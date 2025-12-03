Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cum să reduci stresul și conflictele din familie printr-un simplu gest

0
0
Publicat:

Mulți părinți simt că munca lor trece neobservată. Un studiu recent arată că simpla apreciere din partea celor dragi poate reduce stresul și îmbunătăți relațiile întregii familii.

familie
Sursă foto: Shutterstock

„În multe familii din România am crescut cu mesajul „e normal ce faci, nu trebuie să te laude nimeni” sau „nu te mai laud, să nu ți se urce la cap”. Intenția părinților a fost, de cele mai multe ori, una bună, au vrut să ne responsabilizeze, să nu devenim „răsfățați”. Dar, emoțional, ceea ce s-a întâmplat a fost altceva: mulți dintre noi am învățat să funcționăm, să performăm, să avem grijă de toți, însă cu un gol interior legat de a ne simți văzuți, apreciați și validați”, explică pentru „Adevărul” Ana Postelnicu, psiholog clinician.

Când munca trece neobservată

În cabinet mărturisește că lucrează des cu mame care îi spun: „Am nevoie să mi se spună că sunt o mamă bună și că fac o treabă bună”, dar, paradoxal, atunci când primesc această validare nu știu cum să reacționeze: Nu e meritul meu, e copilul care a fost cuminte sau receptiv”.

„Se întâmplă asta pentru că în lipsa laudelor sau a validării, nici nu am știut cum să primim aceste aprecieri. Aprecierea nu este un răsfăț și nici nu ține de „sensibilitate excesivă”, ci este hrană pentru sistemul nostru nervos: când cineva recunoaște efortul meu, corpul se mai poate relaxa puțin, scade tensiunea din relație, iar eu nu mă mai simt singură în tot ce duc. De aceea, ce arată și studiile, că sănătatea emoțională a părinților depinde mult de faptul că se simt apreciați, se confirmă foarte clar și în poveștile pe care le aud zi de zi de la mamele cu care lucrez”, spune psihologul.

În relația cu copiii și adolescenții, Ana Postelnicu crede că este important, întâi, să facem o diferență între apreciere autentică, politețe „de fațadă” și supravalidare. „Când un părinte spune „Spune mulțumesc acum, că altfel nu mai mergem nicăieri cu tine”, copilul învață mai degrabă rușine și conformare, nu recunoștință autentică. Aprecierea autentică se învață în primul rând prin felul în care noi, adulții, o trăim și o modelăm în familie și ar trebui să fie ceva intrinsec, care vine din interiorul persoanei. Supravalidarea este iarăși ceva nociv: când copilul primește prea multă validare, chiar și atunci când nu e cazul sau primește în momentele grele, atunci emoția lui (tristețea, furia, vinovăția sau neputința) nu mai este văzută și rămâne ca o nevoie neîndeplinită”, este de părere specialista.

Recomandările Anei Postelnicu

  • Să începem cu noi. Să le spunem soțului și copiilor, cu voce tare: „Îți mulțumesc că ai strâns masa, pentru mine înseamnă mult, simt că suntem o echipă”. Copiii învață limbajul aprecierii din ceea ce aud zilnic între adulți.
  • Să punem accent pe efort, nu doar pe rezultat: „Am văzut cât te-ai străduit la proiectul ăsta, că ai muncit și chiar te-ai implicat”. Asta îi ajută pe cei mici și pe adolescenți să înțeleagă de ce sunt apreciați și că se vede mai mult decât rezultatul obținut.
  • Să creăm mici ritualuri de apreciere în familie. De exemplu, seara, fiecare spune un lucru mic pentru care le este recunoscător celorlalți din casă. Cine nu are chef într-o zi poate să „paseze”, fără să fie certat.
  •  Să acceptăm și formele mai discrete de apreciere ale adolescenților: poate nu spun „mulțumesc” solemn, dar se așază lângă noi pe canapea sau ne trimit un meme haios. Putem să le punem în cuvinte: „Când vii lângă mine așa, eu te simt aproape și asta mă bucură.”

În opinia sa, „nu avem cum să schimbăm dintr-odată toate mesajele cu care am crescut”, însă putem să facem, în familiile noastre, ceva diferit: să lăsăm loc pentru recunoștință, pentru toate lucrurile bune pe care le fac ceilalți membri, chiar daca nu le iese așa cum ne dorim noi mereu. „A fi împreună și a fi o familie, este mai mult decât o serie de sarcini îndeplinite la timp sau perfect. Înseamnă să învățăm să fim împreună, să ne respectăm reciproc și să construim împreună (prin încercare și eroare) ceea ce, poate uneori, nu am fost învățați să facem”, mai spune ea.

De ce contează să fim văzuți și auziți

Studiile confirmă această realitate. De pildă, Allen W. Barton, profesor asistent la Universitatea din Illinois, a coordonat un studiu publicat în The Journal of Positive Psychology, care arată că părinții care primesc apreciere din partea partenerului sau a copiilor se bucură de o stare mentală mai bună, au relații mai calitative și o experiență parentală mai echilibrată. Barton și echipa sa au observat că recunoștința din partea copiilor, mai ales a adolescenților, reduce semnificativ stresul parental și tensiunea acumulată.

Barton și echipa lui au observat că părinții care simțeau mai multă apreciere din partea partenerilor raportau o satisfacție mai mare în cuplu și niveluri mai mici de stres.

În ceea ce privește relația părinte-copil, cercetarea arată că atunci când părinții percep recunoștință din partea copiilor, stresul parental scade. Efectul e și mai vizibil în cazul adolescenților între 13 și 18 ani, comparativ cu copiii mai mici, de 4-12 ani.

