat că, la începutul războiului, Ungaria a primit cu deschidere refugiații ucraineni și le-a oferit azil. De asemenea, el a menționat că a ordonat deschiderea de școli cu predare în limba ucraineană, o facilitate pe care Ucraina o refuză minorității maghiare din Transcarpatia. „Țara împotriva căreia luptați astăzi nu este dușmanul Ungariei sau al poporului maghiar, și nu avem nicio intenție să schimbăm acest lucru. Vrem în continuare să rămânem prietenii dumneavoastră, dar nu vom lua parte la războiul dumneavoastră. Prin urmare, vă rog să acceptați faptul că nu vom trimite bani, arme sau soldați pentru războiul dumneavoastră”, a mai spus Orban. 

Scrisoarea lui Iușcenko

Viktor Iușcenko, al treilea președinte al Ucrainei între 2005 și 2010 și figura centrală a Revoluției Portocalii, l-a criticat dur pe liderul ungar. „Astăzi mă uit la acțiunile dumneavoastră și mă întreb: unde a dispărut acel Viktor? Cum a ajuns omul care a fost martor la construirea unei Ungarii libere să se alinieze astăzi cu forțele care vor să distrugă libertatea vecinului? Ucraina sângerează astăzi pentru aceleași valori pe care le-am dezbătut odată la masa negocierilor. Noi apărăm nu doar propriul nostru pământ, ci și pacea țării dumneavoastră, precum și a întregii Europe. Politica nu înseamnă doar cifre, profituri sau gaze. Este, în primul rând, despre valori. Când alegi partea agresorului, trădezi nu doar Ucraina – trădezi memoria propriului tău popor, care știe ce înseamnă tancurile sovietice pe străzile Budapestei”, a scris Iușcenko.

Fostul președinte ucrainean este cunoscut pentru agenda sa pro-occidentală, promovând integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO, precum și recunoașterea internațională a Holodomorului ca genocid. În timpul campaniei electorale din 2004, Iușcenko a supraviețuit unei tentative de asasinat prin otrăvire cu dioxină, incident atribuit serviciilor secrete rusești, care i-a lăsat urme severe și necesitatea unor multiple intervenții chirurgicale.

