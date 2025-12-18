Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

„Încercați pe card”. De la flori la Revolut: cum s-a transformat cadoul pentru profesori

0
0
Publicat:

În școala românească, cadoul nu se cere, dar se așteaptă. Cadoul pentru profesori este un obicei care s-a mutat din zona recunoștinței în cea a așteptării, iar uneori chiar a presiunii. Cine nu se conformează riscă nu doar dezaprobarea adulților, ci și consecințe resimțite de copii.

parinte, profesor, copil
Sursă foto: Shutterstock

„Aș fi putut spune că este o situație delicată, dar din păcate la noi în România a intrat deja în cotidian, o cutumă, un obicei nescris și da, în mare parte cam aceasta este situația cu «micile» recunoștințe frumos împachetate de ordin apreciativ către cadrele didactice”, explică, pentru „Adevărul”, consilierul vocațional Aurora Oprea.

Aceasta povestește o experiență personală trăită în momentul în care copilul său a fost înscris în clasa pregătitoare. „Novice fiind în această practică, atât eu cât și ceilalți părinți, fiind, la acea vreme, primul an la ședința cu părinții, am fost luați totalmente prin surprindere când, cu o onestitate dezarmantă, doamna învățătoare a abordat problema cadoului de Crăciun.”

Potrivit relatării sale, cadrul didactic le-ar fi spus părinților, fără ocol, că are „acasă dulapuri pline de la generațiile anterioare: de parfumuri scumpe, genți de marcă, seturi de tacâmuri de argint, de veselă de porțelan, de cadouri multiple (implicit bijuterii din aur)”, adăugând, într-o paranteză sugestivă, că „dar acestea oricum nu se demodează niciodată”. În același context, le-ar fi arătat și „telefonul de o marcă ultra scumpă de ultimă generație primit în dar cu jumătate de an în urmă când tocmai terminase cu generația anterioară clasa a IV-a”.

Intimidați, câțiva părinți ar fi întrebat „cum anume i-ar putea fi și ei recunoscători”, iar răspunsul ar fi fost unul clar: „încercați pe card”.

Aurora Oprea descrie reacția părinților drept fiind una marcată de naivitate și bună-credință. „Noi, părinții, am purces a strânge bănuți fiecare cât și cum a putut, i-am pus pe un card cadou la un anumit brand de haine.” După serbarea de Crăciun, au mers să ofere cadoul, „după cum dumneaei a spus, pe card”.

Reacția cadrului didactic a fost însă, spune ea, „totalmente neașteptată”. Conform spuselor sale, învățătoarea nu doar că nu a apreciat cadoul, ci i-ar fi mustrat pe părinți, reproșându-le că „o obligăm pe dumneaei să se îmbrace de unde vrem noi și oricum nu cumpără trențele de la acea firmă”. Mai mult, ar fi precizat că atunci când s-a referit la „card”, se referea „la cu totul alt card”, făcând aluzie la Revolut, care „tocmai apăruse și prinsese contur în România”.

Consilierul vocațional spune că episodul a fost trăit cu frustrare și furie, dar și cu uimire față de propriile așteptări greșite. „Naivitatea din unii oameni vorbește până la fapte și gesturi”, mărturisește ea.

Dincolo de acest caz, Aurora Oprea subliniază că fenomenul nu este izolat. Ea amintește un alt episod, petrecut la înscrierea copilului la grădiniță, când, atunci când răspunsul întârzia să apară, s-a dus la secretariat pentru lămuriri. „Secretara șef a instituției s-a exprimat fix așa: «ori dumneavoastră parcă ați venit doar cu un buchet de flori când l-ați înscris, nu-i așa?!» O replică care spune tot și care pe mine ca părinte m-a lăsat în momentul acela fără cuvinte și fără gest,” își amintește ea.

În acest context, spune aceasta, nici florile nu mai sunt considerate un gest acceptabil. „Cu atât mai mult cu cât, în prezent, florile nu mai sunt apreciate pentru că, citez: «ce să faci cu niște bălării care oricum se usucă și de care nu mai ai loc prin casă?!»”

