Polițiștii italieni au arestat nouă persoane suspectate că ar fi strâns milioane de euro pentru Hamas sub pretextul unor donații umanitare

Autoritățile italiene au reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ șapte milioane de euro pentru Hamas, pe parcursul a peste doi ani. Banii erau declarați drept donații umanitare pentru palestinieni, însă ar fi fost direcționați către organizația militantă printr-un mecanism financiar elaborat, potrivit BBC.

Anchetatorii au confiscat active de peste opt milioane de euro. Suspecții sunt acuzați că au derulat activități de finanțare care ar fi sprijinit acțiuni teroriste. Investigația, desfășurată în colaborare între poliția antiteroristă și cea financiară, a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Analiza tranzacțiilor suspecte i-a condus pe anchetatori către un sistem de colectare a fondurilor coordonat din Genova, cu ramificații în Milano.

Potrivit poliției, peste 70% din sumele strânse pentru civilii din Gaza ar fi ajuns, de fapt, la aripa militară a Hamas și la familiile atentatorilor sinucigași sau ale persoanelor condamnate pentru terorism.

Printre cei arestați se numără și Mohammad Hannoun, președintele Asociației Palestiniene din Italia, cel mai cunoscut dintre suspecți. Hannoun a respins anterior acuzațiile, catalogându-le drept neadevărate.



Ministrul de interne Matteo Piantedosi a felicitat forțele de ordine pentru operațiune, dar a subliniat că toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție.