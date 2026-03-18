Miercuri, 18 Martie 2026
Video Escaladare majoră în Golf: Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra Arabiei Saudite și Qatarului

Război în Orientul Mijlociu
Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid după ce Iranul a lansat rachete balistice asupra Arabiei Saudite și Qatarului. Mai multe explozii au fost raportate la Riad, iar un incendiu puternic a izbucnit într-o zonă industrială strategică din Qatar. Autoritățile vorbesc despre victime și pagube, în timp ce liderii regionali avertizează asupra unor consecințe grave.

Patru persoane au fost rănite în capitala Arabiei Saudite, după ce fragmentele unei rachete balistice interceptate au căzut peste oraș, au anunțat autoritățile.

Apărarea Civilă a precizat că alertele de pericol pentru Riad și Al-Kharj au fost ridicate ulterior. „Evitați să vă adunați sau să filmați, stați departe de zonele periculoase și raportați orice risc”, au transmis autoritățile într-un comunicat oficial, citat de BBC.

Incendiu la Ras Laffan, după atacul asupra Qatarului

În Qatar, Ministerul de Interne a anunțat că incendiul izbucnit în zona industrială Ras Laffan a fost stins și că nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Ministerului Apărării, Iranul a lansat cinci rachete asupra țării în cursul zilei. Patru au fost interceptate, iar una a căzut în Ras Laffan, provocând incendiul.

Compania energetică de stat a confirmat că rachetele au lovit Ras Laffan Industrial City, o zonă cheie pentru procesarea petrolului și gazelor. „Echipele de intervenție de urgență au fost mobilizate imediat pentru a limita incendiile rezultate, deoarece au fost provocate pagube semnificative”, a transmis QatarEnergy. Instituția a precizat că toți angajații sunt în siguranță și că nu există victime.

Situația rămâne tensionată în regiune. Rafinăria de gaze naturale lichefiate din Bahrain, considerată un obiectiv de interes american, ar fi fost vizată de atacuri cu rachete, care ar fi încă în desfășurare.

Instalația este situată în apropierea podului care leagă Bahrainul de Arabia Saudită, iar primele informații indică faptul că podul a fost distrus sau grav avariat în urma unei explozii la rafinărie.

Qatarul acuză Iranul și amenință cu ripostă

Autoritățile din Qatar au condamnat ferm atacurile, pe care le-au descris drept „cinice”, afirmând că acestea reprezintă „o amenințare directă la adresa securității sale naționale și a stabilității regiunii”.

Partea iraniană își continuă politicile de escaladare care împing regiunea spre prăpastie și atrag în conflict țări care nu sunt părți ale acestei crize”, a transmis diplomația qatareză.

Oficialii au subliniat că statul „își rezervă dreptul de a răspunde” și că „nu va ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea, securitatea și siguranța cetățenilor săi”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeșkian, a avertizat asupra riscului unei escaladări majore, după atacul asupra câmpului gazifer South Pars. Acesta a declarat că situația „ar putea scăpa de sub control și cuprinde întreaga lume”, potrivit BBC.

Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
Un român a sărbătorit eliberarea din pușcărie. S-a îmbătat criță și a dat peste cap circulația trenurilor de mare viteză din Germania
Criza energetică riscă să se extindă. Iranul a lovit infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar după atacul surpriză al Israelului
Situația disperată în care se află soția lui Florinel Coman, fostul jucător de la FCSB. Ioana a rămas blocată în Qatar
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea"!
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: "Ai vreo boală gravă?". Răspunsul l-a lăsat "mască"
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate"
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Cum funcționează metoda „firul invizibil" la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
Gigi Becali a numit cele 3 echipe care se bat pentru titlu în SuperLiga: pe cine a exclus: „Slabă! Nu are jucători valoroși"
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
A zis "DA": 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
Constantin Gâlcă este îndoliat. Tatăl antrenorului de la FC Rapid s-a stins din viață
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
BREAKING NEWS! Cea mai mare criză politică din ultimii 35 de ani, scandal uriaş în Parlament
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea"!
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva"
Scandalul Eurovision: TVR își apără piesa «Choke Me»
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef" a postat deja prima imagine
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!"
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
