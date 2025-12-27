search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia. Amenințări cu rezolvarea obiectivelor „operaţiunii militare speciale” prin forţă

Publicat:

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă, 27 decembrie, că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.

Putin amenință din nou Ucraina. FOTO EPA EFE
Putin amenință din nou Ucraina. FOTO EPA EFE

Kremlinul numește agresiunea militară rusă, neprovocată şi nejustificată, contra Ucrainei, „operaţiune militară specială”.

Președintele rus a adăugat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului cu Rusia.

Vladimir Putin a inspectat unul dintre centrele de comandă ale forţelor armate ruse şi a primit rapoarte de la şeful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, precum şi de la comandanţii grupurilor Centru şi Est ale forţelor ruse.

Liderul de la Kremlin a fost informat că forţele ruse au capturat oraşul Mîrnohrad, din provincia ucraineană Doneţk, şi localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie.

Rusia a acuzat Ucraina că încearcă să „torpileze” negocierile privind planul american pentru încheierea războiului  

Amintim că Rusia a acuzat vineri Ucraina că încearcă să „torpileze” negocierile privind planul american pentru încheierea războiului, afirmând că documentul prezentat recent de Kiev este „radical diferit” de cel discutat anterior între Moscova și Washington, potrivit AFP.

Declarațiile au fost făcute de adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, care a susținut că șansele unui acord depind atât de munca depusă, cât și de voința politică a celeilalte părți.

„De munca noastră şi de voinţa politică a celeilalte părţi va depinde capacitatea noastră de a face ultimul efort şi de a ajunge la un acord. În special într-un context în care Kievul şi sponsorii săi, în special din sânul Uniunii Europene, care nu sunt favorabili unui acord, şi-au intensificat eforturile pentru a-l torpila”, a declarat Riabkov la televiziune, potrivit Agerpres.

Rusia

