Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea”

Presiunea de a fi mereu „pozitiv” și productiv, promovată agresiv online, generează un nou tip de burnout. Chiar și activitățile „sănătoase” duc la epuizare emoțională și anxietate, arată specialiștii. Ce-i de făcut?

tânără obosită cu cană de cafea albastră în mână
Sursă foto: Shutterstock

„În ultima vreme putem vorbi și despre epuizare așa-zis pozitivă. În mediul online ești constant încurajat să fii „pozitiv” sau să faci lucruri „bune sau sănătoase”, ceea ce poate crea o presiune psihică, un pat al lui Procust, în care „trebuie” să rămâi! Simți că trebuie să fii mereu la cel mai înalt nivel și să nu dai voie niciunui gând sau emoție negativă să te influențeze, ceea ce poate duce la epuizare emoțională, în primul rând, dar și fizică dacă programul include efort fizic”, explică pentru „Adevărul”, psihologul clinician Luminița Tăbăran.

Epuizarea „pozitivă”

Din practica sa, recunoaște că a observat foarte des la copii această oboseală, din cauza programului foarte încărcat. „Mulți părinți cred că activitățile extrașcolare sunt benefice în dezvoltarea copiilor, stimulându-le abilitățile. Însă un program prea încărcat, chiar și cu lucruri pozitive, poate avea efecte paradoxale, deși pe termen scurt pare să aducă beneficii”, lămurește specialista.

Cu toate că, în mod normal, asociem pozitivitatea cu o stare bună, în anumite condiții, suprasolicitarea poate duce la epuizare mentală, la reducerea autenticității (faci ce trebuie, nu ce simți) și poate genera frustrare (pentru că pui ștacheta mult prea sus), din cauza dificultății de gestionare a stresului, completează aceasta.

Ignorarea emoțiilor negative

„Căutarea constantă a stării de bine și a fericirii te face să ignori alte emoții normale, naturale, cum ar fi tristețea, frica, dezamăgirea. Acestea sunt emoții pe care le simțim, pe care trebuie să le acceptăm și pe care trebuie să învățăm să le gestionăm prin metode proprii. Evident, o atitudine pozitivă este benefică în multe situații, dar este important să existe un echilibru. Echilibrul emoțional este un proces de auto-reflecție, nu de băgare a gunoiului sub preș. Autenticitatea este esențială pentru o viață sănătoasă din punct de vedere emoțional”, mai spune Luminița Tăbăran.. 

De curând, un utilizator de pe Reddit, pe r/selfimprovement, scrie că: „Lucrez cu ținte stricte, sumă fixă de bani alocată pentru anul ăsta, mâncare sănătoasă zilnic pentru piele perfectă, sport constant că am nevoie de un hobby. Dar mintea mi-e distrusă. Mă împing atât de tare să fac față, încât am anxietate severă. Când simt că sunt departe de obiectivele pe care mi le-am propus, mă panichez. Chiar și gândul că aș putea întârzia undeva mă agită. Acum, realizez că tot ce fac pare performanță, dar nu mai știu să exist sau să mă odihnesc.

„Ai multe obiective, dar zero plăcere reală. Găsește lucruri care îți plac pentru că îți plac, nu ca să le bifezi pe o listă”, îi recomandă cineva.

Alt utilizator comentează că: „soluția des întâlnită este să încetezi să muncești atât de mult și să începi să te distrezi. Dacă ai anxietate, asta e echivalentul cuiva care îți spune «relaxează-te». Mintea nu încetează să își facă griji doar pentru că tu încetezi să muncești din greu. Se pare că ai nevoie de o schimbare de mentalitate. Ești foarte bun în ceea ce faci, dar povestea pe care ți-o spui este: „că orice aș face nu este suficient”, de parcă pacea și fericirea ta depind de ce cred alții despre tine. Iar asta, indiferent cât muncești sau produci, îți va ține mintea captivă până când vei învăța să trăiești după propriile standarde, înainte de a te gândi cum să-i mulțumești pe alții. Acest proces cere timp și introspecție, dar dacă începi să te întrebi dacă și de ce lucrezi pentru aprobarea altora, te poate ajuta să te dezvolți și să te iubești. Cred că nu te distrezi pentru că te gândești la ce cvred alții despre tine. Dar ce crezi tu despre tine?”

Citește și: De ce sportul îți face copilul mai deștept. Psiholog: „Pentru mulți copii, mișcarea restabilește o relație sănătoasă cu propriul corp”

Altcineva îi propune să încerce meditația. „Învață să te bucuri de lucrurile mici, nu doar să alergi după obiective. Obiectivele sunt bune, dar nu dacă viața ta se învârte doar în jurul lor. Mergi la un concert, vezi un spectacol, relaxează-te puțin, ești aici o singură dată”. 

„Cu riscul de a părea naiv, aș vrea să-ți sugerez să te tratezi ca pe un copil, un nepot sau o nepoată care stă cu tine o săptămână sau două în vacanță. Poți începe așa: Vinerea asta seara sau în weekend fă o baie caldă, lungă. Folosește cele mai bune produse de îngrijire corporală, doar așa, fără motiv. Ia o hârtie și un pix și încearcă să faci un plan aproximativ cu toate lucrurile care îți aduceau bucurie atunci când erai copil, indiferent cât de mici sau simple ar părea. Sau ce ai face pentru a-ți răsfăța sinele copil. Pune acea listă pe frigider ca pe o listă cu ce ai de făcut mâine. Dormi fără să pui vreo alarmă. Trezește-te a doua zi ca și cum ești în vacanță de vară. Iar tot ce trebuie să faci este să urmezi lista ta cu lucruri plăcute. Cred că poate fi un început bun”, îi recomanda un alt user.

Amintim că un studiu din 2025 realizat pe studenți (Impact of a strategic time management programme on burnout, anxiety, depression, and emotional regulation in university students) confirmă efectele negative ale suprasolicitării chiar și în contexte „pozitive” precum un program încărcat cu activități extrașcolare și auto-perfecționare intensă. 

În plus, un program prea încărcat, cu multe activități considerate „bune”, poate genera oboseală cronică și frustrare, chiar dacă pe termen scurt pare benefic, relevă cercetarea. Acest studiu susține ideea că echilibrul emoțional, recunoașterea și acceptarea tuturor emoțiilor, inclusiv a celor negative, sunt esențiale pentru sănătatea mintală.

Totodată, în ton cu mărturiile de pe Reddit, se subliniază că obsesia pentru atingerea obiectivelor și grija excesivă pentru opiniile altora amplifică anxietatea și epuizarea, iar schimbarea mentalității și focusul pe bucuria activităților simple reprezintă pași importanți în recuperarea stării de bine.

