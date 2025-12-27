search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan: „M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni”

0
0
Publicat:

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit sâmbătă, 27 decembrie, în cadrul emisiunii „La Cină”, despre familie, mâncare, dar și despre momentul când l-a cunoscut pe Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru/FOTO: Captură video Digi24
Mirabela Grădinaru/FOTO: Captură video Digi24

Da, sunt gurmandă. De obicei, se spune că mănânci ca să trăiești, eu cred că mă aflu pe cealaltă baricadă, trăiesc ca să mănânc”, a afirmat Mirabela Grădinaru în emisiunea „La cină”, difuzată sâmbătă de Digi24.

Prima doamnă a mărturisit că nu are veleități de bucătăreasă, dar spune că gătește pentru fiul şi fiica sa.

Nu îmi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu”, spune partenera lui Nicuşor Dan.

Ea a spus că mâncărurile preferate ale copiilor sunt peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul.

Despre președintele Nicuşor Dan, partenera sa spune că „nu este mofturos la mâncare” şi că preferă fasolea cu ciolan. Mirabela Grădinaru recunoaşte că nu a „reușit să atingă gustul” cu care Nicuşor Dan este obișnuit din copilărie când vine vorba despre mâncarea preferată a președintelui.

Cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan

Tot în cadrul emisiunii, Mirabela Grădinaru a povestit că l-a cunoscut pe Nicușor Dan într-un club și a fost cucerită de părul său creț și de felul în care se comporta. Prima doamnă povestește că l-a întâlnit pe Nicușor Dan într-un club din București, după ce inițial plănuise să plece la Vaslui.

„Îmi aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit. Am ieșit în club cu trei prietene și acolo l-am cunoscut. Era foarte relaxat, deși era aglomerație și mult fum, avea o privire foarte caldă. Era foarte atent la cei din jur și mie mi-a oferit o atenție specială. Și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț.

.M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni. Într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club, el era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă, era foarte atent atât la oamenii din jur.

Mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. Avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant”, a declarat prima doamnă a României.

Mirabela Grădinaru a adăugat că, după prima oară când a fost cu Nicușor Dan acasă la părinții ei, în Vaslui, tatăl ei i-a spus că „e un băiat bun”.

„A fost suficient”, a fost concluzia ei.

