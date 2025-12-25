Cum și-a schimbat Rusia tactica atacurilor aeriene și ce funcționează acum în apărarea Kievului

În ultimii ani de război la scară largă, Rusia și-a modificat semnificativ tactica atacurilor aeriene asupra Ucrainei, complicând activitatea apărării antiaeriene. Un militar ucrainean din trupele de apărare antiaeriană, cunoscut sub indicativul Denis „Pudj”, a explicat, într-un interviu pentru publicația ucraineană Focus, modul în care unitățile ucrainene se adaptează noilor amenințări.

Potrivit acestuia, armata rusă a renunțat în mare măsură la atacurile masive din timpul zilei și desfășoară acum lovituri predominant pe timp de noapte, folosind drone care zboară la altitudini mai mari.

„În trecut, când atacurile aveau loc ziua, era mult mai ușor să lucrăm. Acum, loviturile se desfășoară mai ales noaptea, iar dronele Shahed zboară mai sus, ceea ce a redus eficiența intervențiilor noastre”, a spus militarul.

El a adăugat că Rusia lansa anterior salve de până la 70–100 de rachete simultan, însă această tactică s-a schimbat, ceea ce ar putea indica limitări ale stocurilor disponibile.

În ceea ce privește combaterea dronelor, Denis afirmă că sistemele antiaeriene Gepard și alte instalații de artilerie rămân eficiente, fiind capabile să doboare câteva drone pe noapte. Utilizarea atât a armamentului modern, cât și a celui de concepție sovietică oferă unităților o mai mare flexibilitate operațională.

Diferențele dintre Stinger și Igla

Militarul a explicat și diferențele practice dintre sistemele portabile de apărare antiaeriană de tip sovietic Igla și cele occidentale FIM-92 Stinger. Deși Igla este mai simplu de utilizat, Stinger s-a dovedit mai eficient împotriva dronelor kamikaze de tip Shahed.

Denis a lucrat în serviciul activ exclusiv cu sistemul Stinger, însă a avut ocazia să testeze și alte sisteme pe simulatoare. Potrivit lui, Igla este mai ușor de operat, întrucât presupune doar captarea țintei și lansarea rachetei. În schimb, Stinger necesită o mai mare precizie din partea operatorului, deoarece racheta are o scurtă „cădere” inițială după lansare.

„Pe simulatoare, Igla părea mult mai simplă. La Stinger trebuie să ții cont de această particularitate și să corectezi ochirea”, a explicat el, menționând că sistemul include marcaje speciale pentru a ajuta operatorul.

Cu toate acestea, diferența decisivă este eficiența în luptă. „Împotriva dronelor Shahed, Stingerul este mult mai eficient. Igla este concepută mai degrabă pentru avioane, elicoptere și rachete”, a spus militarul.

El a precizat că alegerea armamentului nu depinde de operator, ci de deciziile comandanților, care țin cont de pregătirea și experiența fiecărui militar.

Adaptarea apărării antiaeriene la noile amenințări

Denis a descris și modul în care s-a schimbat utilizarea dronelor rusești. Acestea zboară tot mai des la altitudini de două până la trei mii de metri, ceea ce le face greu de detectat, mai ales noaptea sau în condiții de ceață. În astfel de situații, apărătorii se bazează adesea pe sunetul motoarelor.

Unele drone sunt lansate fără încărcătură explozivă, dar sunt dificil de deosebit de cele de atac. Chiar și fără explozivi, ele pot provoca răni sau pagube în cazul prăbușirii.

Militarul a mai spus că dronele controlate prin fibră optică reprezintă o amenințare serioasă, însă dezvoltatorii ucraineni lucrează la contramăsuri.

Cele mai dificile ținte pentru apărarea antiaeriană

Întrebat despre cele mai problematice tipuri de arme, Denis a spus că Rusia a intensificat utilizarea rachetelor balistice, în special Iskander-M, considerate extrem de dificil de interceptat din cauza vitezei și traiectoriei lor.

Potrivit lui, Ucraina nu dispune de sisteme proprii pentru interceptarea acestor rachete, iar apărarea se bazează pe echipamente furnizate de parteneri occidentali, în special sistemele Patriot.

El a atras atenția și asupra folosirii rachetelor-capcană, care pot fi lansate fără încărcătură explozivă, dar care trebuie tratate ca amenințări reale.

Deși apărarea aeriană a Kievului este capabilă să răspundă tuturor tipurilor de ținte, situația este mai dificilă în zonele de pe linia frontului, unde Ucraina nu are încă soluții eficiente împotriva bombelor aeriene ghidate.

Rolul războiului electronic

Mijloacele de război electronic joacă un rol important în contracararea dronelor Shahed, a explicat Denis. Multe dintre acestea își pierd controlul, își schimbă direcția sau se prăbușesc ca urmare a bruiajului.

Totuși, el a subliniat că aceste sisteme au limite și nu pot oferi protecție completă împotriva rachetelor. De asemenea, utilizarea excesivă a bruiajului poate afecta comunicațiile și navigația propriilor forțe.

Expresia „ținta a fost pierdută”, folosită în rapoartele oficiale, indică de obicei faptul că obiectivul a fost neutralizat prin mijloace de război electronic, a concluzionat militarul.