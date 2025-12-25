Folosești greșit cuptorul cu microunde. Un obicei aparent inofensiv care îți poate pune casa în pericol

Fie că încălzim rapid o masă sau facem popcorn, cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din bucătărie. Totuși, specialiștii avertizează că mulți dintre noi îl folosim greșit, fără să ne dăm seama, iar unele obiceiuri aparent inofensive pot deveni periculoase.

Un exemplu frecvent este depozitarea diverselor obiecte deasupra cuptorului cu microunde. Mulți oameni pun acolo boluri cu fructe, role de prosoape de hârtie sau chiar cărți de bucate, mai ales în bucătăriile mici, unde spațiul este limitat. Experții de la Cookology atrag însă atenția că acest obicei poate avea consecințe serioase.

„Dacă ai o bucătărie mică, cu puțin spațiu de lucru, și un cuptor cu microunde pe blat, poate fi tentant să folosești partea de sus pentru depozitare”, explică specialiștii, potrivit Daily Mail. „Totuși, acest lucru poate bloca orificiile de ventilație, ducând la supraîncălzire, la posibile defecțiuni sau chiar la un risc de incendiu”.

Pentru a te ajuta să folosești corect cuptorul cu microunde, Cookology a identificat câteva greșeli comune pe care mulți le fac zilnic, de la alegerea recipientelor nepotrivite până la neglijarea curățeniei.

„Cuptoarele cu microunde sunt instrumente excelente atunci când sunt folosite corect, dar vedem aceleași greșeli din nou și din nou”, spune Andrew Wright, fondatorul Cookology. „Mulți le tratează ca pe o soluție cu un singur buton, însă puțină informare poate îmbunătăți considerabil rezultatele și poate prelungi durata de viață a aparatului”.

Recipientele nepotrivite, un risc ascuns

Majoritatea oamenilor știu că obiectele metalice nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde. Totuși, specialiștii subliniază că problema nu se limitează la folia de aluminiu sau la sârmele de prindere.

„Încălzirea plasticului poate fi, de asemenea, o problemă”, avertizează experții. „Recipientele din plastic care nu sunt sigure pentru microunde pot elibera substanțe chimice în mâncare, mai ales atunci când încălzești alimente grase sau uleioase”.

De ce este important să amesteci mâncarea

Chiar dacă majoritatea cuptoarelor moderne sunt dotate cu platouri rotative, acestea nu încălzesc întotdeauna mâncarea uniform. De aceea, este recomandat să oprești aparatul din când în când și să amesteci sau să rotești vasul.

„Amestecarea la jumătatea timpului sau rotirea recipientului asigură rezultate mai sigure și mai uniforme, lucru deosebit de important atunci când reîncălzești orez, carne sau resturi de mâncare”, precizează Cookology.

Capacele prea strânse pot crea probleme

Acoperirea alimentelor în cuptorul cu microunde este esențială, atât pentru o gătire uniformă, cât și pentru a evita murdărirea aparatului. Totuși, specialiștii avertizează că nici sigilarea completă nu este o soluție bună.

„Este la fel de important să lași un mic spațiu prin care să iasă aburul”, explică experții. „Capacele complet etanșe pot duce la acumularea presiunii, ceea ce poate deforma recipientul sau poate face capacul să sară. Chiar și recipientele sigure pentru microunde se pot deteriora dacă sunt închise prea strâns. Pentru cele mai bune rezultate, acoperă mâncarea lejer, astfel încât să păstrezi căldura și umezeala, dar să permiți eliminarea aburului în siguranță”.

Curățenia, esențială pentru siguranță și eficiență

Curățarea cuptorului cu microunde este o sarcină pe care mulți o amână. Potrivit experților de la Cookology, însă, aceasta este esențială atât pentru igienă, cât și pentru buna funcționare a aparatului.

„Un cuptor murdar absoarbe mai multă energie și gătește mai puțin eficient”, spun specialiștii. „Stropii de mâncare cresc și riscul apariției mirosurilor neplăcute sau a fumului”.

În același timp, este important să eviți produsele de curățare care conțin clor sau alte substanțe pe bază de amoniac.

„Într-un spațiu închis, cum este cuptorul cu microunde, acestea pot lăsa vapori toxici care pot contamina alimentele”, avertizează Cookology.