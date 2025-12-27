Un șofer și-a lăsat mașina cu motorul pornit, pentru a dezgheța parbrizul. Un tânăr beat și fără permis a plecat cu ea

Poliţia Municipiului Topliţa a fost sesizată sâmbătă, 27 decembrie, printr-un apel la112, de un bărbat din localitate, cu privire la faptul că autoturismului său a fost sustras. Câteva ore mai târziu, oamenii legii l-au prins pe autor și l-au reținut pentru mai multe infracțiuni.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 04:30, proprietarul ar fi lăsat autoturismul cu motorul pornit în parcare, pentru a-şi dezgheța parbrizul, iar după aproximativ 30 de minute, când a revenit la mașină, a constatat că aceasta nu mai era în parcare, potrivit Agerpres.

În scurt timp, a fost identificat presupusul autor, un bărbat de 23 de ani, din municipiul Topliţa, precizează IPJ Harghita.

Din probele administrate a reieșit că tânărul ar fi sustras autoturismul lăsat nesupravegheat, iar ulterior ar fi fost implicat în două evenimente rutiere, soldate doar cu pagube materiale, primul produs în municipiul Topliţa, iar cel de-al doilea pe raza orașului Borsec.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Tânărul a fost condus ulterior la sediul Poliţiei Municipiului Topliţa pentru audieri, iar în urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore.

În cursul zilei de duminică, acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topliţa, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

Un caz similar a avut loc în luna iulie a acestui an, când un bărbat de 26 de ani a fost reținut după ce a furat o mașină dintr-o parcare din Sectorul 1 și a condus-o fără permis auto.

Amintim că, în noiembrie, un șofer beat și fără permis, urmărit de poliție, a avariat trei autoturisme în Sibiu. Pasagerul său a ajuns în spital.