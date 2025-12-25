search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Cu puțin timp înainte de finalul anului 2025, ambasadele țărilor care fac jocurile în politica internațională au transmis mesaje mai mult sau mai puțin subtile României prin postări pe rețele sociale.

Ambasada SUA la București a transmis un mesaj electoral. FOTO: Ambasada SUA la București
Ambasada SUA la București a transmis un mesaj electoral. FOTO: Ambasada SUA la București

Poziția externă a României este reflectată și în mesajele trimise, în preajma finalului de an, de ambasadele țărilor care fac jocurile în politica externă. „Adevărul” trece în revistă aceste mesaje.

Din partea Ambasadei Rusiei vine un avertisment prin postarea unei părți a interviului directorului celui de-al Doilea Departament European al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Iuri Pilipson, pentru agenția de presă TASS (21 decembrie 2025).

Iuri Pilipson comentează despre Strategia națională de apărare a României adoptată în noiembrie 2025: „este un nou exemplu de politică lipsită de viziune a actualelor elite de la București, care demonstrează lipsa de dorință de a privi lucrurile în mod obiectiv și programează, de facto, o confruntare pe termen lung cu țara noastră.”

Oficialul rus continuă cu un mesaj și mai scandalos: „În realitate, amenințarea la adresa securității naționale a României nu este Rusia, așa cum se afirmă în documentul menționat, ci urmarea de către București a unui curs agresiv și aventurist al UE și NATO, ale căror conduceri, la rândul lor, sunt dispuse, de dragul propriilor interese egoiste, să aducă lumea în pragul celui de-al Treilea Război Mondial. Este puțin probabil ca aceste persoane să conștientizeze adevăratul sens al unei asemenea perspective sumbre.”

Directorului celui de-al Doilea Departament European al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse mai spune că Strategia națională menționată „reprezintă, mai degrabă, un set de invenții menite să pună pe seama Rusiei deteriorarea situației sociale și economice din România, să justifice creșterea cheltuielilor militare în ochii propriilor cetățeni, care, la rândul lor, bănuiesc că o parte semnificativă a fondurilor alocate „pentru apărare”, așa cum se întâmplă adesea, nu ajunge la destinația prevăzută.”

România, printre prietenii și aliații cei mai apropiați ai SUA

Din partea Ambasadei SUA, mesajul vine prin vocea lui Michael Dickerson, Charge d’affaires al ambasadei. „Bună ziua și Crăciun fericit”, a susținut acesta în limba română. Apoi, a continuat mesajul în engleză: „Privind în urmă la anul care a trecut, avem multe motive să sărbătorim. SUA și România împart un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice.”

Dickerson susține că americanii și românii sunt uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate.

„În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea spre noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Abia așteptăm să împărtășim acest an aniversar special cu prietenii și aliații noștri cei mai apropiați, precum România. Crăciun fericit și sărbători fericite”, a încheiat el.

În data de 19 decembrie, pe pagina de Facebook a Ambasadei americane a fost postat un mesaj care a devenit ținta a mii de comentarii ironice: „De la preluarea mandatului, președintele Trump a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate. Poporul american ar trebui să fie mândru de această administrație și de ceea ce a realizat în doar 11 luni”. Mesajul însoțit de o imagine cu un Trump portretizat ca un lider puternic și hotărât a adus aminte românilor care au comentat de ziarul Scânteia sau de Russia Today.

Mesaj din Franța: solidaritatea și empatia pot schimba lupul care vine de la răsărit

După mesajul video publicat în 9 decembrie, cu președinții Macron și Dan care vorbeau despre prietenia și colaborarea franco-română, Ambasada Franței a postat, în 16 decembrie, un mesaj de suflet despre solidaritate și empatie. Practic, este vorba despre o reclamă la un lanț de magazine francez care „ne arată ce înseamnă solidaritatea și empatia.”

Clipul publicitar are o secvență animată care face aluzie la războiul din Ucraina: un lup de care toate animalele din pădure se feresc pentru a nu ajunge prânzul sau cina acestuia, decide să-și schimbe stilul alimentar și să nu-și mai mănânce vecinii.

Citește și: Nicușor Dan dezvăluie subiectele discutate cu Macron la Paris

Reclama a fost însoțită de următorul mesaj:

„Reclama de Crăciun a unui lanţ de magazine 🇫🇷 a cucerit publicul din Franța și din întreaga lume printr-o poveste emoţionantă, realizată fără ajutorul inteligenței artificiale. O alegere care ne reamintește că nimic nu poate înlocui sensibilitatea și creativitatea umană. Melodia lui Claude François, "Le Mal-aimé", aleasă special pentru a sensibiliza şi publicul mai tânăr, vine să creeze un liant între generaţii. Imaginată de agenția Romance și realizată de Illogic Studios, această animație ne arată ce înseamnă solidaritatea și empatia. Desenele rafinate și realizarea atentă transformă acest clip într-un adevărat manifest pentru savoir-faire-ul industriei franceze de animație, recunoscută deja la nivel internațional. Prin povești, imagini și emoții, creațiile franceze continuă să unească oameni dincolo de frontiere”.