Explicația, spune Barton, ține de dezvoltarea copiilor: cei mari înțeleg și exprimă recunoștința mai clar și mai direct. Iar pentru părinți, faptul că primesc această validare poate reduce semnificativ tensiunea acumulată.

Recunoștința venită de la copiii mai mari s-a legat și de un nivel mai scăzut de stres în general la părinți. Pe scurt, când un părinte se simte apreciat de adolescentul din casă, nu doar că se descarcă de stres, ci își stabilizează și starea de bine. În cazul copiilor mici, efectul nu apare probabil pentru că părinții nici nu se așteaptă la același tip de exprimare a recunoștinței la vârste fragede, astfel că lipsa acesteia nu contează la fel de tare.

Studiul a mai arătat și câteva diferențe interesante între părinți, în funcție de sex. Femeile au raportat în special că se simt mai puțin apreciate, atât de partenerii lor, cât și de copiii mai mari, comparativ cu bărbații. Totuși, atunci când simțeau că sunt apreciate de copii, efectul asupra satisfacției în relație și asupra nivelului de stres parental era mult mai puternic decât în cazul bărbaților. Aceasta sugerează că bărbații și femeile pot percepe și reacționa diferit la recunoștința din familie.

„Toți ne dorim relații familiale puternice și durabile, fie că e vorba de soț/soție, copii sau alți membri ai familiei”, a declarat Allen Barton citat de PsyPost. „Pe măsură ce ne gândim la ce putem face ca acest ideal să devină realitate în familiile noastre, cercetările ne arată tot mai clar că recunoștința joacă un rol esențial. Este important să construim un mediu familial în care membrii familiei își arată în mod sincer și frecvent aprecierea unul față de celălalt, fie că e vorba de gesturi care ajută pe cineva în mod direct sau pe întreaga familie. E mult mai ușor de spus decât de făcut, dar merită cu siguranță efortul.”

El recomandă părinților să îi încurajeze pe copii să își exprime aprecierea pentru eforturile celor din jur, fie că este vorba de celălalt părinte, frați sau chiar de ei înșiși. Acesta subliniază că menținerea unei familii funcționale necesită implicare constantă și sprijin reciproc, iar atunci când eforturile fiecăruia nu sunt recunoscute, lucrurile devin mai complicate.

Dezvoltare personală

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
gandul.ro
image
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
mediafax.ro
image
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii se vor putea plimba printre animale sălbatice
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte puncte de stabilitate primești după 25 de ani de muncă. Tabel pentru fiecare an lucrat
playtech.ro
image
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
Un nou venit pentru pensionari. Se pregătește modificarea legii pensiilor DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Pașii pentru a ne construi stima de sine. Ce poți face azi pentru tine. „Este o arhitectură interioară fragilă, întreținută prin obiceiuri mici"
oglinda pixabay jpg
Spiritualitate
Frica de singurătate ne face să ne coborâm standardele în relații. Ce acceptăm, de fapt, și ce pierdem cu adevărat
happy valentines day 1979272 1280 jpg
Consiliere
Avertismentul unui medic psihiatru: „Când îi pui copilului întrebarea – Ai consumat ceva? – se închide și nu mai poartă un dialog cu tine”
parintii adolescentilor, fata in fata cu specialisti din sanatate, educatie si mai foto alina mitran (13) jpg
Dezvoltare personală
Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea”
oboseală foto Shutterstock jpg
Mindset
Cercetătorii avertizează: mâncarea pro-inflamatoare îți îmbătrânește creierul
dieta, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cum o rutină simplă îți poate reduce stresul și îți poate crește performanța
pietre masaj shutterstock 1633037017 jpg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Ce moștenește noul primar al Bucureștiului: datorii uriașe, subvenții costisitoare și proiecte blocate
ID318249 INQUAM Photos George Calin jpg
Politică 02:00
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
faliment-personal-datorii-scadere-economica-facturi-calcule-griji-financiare
Economie 01:04
Experimentul unic prin brutalitate și sadism derulat în România. Locul unde studenții erau împărtășiți cu urină și fecale
fenomenul Pitesti FOTO beta dela0 ro jpg
Magazin 00:50
Horoscop joi, 4 decembrie. Berbecii primesc sprijin la momentul potrivit, iar Gemenii au nevoie de mai multă energie
Horoscop carieră 3 9 Martie 2025, foto Shutterstock jpg
Horoscop 00:42
Germania a activat Arrow 3, cel mai avansat sistem antirachetă israelian din Europa. Ce înseamnă acest lucru pentru România și pentru flancul estic
Sistem antiracheta NASAMS FOTO Shutterstock jpg
Europa 00:26
Dispariția zborului MH370: 7 teorii care zguduie din nou lumea, pe măsură ce căutările reîncep
mh370
În lume 00:10
Daniel David se apără după ce noua programă pentru Limba Română a fost primită cu critici dure: „Nu Ministerul a propus-o”/ „Eu nici n-am citit cu atenție programa”
Daniel David FOTO Mediafax
Educație 00:07
4 decembrie: Ziua în care Nicolae Ceaușescu a dat ordin să să tragă în țăranii de la Vadu Roșca, care protestau împotriva colectivizării forțate
Oare de ce mai existǎ țǎrani ȋn Romȃnia? jpeg
Istoria zilei 00:01
Alegeri în Capitală, sub semnul frustrării: ce spun bucureștenii despre candidați și partide
COLAJ Candidați Primăria Capitalei - Băluță - Ciucu - Drulă - Anca Alexandrescu FOTO Facebook
Politică 03 dec. 2025
Ministrul Educației nu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Tehnologia este aici să rămână. (...) Aș încuraja mai degrabă controlul parental”
Retele sociale - facebook - telefoane FOTO Shutterstock
Educație 03 dec. 2025