Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Frica de singurătate ne face să ne coborâm standardele în relații. Ce acceptăm, de fapt, și ce pierdem cu adevărat

0
0
Publicat:

Un nou studiu arată că frica de singurătate îi face pe oameni să își coboare standardele în dating, acceptând la parteneri trăsături pe care le considerau intolerabile. 

cuplu în bucătărie
Sursă foto: Pixabay

„Există o diferență importantă între singurătate și solitudine. Singurătatea doare pentru că e percepută ca un gol, o absență, o rană reactivată. Solitudinea, în schimb, este prezență, un spațiu în care nu lipsește nimeni, pentru că nu aștepți pe nimeni. E locul în care începi din nou să te auzi pe tine, pentru tine și nu pentru ceilalți. Iar felul în care trăim aceste două stări determină cum intrăm în relații”, explică pentru „Adevărul” Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

În opinia sa, atunci când nu suntem bine cu noi, nu căutăm un partener pentru a-l iubi, ci pentru a ne salva. „Atunci frica de singurătate începe să ne modifice criteriile. Lucruri pe care le consideram „de neacceptat” devin, brusc, negociabile. Nu pentru că am crescut, ci pentru că ne e teamă de singurătate. Sistemul de atașament percepe absența unui partener ca pe o amenințare și ne împinge spre conexiuni care ne împing către relații toxice. Aici apare distorsiunea psihologică: tolerăm incoerența, justificăm lipsa de efort, minimalizăm lipsa de respect.

Facem toate astea pentru că, în adâncul nostru, o rană veche șoptește că este mai riscant să fim singuri decât nefericiți, că dacă ești singur ânsemană că este ceva în neregulă cu tine”, spune specialista.

Este mai bine într-o relație nefericită decât singur?

„Relațiile care oferă instabilitate emoțională cresc stresul, anxietatea și vulnerabilitatea, devin adevărate închisori pentru suflet. Solitudinea, trăită conștient, poate fi un spațiu de reechilibrare, de reglare a sistemului nervos, un loc în care identitatea se clarifică”, lămurește Gabriela Marc.

Totuși, de ce femeile par să se descurce mai bine singure, în timp ce bărbații suferă mai mult? „Poate pentru că femeile au, în general, rețele relaționale și emoționale mai largi. Au cu cine să se regleze, cu cine să proceseze. Bărbații au, de multe ori, doar relația de cuplu ca spațiu de vulnerabilitate. Când relația dispare, dispare și singurul lor loc de intimitate emoțională. Nu e slăbiciune, e structură socială”, crede psihologul.

Conform spuselor sale, frica de singurătate devine periculoasă atunci când începe să ne erodeze reperele interioare. Mai precis, când pierdem contactul cu ceea ce simțim, ne calibrăm după nevoile altora. Când nu ne mai auzim vocea interioară, orice voce din afară devine decisivă.

„Așa apar compromisurile care dor: când nu spui ce te deranjează ca să nu pierzi, când accepți ambiguitatea pentru că alternativa pare prea grea, când te adaptezi excesiv pentru a păstra pe cineva. Atunci relația devine o tranzancție iar iubirea, conectarea dispar. Există lucruri la care nu ar trebui să renunțăm niciodată nu pentru că ar fi liste ideale, ci pentru că sunt părți din noi: respectul, siguranța emoțională, integritatea, consecvența și autenticitatea. Nu sunt „pretenții fără noimă”. Sunt sistemul nostru imunitar emoțional, propriul spațiu securizant. Dacă le sacrificăm pentru a păstra relația, vom pierde inevitabil și relația, și pe noi înșine”, susține Gabriela Marc.

De altfel, este lucru bine știut că atunci când putem sta cu noi în mod liniștit, nu mai căutăm un om care să ne umple golul, ci un om cu care să ne întâlnim, să construim împreună. „Atunci alegem nu din teamă, ci din claritate. Iar adevărul cel mai simplu și mai greu de acceptat este acesta:nimeni nu poate vindeca golul din noi. Dar îl putem vindeca în solitudine și abia apoi îl putem transforma în iubire”, conchide ea.

Compromisurile toxice, false alternative la singurătate

Datele celui mai recent studiu publicat în revista Personal Relationships arată că simpla idee de a rămâne singur ani la rând îi poate face pe oameni să își reevalueze chiar și cele mai ferme standarde în dating. Așa ajung să accepte la parteneri trăsături considerate dealbreakers, dacă alternativa e singurătatea prelungită. Anticiparea izolării, plus presiunile sociale, schimbă decisiv alegerile romantice. Iar pe listă pot intra atât diferențe majore de valori și obiective de viață, cât și obiceiuri nesănătoase sau trăsături de caracter greu de dus pe termen lung.

Citește și: „Mai ieftin împreună”. Cum rămân tinerii în relații care nu-i mai fac fericiți

Cercetarea, intitulată „Long Stretch of Singlehood Ahead? Unpacking the Roles of Anticipated Singlehood Duration and Singlehood Stigma in Lowering Dating Standards,” a arătat că, în ciuda standardelor pe care inițial le-au declarat cu fermitate, oamenii sunt adesea mai flexibili în acțiunile lor decât s-ar aștepta, iar durata anticipată a celibatului sau stigmatizarea socială a persoanelor singure pot influența deschiderea lor față de parteneri altfel considerați indezirabili. Astfel, factori psihologici și sociali modelează în mod semnificativ deciziile legate de acceptarea sau respingerea unui potențial partener romantic.

Partenerii digitali: siguranța iluzorie 

Într-o lume în care partenerul real este adesea absent sau inaccesibil, nevoia de prezență sigură și controlabilă face ca soluțiile tehnologice să pară tot mai atractive, chiar dacă acestea nu pot înlocui pe deplin legăturile umane autentice.