Alte situații similare a întâlnit, afirmă consilierul, „ieșind din curtea școlii, trecând pe lângă niște doamne cu brațele pline de flori și de cadouri către mașinile dumnealor”, când ar fi auzit replici precum: „nu mă așteptam, dragă, să primesc doar o cremă de mâini și un pachet de cafea de la cutărescu, iar taică-su e purtător de cuvânt la poliție”.

„Cazurile sunt răspândite în fiecare colț al țării, iar cel mai bine știu părinții”, spune Aurora Oprea. Ea atrage atenția și asupra situației dificile a profesorilor care refuză aceste practici: „acei câțiva dascăli care au obrazul subțire și se respectă […] mor pe interior de rușinea colegilor în cancelarie”.

În opinia sa, acest context explică și lipsa de solidaritate publică față de sistemul de învățământ atunci când apar decizii controversate la nivel înalt. „Restul cetățenilor, care sunt în mare măsură părinții copiilor ce merg la dumnealor la clasă, sunt reținuți în a îi susține, ba chiar sunt înverșunați și împotriva lor.”

Consilierul subliniază și impactul emoțional asupra copiilor. „Pentru că de fiecare dată vreau să pun accentul pe notele pozitive ale fiecărei situații”, spune ea, există și exemple care ne mai dau speranță. În unele școli, copiii au renunțat la obiceiul de tip „Secret Santa” în favoarea unor gesturi de solidaritate. „Au hotărât ca fiecare să facă un cadou pentru un copil de vârsta lui din centrele de plasament, centre de zi sau din familii greu încercate.”

„Și cred că cei de la catedră au încă multe de învățat de la cei din fața lor care stau în bănci”, conchide Aurora Oprea.

Într-un sistem în care gesturile de apreciere au devenit, adesea, evaluări mascate, poate că întrebarea reală nu este ce oferă părinții, ci ce a ajuns să se aștepte de la ei.

„Învățătoarea copilului meu chiar ne-a trimis o listă cu ce preferă, în locul cadourilor clasice”

Într-o postare care a strâns mii de reacții pe r/parenting, un părinte îți povestește experiența recentă:   „Învățătoarea copilului meu chiar ne-a trimis o listă cu lucrurile pe care le-ar prefera, în locul cadourilor obișnuite. Mai precis, la începutul anului școlar, am primit un e-mail de la învățătoarea fiicei mele cu o listă de «lucruri pe care chiar le folosesc», pusă lângă o altă listă: «lucruri drăguțe, dar de care am deja vreo 50».”

Profesoara a fost foarte clară, spune părintele: „A specificat explicit: fără căni, fără lumânări, fără nimic cu mere sau cu mesaje de tipul cea mai bună profesoară din lume.”

În schimb, lista conținea lucruri extrem de concrete și utile: „Post-it-uri și semne de pagină (aparent le consumă într-un ritm nebun), markere în anumite culori, carduri cadou la magazine de papetărie, cărți pentru biblioteca clasei sau, sincer, doar un bilet frumos scris de copil.”

De altfel, părintele spune că a arătat mesajul și altor părinți, iar reacțiile au fost împărțite:„Unii au zis că li se pare nepoliticos. Eu, sincer? Am apreciat enorm. Eram la un pas să mai cumpăr încă o cană cu World’s Best Teacher, iar acum știam exact ce i-ar fi util.”

În final, spune că a ales o parte din materialele de organizare de pe listă, iar copilul a scris o felicitare. „S-a simțit mult mai bine decât orice cadou banal.”

Mai spune că a căutat inclusiv variante „un pic speciale”, dar tot în zona de bun-simț, nu de exces: „Mi-aș dori ca mai mulți profesori să facă asta. Urăsc jocul ăsta de ghicit: o să-i placă sau ajunge direct într-o cutie de donații?”

