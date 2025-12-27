Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de AI. Cât câștigă creatorii lor

Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt conținut de calitate slabă generat de inteligența artificială, creat pentru a atrage vizualizări (AI slop).

Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume, primele 100 din fiecare țară, și a descoperit că 278 dintre ele conțin exclusiv astfel de „AI slop”, scrie The Guardian.

În total, aceste canale au adunat peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând venituri anuale estimate la aproximativ 117 milioane de dolari (90 de milioane de lire sterline).

Cercetătorii au creat și un cont nou de YouTube și au constatat că 104 dintre primele 500 de videoclipuri recomandate în feed erau „AI slop”.

O treime din cele 500 de videoclipuri se încadrau în categoria „brainrot”, care include AI slop și alte tipuri de conținut de calitate scăzută, realizate pentru a monetiza atenția.

Rezultatele oferă o imagine a unei industrii în expansiune rapidă, care inundă marile platforme de social media – de la X și Meta până la YouTube – și definește o nouă eră a conținutului: lipsit de context, adictiv și cu public internațional.

O analiză realizată de The Guardian în acest an a arătat că aproape 10% dintre canalele YouTube cu cea mai rapidă creștere erau AI slop, acumulând milioane de vizualizări în ciuda eforturilor platformei de a limita „conținutul neautentic”.

Canalele AI analizate de Kapwing au audiențe impresionante la nivel global: în Spania, 20 de milioane de persoane urmăresc astfel de canale, aproape jumătate din populația țării; alte exemple includ 18 milioane de urmăritori în Egipt, 14,5 milioane în SUA și 13,5 milioane în Brazilia.

Cel mai vizionat canal din studiu, Bandar Apna Dost, bazat în India, a acumulat 2,4 miliarde de vizualizări.

Între timp, The AI World, un canal din Pakistan, publică clipuri generate de AI cu inundații catastrofale în Pakistan, cu titluri precum „Oameni săraci, familie săracă” sau „Bucătărie inundată”. Multe dintre videoclipuri sunt acompaniate de un fundal sonor intitulat „Ploaie relaxantă, tunete și fulgere pentru somn”. Canalul are 1,3 miliarde de vizualizări.

Este dificil de măsurat exact impactul canalelor AI pe YouTube, deoarece platforma nu oferă date despre vizualizările totale anuale sau despre proporția conținutului generat de inteligență artificială.

În spatele videoclipurilor bizare – de la păduri de dulciuri la dezastre – se află însă o industrie semi-structurată, în creștere, formată din persoane care caută să monetizeze platformele globale folosind AI.

Se vând cursuri pentru a produce AI Slop-uri

Max Read, jurnalist specializat în AI slop, explică că există grupuri mari pe Telegram, WhatsApp, Discord și forumuri unde creatorii fac schimb de idei, sfaturi și vând cursuri pentru a produce conținut viral, suficient de atractiv pentru a genera bani.

Aceștia creează „nișe” specifice, cum ar fi videoclipurile AI cu oale sub presiune care explodează pe aragaz.

Majoritatea creatorilor provin din țări cu salarii medii mai mici decât câștigurile potențiale pe YouTube și cu acces relativ liber la internet și rețele sociale. Exemple includ Ucraina, India, Kenya, Nigeria, Brazilia și Vietnam.

Aceste ondiții le permit să producă masiv conținut AI pentru audiențe globale și să profite de algoritmii platformelor pentru a-și maximiza veniturile.

Nu este însă întotdeauna ușor să fii creator de AI slop. Programele de monetizare de pe YouTube și Meta nu sunt mereu transparente în privința plăților și a criteriilor, spune Read.

În plus, ecosistemul AI slop este plin de escroci: persoane care vând sfaturi și cursuri despre cum să creezi conținut viral și care, adesea, câștigă mai mult decât producătorii de AI slop.

Totuși, pentru unii, acest tip de activitate asigură un trai. Iar deși idei noi, menite să capteze atenția, precum oalele sub presiune care explodează, apar constant, în cazul AI slop creativitatea umană contează mult mai puțin decât algoritmii care distribuie conținutul pe Meta și YouTube.

Un purtător de cuvânt al YouTube a declarat: „Inteligența artificială generativă este un instrument și, ca orice instrument, poate fi folosit pentru a crea atât conținut de calitate ridicată, cât și de calitate scăzută.

Rămânem concentrați pe conectarea utilizatorilor noștri cu conținut de calitate, indiferent de modul în care a fost realizat. Tot conținutul încărcat pe YouTube trebuie să respecte regulile comunității, iar dacă descoperim încălcări ale politicilor, îl eliminăm.”