Amintim că, pe fondul fricii de singurătate, tot mai multe persoane aleg să petreacă timp cu chatboții, parteneri AI care oferă iluzia unei relații sigure, fără riscuri emoționale reale. Aici, studii recente arată că aceste relații cu AI pot deveni intense, iar despărțirea poate genera suferință adevărată: o reacție care reflectă nevoia de siguranță emoțională și dragoste.

De curând, psihologii avertizau că relațiile cu AI sunt un substitut care calmează pe termen scurt, dar pe termen lung pot izola și împiedica dezvoltarea emoțională autentică. Spre deosebire de relațiile reale, cu conflicte și imperfecțiuni, atașamentul față de un partener artificial nu creează intimitate adevărată, ci o pseudo-intimitate care nu provoacă schimbare sau maturizare. 

Citește și: De ce tot mai multe persoane aleg chatboții în locul oamenilor: Nu algoritmul cucerește, ci iluzia siguranței

„Taxa pe singurătate”

Pe lângă impactul fricii de singurătate asupra flexibilizării standardelor în alegerea partenerului, la ora actuală tinerii se confruntă și cu presiuni financiare care schimbă modul în care trăiesc și își mențin relațiile. Mulți aleg să rămână în cupluri care nu îi mai fac fericiți din nevoie de stabilitate economică, respectiv împărțirea cheltuielilor devine un motiv esențial pentru a continua legătura, arată cercetări recente.

Această „taxă pe singurătate”, agravată de creșterea costurilor vieții, creează situații în care independența emoțională și financiară sunt subminate. Psihologii subliniază că o relație sănătoasă se bazează pe autonomie, nu pe frica de a rămâne singur sau pe nevoia de susținere materială.

Astfel, contextul socio-economic adaugă o dimensiune importantă procesului prin care oamenii își ajustează așteptările și se adaptează la nevoi, remodelându-și la rândul lor concepțiile despre iubire, conexiune și stabilitate în relație.

Consiliere

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
fanatik.ro
image
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Rodica Grigore, cântăreața de muzică populară 😢
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere legislativă
playtech.ro
image
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
lazy guruji rCz14RWCk3c unsplash jpg
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Avertismentul unui medic psihiatru: „Când îi pui copilului întrebarea – Ai consumat ceva? – se închide și nu mai poartă un dialog cu tine”
parintii adolescentilor, fata in fata cu specialisti din sanatate, educatie si mai foto alina mitran (13) jpg
Dezvoltare personală 02 dec. 2025
Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea”
oboseală foto Shutterstock jpg
Mindset
Cercetătorii avertizează: mâncarea pro-inflamatoare îți îmbătrânește creierul
dieta, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cum o rutină simplă îți poate reduce stresul și îți poate crește performanța
pietre masaj shutterstock 1633037017 jpg
Mindset
De ce liderii agresivi prosperă în companiile în care presiunea se confundă cu performanța: „Adevărata putere nu stă în frică, ci în capacitatea de a crea siguranță”
angajat sef foto shutterstock
Leadership
De ce unii iubesc mișcarea și alții o evită? Totul ține de tipul de antrenament fizic ales
Longevitate - cuplu varstnici - sport FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Video Atac armat asupra unui candidat la prezidenţiale, în Peru: „Este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul”
atac armat candidat prezidențiale Peru Captura Canal N png
În lume 00:13
3 decembrie: Ziua în care a murit filosoful, eseistul, economistul şi omul politic român Petre Ţuţea: „Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi”
petre tutea jpeg
Istoria zilei 00:01
Papa Leon sugerează un „dialog” în locul unei invazii a SUA în Venezuela: „Să se caute o altă modalitate de a produce schimbarea”
Papa Leon, foto Shutterstock jpg
În lume 02 dec. 2025
Avertismentul unui medic psihiatru: „Când îi pui copilului întrebarea – Ai consumat ceva? – se închide și nu mai poartă un dialog cu tine”
parintii adolescentilor, fata in fata cu specialisti din sanatate, educatie si mai foto alina mitran (13) jpg
Dezvoltare personală 02 dec. 2025
Video Scandal între Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu din cauza haosului urbanistic: „Nicușor Dan și-a dat acordul pentru acel clip? Să-ți fie rușine!”
DRula, Nicusor, Vlad voiculescu captura FB vlad voiculescu png
Politică 02 dec. 2025
Anchetă într-un dosar de viol, după ce doi copii instituţionalizaţi ar fi întreţinut un raport sexual oral
Masina politie autospeciala Politia Romana FOTO Shutterstock
Craiova 02 dec. 2025
De la rugină la lux: un Aston Martin DB5 abandonat, readus la viață după 50 de ani. Cât valorează acum
Mr and Mrs Williams 1965 DB5 Vantage pre restoration in 2022 2 jpg
Auto 02 dec. 2025
Prefectul de Prahova, despre criza apei: „Cei de la Apele Române mi-au spus că nu există risc”. Măsuri pentru a evita oprirea activității la Rafinăria OMV Petrom
CJSU FOTO Prefectura Prahova jpg
Ploieşti 02 dec. 2025
Horoscop miercuri, 3 decembrie. Provocări emoționale pentru Balanțe și Gemeni
horoscop decembrie logo jpg
Horoscop 02 dec. 2025
Cum a scăpat de închisoare pe viaţă unul dintre fiii temutului traficat de droguri „El Chapo”
Joaquín Guzmán López foto departamentul de securitate SUA jpg
În lume 02 dec. 2025