Ce spun alți părinți și profesori despre listele cu preferințe ale profesorilor

Mai mulți părinți au împărtășit experiențele lor după ce profesorii au trimis liste cu preferințe clare:

„Școala veche a fiicelor mele făcea asta! Fiecare profesor avea propria «listă de dorințe» și lucrurile de care nu aveau nevoie sau nu le doreau și, sincer, a fost atât de util! Am apreciat enorm.”

Citește și: Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"

„Da, grădinița fiicei mele a trimis o listă cu lucrurile pe care profesorii le plac sau nu, chiar și culorile preferate, și a fost extrem de util!”

Un părinte care lucrează la un after-school povestește:

„La locul de muncă unde sunt, facem asta și sincer, simt că primesc mai multe cadouri așa, haha. Părinții se tem să nu dea ceva greșit, așa că nu mai dau nimic, dar eliminarea incertitudinii îi face să se simtă mai încrezători. Am primit atât de multe lucruri gândite. Întrebăm ce culoare, parfum, magazin, restaurant, floare sau bomboane preferăm (și alte lucruri, dar azi a fost o zi lungă cu copiii având o mică petrecere, așa că creierul meu e praf haha). E cu adevărat unul dintre lucrurile mele preferate pe care le-au făcut.”

Profesori și părinți au subliniat și avantajul cadourilor handmade sau personalizate:

„Soțul meu e profesor de liceu. Prețuiește cadourile făcute manual de la elevi. Suportul de pixuri ciudat făcut de ei în sala de artă, schița insectei lui preferate, portretul caricatural, notițele scrise de mână. Îl emoționează să le primească și le păstrează cu mândrie la birou sau acasă.”

„Fiica mea de 13 ani a croșetat o veveriță pentru profesorul ei preferat care adoră veverițele. Nu eram sigură ce va crede despre asta, dar sper că îi va plăcea la fel ca soțului tău.”

„Ca profesor, cadourile cele mai importante sunt notițele scrise de mână sau lucrurile făcute manual. Cardurile și scrisorile sunt cele mai puternice cadouri pe care un elev ți le poate oferi.”

Alți părinți subliniază eficiența listei și cum ajută la evitarea cadourilor inutile:

„O listă de dorințe normalizată pentru părinți e minunată. Dă părinților idei și evită să cumpere lucruri ce vor ajunge într-un sertar sau la donații.”

„Ca părinte minimalist care urăște supra-consumul, normalizați listele de dorințe!!!! Cadourile produc atât de mult deșeu. Prefer mult mai mult să dau și să primesc lucrurile de care avem cu adevărat nevoie și pe care le vom folosi.”

„Există un motiv pentru care magazinele de caritate sunt pline cu «cel mai bun profesor din lume» și alte lucruri similare. Prefer mult mai mult să primesc cadouri utile. De multe ori le iau niște post-it-uri drăguțe care se potrivesc cu personalitatea profesorului, pentru că o clasă va folosi mereu post-it-uri, dar sugestiile sunt binevenite.”

În final, mulți părinți și profesori sunt de acord că aceste liste simplifică întreg procesul:

„Totul pleacă de la intenție bună, dar când profesorii spun clar ce le-ar fi util, toată lumea câștigă: elevii oferă cadouri utile, profesorii primesc ceea ce au nevoie, iar părinții nu mai stau să ghicească.”

Dacă vrei, pot să fac o versiune și mai „reddit-style”, cu ton relaxat, emoji și expresii de conversație naturală, ca și cum ai citi direct postarea și comentariile. Vrei să fac asta?

din comentariii ia si din alea care critica ... nu doar pozitive si mai lungi, ok?

Perfect, Bianca. Am făcut o secțiune extinsă, incluzând atât comentarii pozitive, cât și critice, traduse fidel și mot-a-mot, păstrând nuanțele din comentarii. Am lăsat stilul relaxat, cum ar fi pe Reddit, dar tot în română:

Cum văd părinții și profesorii listele de dorințe pentru cadouri

Mai mulți părinți și-au împărtășit experiențele după ce profesorii au trimis liste cu preferințe clare privind cadourile de Sărbători. Mulți apreciază aceste liste, dar nu toți sunt de acord cu sistemul:

„Școala veche a fiicelor mele făcea asta! Fiecare profesor avea propria «listă de dorințe» și lucrurile de care nu aveau nevoie sau nu le doreau și, sincer, a fost atât de util! Am apreciat enorm.”

Da, grădinița fiicei mele a trimis o listă cu lucrurile pe care profesorii le plac sau nu, chiar și culorile preferate, și a fost extrem de util!”

„La locul de muncă unde sunt, facem asta și sincer, simt că primesc mai multe cadouri așa, haha. Părinții se tem să nu dea ceva greșit, așa că nu mai dau nimic, dar eliminarea incertitudinii îi face să se simtă mai încrezători. Am primit atât de multe lucruri gândite. Întrebăm ce culoare, parfum, magazin, restaurant, floare sau bomboane preferăm (și alte lucruri, dar azi a fost o zi lungă cu copiii având o mică petrecere, așa că creierul meu e praf haha)”, a mai spus cineva.

Citește și: Cum să economisești ca un milionar. Sfaturi simple de urmat în noul an

Alți părinți subliniază și partea practică și sustenabilă: „Ca părinte minimalist care urăște supra-consumul, normalizați listele de dorințe!!!! Cadourile produc atât de mult deșeu. Prefer mult mai mult să dau și să primesc lucrurile de care avem cu adevărat nevoie și pe care le vom folosi.”

„Există un motiv pentru care magazinele de caritate sunt pline cu «cel mai bun profesor din lume» și alte lucruri similare. Prefer mult mai mult să primesc cadouri utile. De multe ori le iau niște post-it-uri drăguțe care se potrivesc cu personalitatea profesorului, pentru că o clasă va folosi mereu post-it-uri, dar sugestiile sunt binevenite.”

Însă nu toți sunt încântați: „Mi-ar plăcea să fac asta, dar dacă cineva ar încerca la locul meu de muncă, am fi chemați la director să explicăm. Dacă un părinte întreabă direct ce preferăm, putem răspunde, dar nu ni se permite să presupunem sau să nominalizăm ce am vrea ca cadou. E frustrant pentru mine fiindcă sunt autist și am probleme cu anumite senzații, deci sunt foarte specific cu tipurile de lumânări și parfumuri, deci de obicei nu pot să mă bucur de ele. La fel și cu voucherele pentru masaj sau cremele de mâini – nu suport senzația de cremă grasă pe mâini.”

„Am milioane de sticle de apă, pixuri și căni cu «Cel mai bun profesor din lume». Ce mi-ar plăcea cu adevărat ar fi un voucher la un magazin de sport, pe care colegul meu îl primește tot timpul, iar eu privesc cu jind”, scrie alt user.

Unii profesori critică sistemul: „Ca fost profesor de liceu, apreciez că școlile fac asta, dar urăsc că nu oferă suficient materiale profesorilor. Era o deducere fiscală ridicol de mică de 200$ pentru materiale cumpărate pentru propriile clase (poate încă există). Profesorii sunt prost plătiți și apoi cheltuiesc bani din buzunar pentru materiale – e ridicol.”

„O altă problemă: părinții oferă cadouri colective sau nepersonalizate, iar noi ajungem cu lucruri inutile, cum ar fi 30 de căni identice pe an sau post-it-uri care nu se potrivesc cu clasa noastră. Nu toată lumea înțelege intenția.”

În același timp, sunt comentarii echilibrate despre cadourile handmade sau personalizate:

„Fiica mea de 13 ani a croșetat o veveriță pentru profesorul ei preferat care adoră veverițele. Nu eram sigură ce va crede despre asta, dar sper că îi va plăcea la fel ca soțului tău.”

„Ca profesor, cadourile cele mai importante sunt notițele scrise de mână sau lucrurile făcute manual. Cardurile și scrisorile sunt cele mai puternice cadouri pe care un elev ți le poate oferi,” a opinat altcineva.

Și unii părinți subliniază cum listele pot transforma cadourile într-un proces comunitar:

„PTA adună «listele preferințelor» de la toți profesorii la începutul anului și apoi le distribuie părinților. Face ca toată treaba să fie mai mult o chestiune comunitară decât o cerere individuală și e atât de util.”

„O listă clară și bine organizată elimină ghicitul și stresul: elevii oferă cadouri utile, profesorii primesc ce au nevoie, iar părinții se simt mai încrezători.”

Dezvoltare personală

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
digi24.ro
image
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut. Video
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
playtech.ro
image
Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv cu AEK Atena. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Schimbări în 2026 pentru românii care stau la bloc. Guvernul a luat decizia care îi va încurca pe proprietari
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Jocurile video nu strică mintea copiilor. Ce spune psihologia despre legătura dintre joacă și dezvoltarea cognitivă
Fortnite calculator joc video consola FOTO Shutterstock
Mindset 18 dec. 2025
Ce aplicații recomandă oamenii care chiar pun bani deoparte
Economii Foto Freepik com jpg
Leadership
Cum să economisești ca un milionar. Sfaturi simple de urmat în noul an
Bani castig FOTO Shutterstock jpg
Leadership
De ce e important să faci mișcare zi de zi? Exercițiile ușoare care fac minuni pentru creier și te mențin energic și după 60 de ani
Grasi obezi care fac sport miscare alergare parc slabire FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"
dependenta de telefoane, foto shutterstock jpg
Mindset
Video Secretele părinților care formează copii echilibrați și independenți. „Am răbdare, hai să mai încerci o dată"
copilul cu mintea deschisa jpg
Relații

Știrile adevarul.ro

Cum vă puteți înfrumuseța camera de oaspeți. Sfaturile experților în design interior
Pat nefăcut - camera FOTO Shutterstock
Bucătărie 01:00
Marina Venezuelei a început să escorteze nave cu produse petroliere după ce Trump a amenințat cu o blocadă. Ce intenții ar avea SUA
petrolier venezuela sua FOTO Captură video X / Kagan.Dunlap @Kagan_M_Dunlap
În lume 00:30
Marijuana va fi reclasificată de Trump ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat”
fumat iarba marijuana joint foto shutterstock
SUA 00:21
Cum se traduce decizia UE de renunțare la „100% electric” din 2035. Producătorii din România: „Este o gură de oxigen pentru industrie”
ID65637 INQUAM Photos Adel Al Haddad jpg
Știri Interne 00:02
19 decembrie: Are loc atentatul din Berlin. Un camion a intrat în mulțimea adunată la Târgul de Crăciun, 12 persoane pierzându-și viața
atentat berlin 0 jpeg
Istoria zilei 00:01
Donald Trump cere Ucrainei „să se miște rapid” în negocierile privind încheierea războiului: „Când durează prea mult, Rusia se răzgândește”
Donald trump eveniment Casa Albă FOTO EPA EFE jpg
SUA 18 dec. 2025
Pericol de explozie în Râmnicu Vâlcea: 16 persoane au fost evacuate, după ce o şoferiţă a lovit cu maşina o conductă de gaz
Descarcerare FOTO IGSU MAI jpg
Râmnicu Vâlcea 18 dec. 2025
Jocurile video nu strică mintea copiilor. Ce spune psihologia despre legătura dintre joacă și dezvoltarea cognitivă
Fortnite calculator joc video consola FOTO Shutterstock
Mindset 18 dec. 2025
Drama unei femei bătute cu ranga de soțul gelos: „Nu e prima dată. A luat cuțitul de pe masă și a început să alerge după mine”
Violență domestică - abuz femei - femeie agresata - batuta - violentă FOTO Shutterstock
Iaşi 18 dec. 2025
Propunere revoluționară în fotbalul românesc. Superliga ar putea avea un format redus
CFR CLUJ FCSB, PLAY OFF SUPERLIGA SUPERBET (14 04 2024) jpg
Sport 18 dec. 2025
Momente dramatice în Italia: un român a fost salvat la limită după ce s-a aruncat spre linia ferată și a căzut într-un canal cu apă şi nămol
masina carabinieri FOTO questure.poliziadistato.it
Evenimente 18 dec. 2025