Ambasada Germaniei ne atenționează cu privire la dezinformare

Pe lângă numeroasele mesaje ocazionate de diferite evenimente culturale din România și cele specifice Crăciunului, pe pagina de FB a Ambasadei Germaniei la București apare un eveniment organizat de instituția diplomatică pe tema: „Cum putem consolida reziliența în perioade de manipulare externă și campanii de dezinformare?”

Ambasada a organizat o conferinţă la care au vorbit diverși specialiști din mass-media .

„Trăim într-o perioadă în care informația circulă mai repede ca niciodată, iar lumea noastră este din ce în ce mai conectată. Societățile noastre se bazează mult pe informație. Informațiile stau la baza politicii, economiei, culturii, credințelor și, în cele din urmă, a deciziilor noastre. Cu toate acestea, adevărul, știința și faptele concrete sunt contestate mai mult ca niciodată. Dezinformarea nu mai este doar un conținut înșelător. Este o armă strategică care vizează subminarea societăților noastre deschise, a instituțiilor noastre democratice și a statului de drept. Prin urmare, avem nevoie de cetățeni informați și responsabili care să știe cum să navigheze în mediul informațional modern”, a subliniat ambasadoarea Angela Ganninger în alocuțiunea de deschidere.

Dana Scherle, coordonatoarea DW Română și Dr. Stefan Hofmann, directorul Konrad-Andenauer-Stiftung România au evidențiat importanța rezilienței față de dezinformare în vederea consolidării democrației noastre.

Președintele Dan a fost primit de Regele Charles. FOTO: presidency.ro
Președintele Dan a fost primit de Regele Charles. FOTO: presidency.ro

Marea Britanie pune accentul pe colaborarea economică

Ambasada Marii Britanii, pe lângă multele mesaje specifice sărbătorilor de iarnă, au distribuit o postare de-a președintelui Nicușor Dan ocazionată de vizita acestuia în Londra, la invitația regelui Charles.

„La Londra, într-unul dintre cele mai competitive ecosisteme economice din lume, am avut un dialog aplicat cu oameni de afaceri români din Regatul Unit. Mesajul mediului de business a fost clar: este nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare autentică și de parteneriate funcționale.

Citește și: Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele Nicușor Dan la Palatul Buckingham

Antreprenorii au subliniat importanța sprijinului instituțional pentru accelerarea digitalizării și susținerea startup-urilor, ca factori esențiali pentru dezvoltare și inovare.

Totodată, întâlnirea cu reprezentanți ai mediului de afaceri britanic a reconfirmat angajamentul României de a consolida relațiile comerciale și economice cu Regatul Unit și de a încuraja investitorii britanici să vină în continuare în țara noastră. Voi încuraja în continuare investiții cara aduc în România tehnologie de ultimă generație, noi locuri de muncă bine plătite și care prin creșterea producției interne ne vor ajuta să reducem deficitul comercial.

Inovarea, susținerea antreprenoriatului și construirea unei punți solide între diaspora și România rămân priorități pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre.

România bate la poarte Turciei cu parteneriate strategice

Ambasada Turciei a postat pe FB un mesaj de-al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în care acesta relatează despre discuția cu excelența sa Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Republicii Turcia în România.

Am vorbit despre oportunitățile reale de cooperare dintre România și Turcia, despre modul în care putem accelera investițiile bilaterale și despre rolul fondurilor europene în dezvoltarea unor proiecte ambițioase, cu impact direct pentru cetățeni.

Discuția noastră reiterează faptul că parteneriatul dintre statele noastre nu este doar un cadru diplomatic, ci și un instrument prin care putem genera rezultate concrete în domenii precum infrastructură, inovare, schimburi economice și sociale.

România și Turcia au deja o bază solidă de colaborare, iar ceea ce ne propunem este să o transformăm într-un motor de dezvoltare pentru întreaga regiune.

Dialogul foarte bun pe care l-am avut reconfirmă deschiderea și determinarea noastră de a construi parteneriate strategice bazate pe încredere, pragmatism și viziune comună.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului
stirileprotv.ro
image
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă cu care japonezii topesc zăpada de pe asfalt: de ce nu poate fi copiată și în Europa | VIDEO
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
Un fulg de zăpadă căzut în noaptea de 27 ianuarie 1887 rămâne în istorie pentru...
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Ministrul Cătălin Predoiu a făcut anunţul despre demisie. Anunţul vine în contextul scandalului generat de documentarul Recorder
romaniatv.net
image
Boala de Crăciun. Afecțiunea de care se știe foarte puțin la momente festive
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Regina Camilla în timpul recepției Corpului Diplomatic la Castelul Windsor, Berkshire, 18 noiembrie 2025, profimedia 1053181504 jpg
Tradiția bizară a Regelui Charles de Crăciun! Familia se va reuni la Sandringham, iar musafirii nu au voie să întârzie
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit