„Judecați-l ca pe un criminal de război”. Un loialist al regimului lui Putin, răbufnire rară în mediul online

Timp de ani de zile, Ilia Remeslo a jucat un rol bine cunoscut în mecanismul politic al Rusiei: un avocat combativ, loial Kremlinului, care îi ataca constant pe opozanți, jurnaliști independenți și bloggeri critici prin procese și campanii online. Reputația lui se baza pe fidelitate. Cei peste 90.000 de urmăritori de pe Telegram îl știau drept o voce sigură în sprijinul sistemului, relatează The Guardian.

De aceea, mesajul său publicat marți noaptea a avut un impact extrem de puternic, suscitând reacții care au variat de la șoc la confuzie.

Intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”, postarea reprezintă o ruptură spectaculoasă. În el, Remeslo l-a catalogat pe președintele rus „ilegitim”, a descris războiul din Ucraina drept un eșec și a susținut că cele peste două decenii de putere au demonstrat că „puterea absolută corupe”. În același timp, i-a cerut lui Putin să se retragă.

În câteva ore, mesajul s-a răspândit rapid în spațiul online rusesc, strict controlat, stârnind neîncredere, speculații și îngrijorare. Miercuri dimineață, Remeslo a venit cu un nou mesaj, confirmând autenticitatea acestuia.

„Vladimir Putin ar trebui să demisioneze și să fie judecat drept criminal de război”, a declarat el într-un interviu acordat din apartamentul său din Sankt Petersburg. „Sistemul său personalizat și corupt este sortit să se prăbușească, așa cum vedem deja în războiul din Ucraina și în alte domenii.”

Criticile sale nu s-au limitat la război. „Armata nu avansează în Ucraina, iar războiul nu duce nicăieri. Există pierderi masive. Ne luptăm pentru teritorii minuscule care, în final, nu vor aduce nimic Rusiei.”

Remeslo a descris o țară în declin. „Acest om a distrus tot ce a putut atinge”, a spus el despre Putin. „Țara se destramă, la propriu.”

Un astfel de limbaj este aproape nemaiauzit în rândul celor asociați cu tabăra pro-război din Rusia, unde criticile, atunci când apar în spațiul public, vizează, de regulă, conducerea militară, și nu direct pe președintele rus. Astfell, declarațiile lui Remeslo au încălcat un tabu.

„Este realmente fără precedent”, a comentat Ivan Philippov, cercetător al comunității bloggerilor pro-război. „Îmi este greu să pricep ce se întâmplă.”

Trecutul lui Remeslo face modificarea de poziție cu atât mai surprinzătoare. Fost membru al Camerei Publice a Rusiei, un organism consultativ apropiat de Kremlin, el și-a construit cariera atacând disidența internă. A fost implicat în numeroase acțiuni împotriva liderului opoziției Alexei Navalnîi, apărând în instanțe din întreaga țară pentru a depune mărturie împotriva acestuia.

Această răbufnire a alimentat numeroase speculații. Unii au sugerat inițial că i-ar fi fost compromis contul - ipoteză respinsă rapid după ce a publicat un videoclip în care își reafirma poziția. Alții au mers mai departe, sugerând că ar putea fi o manevră orchestrată de Kremlin pentru a identifica eventuali susținători ai disidenței.

Philippov a avansat o altă ipoteză: „Ar putea fi vorba de o cădere psihică.”

Remeslo respinge toate aceste teorii. „Nimic din toate acestea nu este regizat. Spun doar adevărul”, a insistat el, combătând astfel orice speculații. „Oamenii supraestimează actuala administrație. Nu ar fi capabili de un astfel de plan.”

Potrivit lui, schimbarea a fost treptată -un proces interior care a devenit, în cele din urmă, imposibil de ignorat. „Putin nu mai este ‘unul dintre noi’”, a spus el. „Este o persoană ale cărei interese sunt total străine atât Rusiei, cât și mie personal.”

El a adăugat că nu este singurul care gândește astfel. „Mulți oameni din această comunitate gândesc la fel”, a spus el, subliniind că puțini îndrăznesc însă să vorbească public.

Reacția figurilor din opoziție

Reacția din interiorul structurilor de putere, susține el, a fost rapidă. Remeslo a dezvăluit că a primit „apeluri disperate” de la contacte din serviciile de securitate, care i-au cerut să șteargă postările, presiuni pe care le interpretează drept un semn de panică.

Chiar și opoziția a fost luată prin surprindere. Leonid Volkov, un aliat apropiat al lui Navalnîi și una dintre țintele frecvente ale lui Remeslo în trecut, a spus că inițial a suspectat o înscenare.

„A spus lucruri care pur și simplu nu pot fi spuse. Oamenii ajung la închisoare pentru mult mai puțin”, a declarat Volkov. „Asta deschide o cutie a Pandorei foarte periculoasă. Depășește toate liniile roșii.”

Ulterior însă, Volkov a hotărât că afirmațiile merg dincolo de orice operațiune informațională orchestrată de Kremlin. Totuși, a adăugat: „Este greu de crezut că este un act pur de curaj sau inițiativă personală.”

Momentul este sensibil din punct de vedere politic. Moscova s-a confruntat recent cu nemulțumiri rare, inclusiv critici privind întreruperile internetului mobil și presiuni economice tot mai mari generate de război. Sondajele indică o oboseală crescândă în rândul populației, tot mai mulți ruși spunând că și-ar dori încheierea conflictului.

Cu toate acestea, majoritatea analiștilor consideră că sistemul de putere al lui Putin rămâne stabil, susținut de coeziunea elitelor și controlul strict asupra societății.

Remeslo pare conștient de riscuri. Autoritățile ruse au reacționat dur în trecut la provocări interne, chiar și din partea unor figuri naționaliste. Igor Ghirkin, fost comandant separatist și critic vocal al lui Putin, a fost condamnat la o pedeapsă lungă cu închisoarea. Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner care a declanșat o revoltă de scurtă durată, a murit ulterior într-un accident aviatic considerat de mulți suspect.

„Sunt pregătit pentru orice proces împotriva mea”, a spus Remeslo. „A venit momentul să rupem acest cerc vicios și să vorbim.”

Decizia are și o dimensiune personală, o confruntare cu propriul trecut. „Port o anumită responsabilitate, ca cineva care, mult timp, a susținut acest regim și a contribuit la supraviețuirea lui”, a spus el.