search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum și-a schimbat Rusia tactica atacurilor aeriene și ce funcționează acum în apărarea Kievului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În ultimii ani de război la scară largă, Rusia și-a modificat semnificativ tactica atacurilor aeriene asupra Ucrainei, complicând activitatea apărării antiaeriene. Un militar ucrainean din trupele de apărare antiaeriană, cunoscut sub indicativul Denis „Pudj”, a explicat, într-un interviu pentru publicația ucraineană Focus, modul în care unitățile ucrainene se adaptează noilor amenințări.

Atac rusesc cu rachete asupra Kievului/FOTO:EPA?EFE
Atac rusesc cu rachete asupra Kievului/FOTO:EPA?EFE

Potrivit acestuia, armata rusă a renunțat în mare măsură la atacurile masive din timpul zilei și desfășoară acum lovituri predominant pe timp de noapte, folosind drone care zboară la altitudini mai mari.

„În trecut, când atacurile aveau loc ziua, era mult mai ușor să lucrăm. Acum, loviturile se desfășoară mai ales noaptea, iar dronele Shahed zboară mai sus, ceea ce a redus eficiența intervențiilor noastre”, a spus militarul.

El a adăugat că Rusia lansa anterior salve de până la 70–100 de rachete simultan, însă această tactică s-a schimbat, ceea ce ar putea indica limitări ale stocurilor disponibile.

În ceea ce privește combaterea dronelor, Denis afirmă că sistemele antiaeriene Gepard și alte instalații de artilerie rămân eficiente, fiind capabile să doboare câteva drone pe noapte. Utilizarea atât a armamentului modern, cât și a celui de concepție sovietică oferă unităților o mai mare flexibilitate operațională.

Diferențele dintre Stinger și Igla

Militarul a explicat și diferențele practice dintre sistemele portabile de apărare antiaeriană de tip sovietic Igla și cele occidentale FIM-92 Stinger. Deși Igla este mai simplu de utilizat, Stinger s-a dovedit mai eficient împotriva dronelor kamikaze de tip Shahed.

Denis a lucrat în serviciul activ exclusiv cu sistemul Stinger, însă a avut ocazia să testeze și alte sisteme pe simulatoare. Potrivit lui, Igla este mai ușor de operat, întrucât presupune doar captarea țintei și lansarea rachetei. În schimb, Stinger necesită o mai mare precizie din partea operatorului, deoarece racheta are o scurtă „cădere” inițială după lansare.

„Pe simulatoare, Igla părea mult mai simplă. La Stinger trebuie să ții cont de această particularitate și să corectezi ochirea”, a explicat el, menționând că sistemul include marcaje speciale pentru a ajuta operatorul.

Cu toate acestea, diferența decisivă este eficiența în luptă. „Împotriva dronelor Shahed, Stingerul este mult mai eficient. Igla este concepută mai degrabă pentru avioane, elicoptere și rachete”, a spus militarul.

El a precizat că alegerea armamentului nu depinde de operator, ci de deciziile comandanților, care țin cont de pregătirea și experiența fiecărui militar.

Adaptarea apărării antiaeriene la noile amenințări

Denis a descris și modul în care s-a schimbat utilizarea dronelor rusești. Acestea zboară tot mai des la altitudini de două până la trei mii de metri, ceea ce le face greu de detectat, mai ales noaptea sau în condiții de ceață. În astfel de situații, apărătorii se bazează adesea pe sunetul motoarelor.

Unele drone sunt lansate fără încărcătură explozivă, dar sunt dificil de deosebit de cele de atac. Chiar și fără explozivi, ele pot provoca răni sau pagube în cazul prăbușirii.

Militarul a mai spus că dronele controlate prin fibră optică reprezintă o amenințare serioasă, însă dezvoltatorii ucraineni lucrează la contramăsuri.

Cele mai dificile ținte pentru apărarea antiaeriană

Întrebat despre cele mai problematice tipuri de arme, Denis a spus că Rusia a intensificat utilizarea rachetelor balistice, în special Iskander-M, considerate extrem de dificil de interceptat din cauza vitezei și traiectoriei lor.

Potrivit lui, Ucraina nu dispune de sisteme proprii pentru interceptarea acestor rachete, iar apărarea se bazează pe echipamente furnizate de parteneri occidentali, în special sistemele Patriot.

El a atras atenția și asupra folosirii rachetelor-capcană, care pot fi lansate fără încărcătură explozivă, dar care trebuie tratate ca amenințări reale.

Deși apărarea aeriană a Kievului este capabilă să răspundă tuturor tipurilor de ținte, situația este mai dificilă în zonele de pe linia frontului, unde Ucraina nu are încă soluții eficiente împotriva bombelor aeriene ghidate.

Rolul războiului electronic

Mijloacele de război electronic joacă un rol important în contracararea dronelor Shahed, a explicat Denis. Multe dintre acestea își pierd controlul, își schimbă direcția sau se prăbușesc ca urmare a bruiajului.

Totuși, el a subliniat că aceste sisteme au limite și nu pot oferi protecție completă împotriva rachetelor. De asemenea, utilizarea excesivă a bruiajului poate afecta comunicațiile și navigația propriilor forțe.

Expresia „ținta a fost pierdută”, folosită în rapoartele oficiale, indică de obicei faptul că obiectivul a fost neutralizat prin mijloace de război electronic, a concluzionat militarul.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului
stirileprotv.ro
image
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă cu care japonezii topesc zăpada de pe asfalt: de ce nu poate fi copiată și în Europa | VIDEO
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
Un fulg de zăpadă căzut în noaptea de 27 ianuarie 1887 rămâne în istorie pentru...
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Ministrul Cătălin Predoiu a făcut anunţul despre demisie. Anunţul vine în contextul scandalului generat de documentarul Recorder
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri pentru a doua zi de Crăciun. Ce este interzis în această zi de mare sărbătoare, de Soborul Maicii Domnului
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Regina Camilla în timpul recepției Corpului Diplomatic la Castelul Windsor, Berkshire, 18 noiembrie 2025, profimedia 1053181504 jpg
Tradiția bizară a Regelui Charles de Crăciun! Familia se va reuni la Sandringham, iar musafirii nu au voie să întârzie
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit