search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ce se întâmplă cu bisericile goale ale României. În vestul Europei, foste lăcașuri religioase au primit destinații inedite

0
0
Publicat:

Depopularea și scăderea numărului de credincioși au lăsat biserici pustii în România, dar și în vestul Europei. În satele românești, multe lăcașuri închise se degradează lent, iar soarta lor este incertă. În alte state, comunitățile le-au găsit noi utilizări.

Biserică abandonată din anii '60, pe malul Lacului Cinciș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Biserică abandonată din anii '60, pe malul Lacului Cinciș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aflat la 30 de kilometri de Hunedoara, pe o culme izolată din Munții Poiana Ruscă, satul Alun mai este locuit de doar câteva persoane, în timp ce majoritatea caselor au rămas închise.

Biserici lăsate pustii odată cu satele

Ca majoritatea așezărilor din Ținutul Pădurenilor, o regiune etnografică apreciată a județului Hunedoara, numită astfel datorită vastelor păduri care o cuprind, satul Alun rămâne cufundat în liniște.

Turiștii îl caută mai ales vara, datorită înfățișării sale inedite: găsesc aici gospodării tradiționale încremenite în timp, un drum și o carieră din marmură, dar și două biserici aflate în grija unor măicuțe. Cea mai veche dintre ele datează de aproape trei secole și a fost construită din lemn. În lipsa oamenilor, deși a fost restaurată în ultimii ani, a rămas închisă. Cea de-a doua biserică a fost ridicată în anii ’30, din marmură, și este locul de rugăciune pentru cele două maici.

Bisericile din Alun au o soartă asemănătoare cu numeroase alte lăcașe de cult din satele României, unde slujbele au loc extrem de rar, uneori doar o dată pe an, la hramuri, cât să mai poată fi reanimate, ori îi găzduiesc pe localnici doar în zilele unor înmormântări.

În Runcu Mare, un alt sat din Ținutul Pădurenilor, mai locuiesc permanent aproximativ 20 de persoane. Așezarea de pe valea Runcului, aflată la 40 de kilometri de Hunedoara, își înșiră gospodăriile tradiționale pe o distanță de aproape zece kilometri, în mici poieni de la poalele versanților abrupți acoperiți de pădure. Aici, călătorii găsesc trei biserici ridicate în urmă cu peste un secol, două la câte o margine a satului și una în mijlocul acestuia, unde sunt concentrate cele mai multe gospodării.

„La Runcu Mare, sat cu trei biserici, slujba se mai ține doar în cea din mijlocul localității. În celelalte două biserici, una a «buzdulenților», cum li se spune locuitorilor din capătul de jos al satului, și cealaltă a «goruienților», așa cum sunt numiți locuitorii din capătul de sus, nu se mai ține slujbă, deoarece numărul oamenilor a scăzut foarte mult față de secolul trecut, când toate bisericile erau funcționale”, amintea etnologul Rusalin Ișfănoni, autorul monografiei comunei Lelese, de care aparține satul Runcu Mare.

Cea mai veche dintre ele, clădită din lemn la capătul satului Runcu Mare, spre pădurile de la Vadu Dobrii – un alt sat aproape pustiu – rezistă de peste două secole, aproape uitată. A fost ridicată din lemn și acoperită cu țiglă, dar păstrează numeroase elemente tradiționale. De mai multe decenii nu mai este folosită, în afara unor înmormântări în cimitirul alăturat.

Biserici muzeu în România

În satul Vălari din Hunedoara, o biserică asemănătoare celei din Runcu datează, potrivit unor istorici, încă din vremea principelui transilvan Gabriel Bethlen, la începutul secolului al XVII-lea. Bisericuța, aflată pe un deal, a rezistat timpului datorită „mobilității” sale.

Este atât de mică (opt metri lungime și 3,5 metri lățime), încât, la vremuri de restriște, oamenii o puteau demonta și transporta cu căruțele la adăpost. Ajunsese însă în pragul ruinării, iar doar intervenția energică din 2018 a voluntarilor „Ambulanței pentru monumente”, cu sprijinul autorităților locale, al unor studenți de la facultăți de istorie și arhitectură și al unor localnici din Hunedoara, a dus la salvarea ei.

Citește și: Cum arată satul fantomă Curpenii Silvașului, părăsit de cinci decenii. Pădurea crescută în voie l-a înghițit complet VIDEO

A continuat să rămână închisă, slujbele în satul cu câteva familii de pe valea Cernei având loc într-o altă biserică, mai nouă. În locuri apropiate de pe valea Cernei, sate dispărute precum Baia Craiului și Curpenii Silvașului au păstrat doar ruinele unor biserici, desființate odată cu așezările.

