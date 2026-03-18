Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid după ce Iranul a lansat rachete balistice asupra Arabiei Saudite și Qatarului. Mai multe explozii au fost raportate la Riad, iar un incendiu puternic a izbucnit într-o zonă industrială strategică din Qatar. Autoritățile vorbesc despre victime și pagube, în timp ce liderii regionali avertizează asupra unor consecințe grave.

Sursa video: X/ @sustainme_in

Patru persoane au fost rănite în capitala Arabiei Saudite, după ce fragmentele unei rachete balistice interceptate au căzut peste oraș, au anunțat autoritățile.

Apărarea Civilă a precizat că alertele de pericol pentru Riad și Al-Kharj au fost ridicate ulterior. „Evitați să vă adunați sau să filmați, stați departe de zonele periculoase și raportați orice risc”, au transmis autoritățile într-un comunicat oficial, citat de BBC.

Incendiu la Ras Laffan, după atacul asupra Qatarului

În Qatar, Ministerul de Interne a anunțat că incendiul izbucnit în zona industrială Ras Laffan a fost stins și că nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Ministerului Apărării, Iranul a lansat cinci rachete asupra țării în cursul zilei. Patru au fost interceptate, iar una a căzut în Ras Laffan, provocând incendiul.

Compania energetică de stat a confirmat că rachetele au lovit Ras Laffan Industrial City, o zonă cheie pentru procesarea petrolului și gazelor. „Echipele de intervenție de urgență au fost mobilizate imediat pentru a limita incendiile rezultate, deoarece au fost provocate pagube semnificative”, a transmis QatarEnergy. Instituția a precizat că toți angajații sunt în siguranță și că nu există victime.

Situația rămâne tensionată în regiune. Rafinăria de gaze naturale lichefiate din Bahrain, considerată un obiectiv de interes american, ar fi fost vizată de atacuri cu rachete, care ar fi încă în desfășurare.

Instalația este situată în apropierea podului care leagă Bahrainul de Arabia Saudită, iar primele informații indică faptul că podul a fost distrus sau grav avariat în urma unei explozii la rafinărie.

Qatarul acuză Iranul și amenință cu ripostă

Autoritățile din Qatar au condamnat ferm atacurile, pe care le-au descris drept „cinice”, afirmând că acestea reprezintă „o amenințare directă la adresa securității sale naționale și a stabilității regiunii”.

„Partea iraniană își continuă politicile de escaladare care împing regiunea spre prăpastie și atrag în conflict țări care nu sunt părți ale acestei crize”, a transmis diplomația qatareză.

Oficialii au subliniat că statul „își rezervă dreptul de a răspunde” și că „nu va ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea, securitatea și siguranța cetățenilor săi”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeșkian, a avertizat asupra riscului unei escaladări majore, după atacul asupra câmpului gazifer South Pars. Acesta a declarat că situația „ar putea scăpa de sub control și cuprinde întreaga lume”, potrivit BBC.