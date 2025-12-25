Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța

Cu puțin timp înainte de finalul anului 2025, ambasadele țărilor care fac jocurile în politica internațională au transmis mesaje mai mult sau mai puțin subtile României prin postări pe rețele sociale.

Poziția externă a României este reflectată și în mesajele trimise, în preajma finalului de an, de ambasadele țărilor care fac jocurile în politica externă. „Adevărul” trece în revistă aceste mesaje.

Din partea Ambasadei Rusiei vine un avertisment prin postarea unei părți a interviului directorului celui de-al Doilea Departament European al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Iuri Pilipson, pentru agenția de presă TASS (21 decembrie 2025).

Iuri Pilipson comentează despre Strategia națională de apărare a României adoptată în noiembrie 2025: „este un nou exemplu de politică lipsită de viziune a actualelor elite de la București, care demonstrează lipsa de dorință de a privi lucrurile în mod obiectiv și programează, de facto, o confruntare pe termen lung cu țara noastră.”

Oficialul rus continuă cu un mesaj și mai scandalos: „În realitate, amenințarea la adresa securității naționale a României nu este Rusia, așa cum se afirmă în documentul menționat, ci urmarea de către București a unui curs agresiv și aventurist al UE și NATO, ale căror conduceri, la rândul lor, sunt dispuse, de dragul propriilor interese egoiste, să aducă lumea în pragul celui de-al Treilea Război Mondial. Este puțin probabil ca aceste persoane să conștientizeze adevăratul sens al unei asemenea perspective sumbre.”

Directorului celui de-al Doilea Departament European al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse mai spune că Strategia națională menționată „reprezintă, mai degrabă, un set de invenții menite să pună pe seama Rusiei deteriorarea situației sociale și economice din România, să justifice creșterea cheltuielilor militare în ochii propriilor cetățeni, care, la rândul lor, bănuiesc că o parte semnificativă a fondurilor alocate „pentru apărare”, așa cum se întâmplă adesea, nu ajunge la destinația prevăzută.”

România, printre prietenii și aliații cei mai apropiați ai SUA

Din partea Ambasadei SUA, mesajul vine prin vocea lui Michael Dickerson, Charge d’affaires al ambasadei. „Bună ziua și Crăciun fericit”, a susținut acesta în limba română. Apoi, a continuat mesajul în engleză: „Privind în urmă la anul care a trecut, avem multe motive să sărbătorim. SUA și România împart un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice.”

Dickerson susține că americanii și românii sunt uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate.

„În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea spre noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Abia așteptăm să împărtășim acest an aniversar special cu prietenii și aliații noștri cei mai apropiați, precum România. Crăciun fericit și sărbători fericite”, a încheiat el.

În data de 19 decembrie, pe pagina de Facebook a Ambasadei americane a fost postat un mesaj care a devenit ținta a mii de comentarii ironice: „De la preluarea mandatului, președintele Trump a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate. Poporul american ar trebui să fie mândru de această administrație și de ceea ce a realizat în doar 11 luni”. Mesajul însoțit de o imagine cu un Trump portretizat ca un lider puternic și hotărât a adus aminte românilor care au comentat de ziarul Scânteia sau de Russia Today.

Mesaj din Franța: solidaritatea și empatia pot schimba lupul care vine de la răsărit

După mesajul video publicat în 9 decembrie, cu președinții Macron și Dan care vorbeau despre prietenia și colaborarea franco-română, Ambasada Franței a postat, în 16 decembrie, un mesaj de suflet despre solidaritate și empatie. Practic, este vorba despre o reclamă la un lanț de magazine francez care „ne arată ce înseamnă solidaritatea și empatia.”

Clipul publicitar are o secvență animată care face aluzie la războiul din Ucraina: un lup de care toate animalele din pădure se feresc pentru a nu ajunge prânzul sau cina acestuia, decide să-și schimbe stilul alimentar și să nu-și mai mănânce vecinii.