Numeroase localități montane din România au pus și ele lacăt pe biserici. Unele au rămas complet părăsite, altele sunt ținute în viață de câțiva locuitori, pentru care slujbele religioase au loc în biserici din așezări învecinate, iar altele au rămas fără minoritățile (sași, maghiari, șvabi) care le îngrijeau. Soluția acceptată cel mai frecvent de comunități a fost lăsarea bisericilor vechi în conservare, însă, pe termen lung, măsura nu a putut preveni degradarea lor.

Unele biserici monument, cum sunt cele fortificate ale sașilor din Transilvania, ca Gârbova, au fost transformate în spații culturale și muzeale, fiind îngrijite de puținii membri ai comunităților.

Alte foste lăcașe de cult, precum sinagoga din Orăștie, au fost „desacralizate” și transformate în spații expoziționale sau locuri care pot găzdui evenimente. Majoritatea bisericilor din satele cu risc de depopulare din România au rămas însă încremenite în timp, amenințate de degradarea lentă.

Biserici scoase la vânzare în vestul Europei

În Germania, numărul membrilor bisericilor a scăzut în ultimii ani, iar fenomenul a dus la închiderea multor lăcașe de cult, arată platforma media Deutsche Welle (DW).

„Din anul 2000, sute de biserici catolice și protestante au fost dezafectate. Ca răspuns la o solicitare DW, Conferința Episcopilor Catolici din Germania a anunțat închiderea și deconsacrarea a 611 biserici catolice între 2000 și 2024. Biserica Protestantă estimează că între 300 și 350 de biserici au fost închise definitiv în aceeași perioadă, deși nu există date exacte”, arată DW.

Comunitățile locale, protestante sau catolice, au găsit noi destinații multor biserici pustii, bine păstrate și bine poziționate. Unele au fost preluate de biserici ortodoxe, potrivit jurnaliștilor, însă, de cele mai multe ori, clădirile au fost vândute sau chiar demolate. Altele sunt reutilizate.

„La Jülich, un oraș situat între Köln și Aachen, bicicletele se vând acum în fosta biserică catolică Sfântul Rochus. La Wettringen, la nord de Münster, o abație a fost transformată într-o „biserică a fotbalului”, unde mingile sunt șutate fără rețineri. La Kleve, fosta Biserică Protestantă a Învierii funcționează acum ca sală de box. Alte foste biserici găzduiesc pub-uri, biblioteci sau librării. Întregi mănăstiri au fost transformate în complexe hoteliere. La Düsseldorf, un hotel și-a păstrat denumirea tradițională Mutterhaus („Casa Mamă”), ca un omagiu adus utilizării sale inițiale ca mănăstire de călugărițe”, transmite DW într-un reportaj despre soarta multor biserici din Germania.

Citește și: Biserica trăsnită, cel mai căutat loc de belvedere din Metaliferi. Povestea ruinei din Săcărâmb VIDEO

Biserici abandonate au primit un nou rol

Situații asemănătoare s-au petrecut și în alte state occidentale. În Spania, multe biserici abandonate au primit o nouă viață, găzduind biblioteci, muzee, săli de concerte și pensiuni. În Anglia, pe lângă destinațiile culturale, unele biserici au fost transformate în pub-uri și chiar în locuințe private. În Italia, unele biserici abandonate au fost renovate pentru a fi transformate în spații culturale sau educaționale dedicate comunității.

„În Țările de Jos, una din cinci biserici nu mai este folosită ca lăcaș de cult, ceea ce înseamnă aproximativ 1.400 de biserici dintr-un total de 6.900 la nivel național. Aceste clădiri-simbol sunt adesea reconvertite în locuințe, centre culturale, hoteluri, biblioteci și chiar cluburi de noapte, unele devenind atracții turistice celebre. Potrivit experților, în anii următori se așteaptă ca tot mai multe biserici să fie deconsacrate”, arată un studiu citat de programul Interreg Europe, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Bookstore Dominicanen din Maastricht este unul dintre cele mai cunoscute exemple de reutilizare adaptivă a bisericilor din Țările de Jos. Fosta biserică catolică, din secolul al XIII-lea, găzduiește în prezent o librărie care a devenit un punct de atracție popular.

Biserica Sint-Willibrorduskerk din Noord-Brabant a fost recent transformată într-un centru de bouldering (escaladă fără coardă). Lăcașul a încheiat un parteneriat cu o companie care închiriază spațiul. Deși interiorul bisericii este ocupat de panouri de escaladă, capela și cimitirul bisericii continuă să fie folosite în scopuri religioase, arată platforma Girugten, care vizează reutilizarea adaptivă a clădirilor.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
digi24.ro
image
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
mediafax.ro
image
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Un nou tip de concediu pentru angajații din România. În ce condiții ar putea beneficia de concediu plătit pentru „refacere profesională”. Proiect
playtech.ro
image
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Zelenski face anunțul! Linii roșii înaintea întâlnirii cu Trump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit