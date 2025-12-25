Video Regele Charles, mesaj de Crăciun despre unitate și speranță într-o lume tot mai divizată: „Să ne asigurăm că binele triumfă asupra răului”

Regele Charles a lansat un apel la reconciliere și unitate, în mesajul său tradițional de Crăciun, susținând că, într-o lume tot mai divizată, oamenii trebuie să își găsească forța în diversitatea comunităților din care fac parte. Monarhul a subliniat că doar prin compasiune și solidaritate se poate asigura că binele va învinge răul.

În discursul său, regele Charles a evocat spiritul generației celui de-Al Doilea Război Mondial, despre care a spus că a știut să se unească în fața unor provocări uriașe, dând dovadă de curaj și sacrificiu, relatează The Guardian. Potrivit monarhului, aceste calități au modelat atât Regatul Unit, cât și Commonwealthul.

„Cu trecerea anilor, tot mai puțini dintre noi își mai amintesc de sfârșitul celui De-Al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul soldaților noștri, bărbați și femei, precum și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți. Acestea sunt valorile care au modelat țara noastră și Commonwealthul. În contextul în care auzim vorbindu-se despre diviziune, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere”, a transmis regele Charles.

Monarhul a amintit și de recentele tragedii, precum împușcăturile de pe plaja Bondi și atacul asupra sinagogii din Manchester, lăudând „curajul spontan” al celor care s-au expus „pericolului pentru a-i apăra pe alții”.

O lume care se mișcă tot mai repede

Regele Charles a vorbit și despre impactul noilor tehnologii asupra bunăstării și coeziunii sociale, observând că lumea pare să se învârtă „din ce în ce mai repede”. El a sugerat că perioada sărbătorilor ar putea fi un moment potrivit pentru reflecție, refacere și întărirea legăturilor dintre oameni.

„Într-adevăr, pe măsură ce lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede, călătoria noastră se poate opri, pentru a ne liniști mintea – potrivit cuvintelor lui T.S. Eliot, «în punctul nemișcat al lumii care se rotește» – și pentru a permite sufletelor noastre să se renască”, a spus regele.

El a adăugat că „în acest sens, cu marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului”, subliniind că oamenii „trebuie să prețuiască valorile compasiunii și reconcilierii”.

Rolul regelui și mesajul adresat societății

Discursul anual de Crăciun este scris de rege și reprezintă una dintre puținele ocazii în care acesta nu se consultă cu guvernul. Potrivit surselor apropiate Palatului, regele Charles își vede rolul ca pe unul de mediator, de constructor de punți între comunități și grupuri religioase, dorind să se prezinte ca parte integrantă a societății, nu separat de ea.

El a lăudat calități precum „reziliența în fața adversității, pacea prin iertare, simplul fapt de a ne cunoaște vecinii și, prin respect reciproc, de a crea noi prietenii”.

Mesajul a fost înregistrat pe 11 decembrie, în Lady Chapel din Westminster Abbey. În discurs, regele nu a făcut nicio referire la anunțul recent privind reducerea tratamentului său împotriva cancerului, reflectând dorința sa ca mesajul să se concentreze pe experiențele societății din ultimele 12 luni.

După mesajul regal, au urmat momente artistice susținute de un cor ucrainean, îmbrăcat în costume tradiționale, și de Corul Operei Regale din Londra, un gest cu o puternică încărcătură simbolică.

Sursa video: X/ @nexta_tv

Regele Charles și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru Ucraina, iar în cursul anului 2025 l-a primit de trei ori pe președintele Volodimir Zelenski la Castelul Windsor, cea mai recentă întâlnire având loc în luna octombrie.

Dimensiunea religioasă a Crăciunului

Discursul adresat națiunii și Commonwealthului a avut o puternică notă religioasă, tema centrală fiind pelerinajul. Regele Charles a amintit călătoriile biblice ale Mariei și lui Iosif, care au ajuns „fără adăpost” în Betleem, precum și drumul parcurs de cei trei magi și de păstori pentru a se închina pruncului Iisus.

„Călătoria este o temă constantă în povestea Crăciunului. Sfânta familie a călătorit la Betleem și a ajuns fără adăpost, fără un loc potrivit unde să se adăpostească. Magii au făcut un pelerinaj din est pentru a se închina la leagănul lui Hristos, iar păstorii au călătorit de la câmp la oraș în căutarea lui Iisus, salvatorul lumii. În fiecare caz, ei au călătorit împreună cu alții și s-au bazat pe compania și bunătatea celorlalți. Prin provocări fizice și mentale, ei au găsit o forță interioară”, a mai spus monarhul.