Citește și: Nicușor Dan dezvăluie subiectele discutate cu Macron la Paris

Reclama a fost însoțită de următorul mesaj:

„Reclama de Crăciun a unui lanţ de magazine 🇫🇷 a cucerit publicul din Franța și din întreaga lume printr-o poveste emoţionantă, realizată fără ajutorul inteligenței artificiale. O alegere care ne reamintește că nimic nu poate înlocui sensibilitatea și creativitatea umană. Melodia lui Claude François, "Le Mal-aimé", aleasă special pentru a sensibiliza şi publicul mai tânăr, vine să creeze un liant între generaţii. Imaginată de agenția Romance și realizată de Illogic Studios, această animație ne arată ce înseamnă solidaritatea și empatia. Desenele rafinate și realizarea atentă transformă acest clip într-un adevărat manifest pentru savoir-faire-ul industriei franceze de animație, recunoscută deja la nivel internațional. Prin povești, imagini și emoții, creațiile franceze continuă să unească oameni dincolo de frontiere”.

Ambasada Germaniei ne atenționează cu privire la dezinformare

Pe lângă numeroasele mesaje ocazionate de diferite evenimente culturale din România și cele specifice Crăciunului, pe pagina de FB a Ambasadei Germaniei la București apare un eveniment organizat de instituția diplomatică pe tema: „Cum putem consolida reziliența în perioade de manipulare externă și campanii de dezinformare?”

Ambasada a organizat o conferinţă la care au vorbit diverși specialiști din mass-media .

„Trăim într-o perioadă în care informația circulă mai repede ca niciodată, iar lumea noastră este din ce în ce mai conectată. Societățile noastre se bazează mult pe informație. Informațiile stau la baza politicii, economiei, culturii, credințelor și, în cele din urmă, a deciziilor noastre. Cu toate acestea, adevărul, știința și faptele concrete sunt contestate mai mult ca niciodată. Dezinformarea nu mai este doar un conținut înșelător. Este o armă strategică care vizează subminarea societăților noastre deschise, a instituțiilor noastre democratice și a statului de drept. Prin urmare, avem nevoie de cetățeni informați și responsabili care să știe cum să navigheze în mediul informațional modern”, a subliniat ambasadoarea Angela Ganninger în alocuțiunea de deschidere.

Dana Scherle, coordonatoarea DW Română și Dr. Stefan Hofmann, directorul Konrad-Andenauer-Stiftung România au evidențiat importanța rezilienței față de dezinformare în vederea consolidării democrației noastre.

Marea Britanie pune accentul pe colaborarea economică

Ambasada Marii Britanii, pe lângă multele mesaje specifice sărbătorilor de iarnă, au distribuit o postare de-a președintelui Nicușor Dan ocazionată de vizita acestuia în Londra, la invitația regelui Charles.

„La Londra, într-unul dintre cele mai competitive ecosisteme economice din lume, am avut un dialog aplicat cu oameni de afaceri români din Regatul Unit. Mesajul mediului de business a fost clar: este nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare autentică și de parteneriate funcționale.

Antreprenorii au subliniat importanța sprijinului instituțional pentru accelerarea digitalizării și susținerea startup-urilor, ca factori esențiali pentru dezvoltare și inovare.

Totodată, întâlnirea cu reprezentanți ai mediului de afaceri britanic a reconfirmat angajamentul României de a consolida relațiile comerciale și economice cu Regatul Unit și de a încuraja investitorii britanici să vină în continuare în țara noastră. Voi încuraja în continuare investiții cara aduc în România tehnologie de ultimă generație, noi locuri de muncă bine plătite și care prin creșterea producției interne ne vor ajuta să reducem deficitul comercial.

Inovarea, susținerea antreprenoriatului și construirea unei punți solide între diaspora și România rămân priorități pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre.”

România bate la poarte Turciei cu parteneriate strategice

Ambasada Turciei a postat pe FB un mesaj de-al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în care acesta relatează despre discuția cu excelența sa Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Republicii Turcia în România.

„Am vorbit despre oportunitățile reale de cooperare dintre România și Turcia, despre modul în care putem accelera investițiile bilaterale și despre rolul fondurilor europene în dezvoltarea unor proiecte ambițioase, cu impact direct pentru cetățeni.

Discuția noastră reiterează faptul că parteneriatul dintre statele noastre nu este doar un cadru diplomatic, ci și un instrument prin care putem genera rezultate concrete în domenii precum infrastructură, inovare, schimburi economice și sociale.

România și Turcia au deja o bază solidă de colaborare, iar ceea ce ne propunem este să o transformăm într-un motor de dezvoltare pentru întreaga regiune.

Dialogul foarte bun pe care l-am avut reconfirmă deschiderea și determinarea noastră de a construi parteneriate strategice bazate pe încredere, pragmatism și viziune comună.”