Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei de est

Publicat:

Polonia intenționează să finalizeze, în următorii doi ani, un nou set de fortificații anti-dronă de-a lungul granițelor sale estice.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

„Ne așteptăm să avem primele capabilități ale sistemului în aproximativ șase luni, poate chiar mai devreme. Sistemul complet va fi finalizat în 24 de luni”, a declarat viceministrul Apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat publicației The Guardian la Varșovia.

Tomczyk a spus că noile sisteme de apărare aeriană vor fi integrate într-o linie mai veche de protecție, construită în urmă cu un deceniu. Acestea vor include mai multe straturi de apărare, precum mitraliere, tunuri, rachete și sisteme de bruiaj al dronelor.

„O parte dintre acestea sunt destinate utilizării doar în condiții extreme sau de război. De exemplu, mitralierele cu mai multe țevi sunt dificil de folosit în timp de pace, deoarece tot ce urcă trebuie să și coboare”, a explicat el.

În septembrie, mai multe drone suspectate a fi rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, provocând închiderea unor aeroporturi și ridicarea avioanelor de luptă, iar ministrul de Externe a spus că incidentul a fost o încercare a Rusiei de a testa reacția Poloniei fără a declanșa un război.

Polonia a actualizat planurile de întărire a granițelor estice și accelerează modernizarea sistemelor de apărare, inclusiv anti-dronă, în contextul noilor amenințări de securitate generate de războiul din Ucraina. Deși autoritățile recunosc că niciun sistem nu poate opri complet un atac masiv, statele de pe flancul estic al UE își sporesc rapid capacitățile defensive.

Proiectul Poloniei, estimat la peste 2 miliarde de euro, va fi finanțat în principal din fonduri europene prin programul SAFE, completate cu bani de la bugetul de stat.

În paralel, Varșovia se află într-un proces amplu de pregătire pentru eventuale riscuri, pe fondul creșterii incidentelor de sabotaj și incendieri atribuite serviciilor ruse.

Autoritățile plănuiesc instruirea a sute de mii de cetățeni în abilități de supraviețuire și extind programele de pregătire militară voluntară, semnalând o mobilizare tot mai accentuată a societății în fața amenințărilor de securitate.

Tomczyk a spus că vor fi construite centre logistice speciale în fiecare localitate de frontieră, unde vor fi stocate echipamente pentru blocarea graniței, gata să fie desfășurate în câteva ore.

„Adevărul este că, atâta timp cât Ucraina se apără și luptă împotriva Rusiei, Europa nu este expusă unui război în sensul convențional strict. În schimb, ne vom confrunta cu provocări și acte de sabotaj”, a spus Tomczyk. El a avertizat însă că, dacă Occidentul ar permite Rusiei să câștige în Ucraina, nu ar trece mult timp până când Kremlinul și-ar îndrepta atenția spre Europa.

Polonia și-a majorat cheltuielile pentru apărare la 4,7% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană, pe fondul temerilor continue legate de operațiunile hibride rusești și de posibile amenințări militare.

Întrebat dacă Rusia are într-adevăr intenții militare față de Polonia, Tomczyk a invocat lunga istorie de agresiune și expansionism rus în Europa de Est. El a spus că, „la fel ca în «1984» al lui Orwell”, mesajele despre „inamicul zilei” se pot schimba rapid.

„Aceste cuceriri funcționează în principal ca un instrument politic pentru menținerea puterii, un motiv recurent în istoria Rusiei.

Guvernul trebuie să arate că este puternic, că dispune de o armată puternică și că nimeni nu ar trebui să îndrăznească să-l provoace. În acest sens, un război extern devine un instrument de politică internă în Rusia”, a concluzionat el.

