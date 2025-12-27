Doi pacienţi cu arsuri, transportaţi la Bruxelles, în cadrul unei misiuni umanitare a Forţelor Aeriene Române

O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a transporta la a Bruxelles doi pacienţi cu arsuri.

Misiunea de transport umanitar s-a derulat pe ruta Otopeni - Bacău - Bruxelles, precizează Forțele Aeriene Române, sâmbătă seara, într-o postare pe Facebook.

Aeronava a decolat de la Bacău în jurul orei 17:30, a menţionat sursa citată.

Echipa medicală care monitorizează pacienţii pe timpul zborului a fost formată din specialişti ai Forţelor Aeriene Române şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă - Bucureşti, a informat Biroul de presă al MApN.