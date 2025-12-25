26 decembrie: Ziua în care a murit fostul președinte Harry Truman, în mandatul căruia SUA intră în Războiului Rece

Pe 26 decembrie 1972 a murit Harry S. Truman, cel de-al 33-lea președinte al SUA. Tot în ziua de 26 decembrie, în 2019, a încetat din viață actrița americană Suellyn Lyon.

1891: S-a născut Henry Miller, scriitor american

Născut pe 26 decembrie 1891, în New York City, SUA, Henry Miller a fost un romancier, autor de nuvele și eseist american.

El a renunțat la formele literare tradiționale și a dezvoltat un nou tip de roman semi-autobiografic, care îmbină studiul de caracter, critica socială, reflecția filozofică, fluxul conștiinței, limbajul explicit, sexualitatea, asocierea liberă suprarealistă și misticismul.

În tinerețe, a fost activ în Partidul Socialist. Pentru scurt timp, un singur semestru, a frecventat cursurile City College, din New York. Deși era un student excepțional, nu dorea să fie legat de sau să se supună sistemului de educație tradițional al colegiilor.

Prima sa soție a fost Beatrice Sylvas Wickens, cu care s-a căsătorit în 1917. În perioada 1928-1929, Miller a petrecut mai multe luni la Paris alături de cea de-a doua soție, June Edith Smith. În 1930, s-a mutat singur la Paris, continuând să trăiască acolo până la izbucnirea Celui De-al Doilea Război Mondial.

Printre cele mai reprezentative opere ale sale de acest tip se numără „Tropicul Cancerului”, „Primăvara neagră”, „Tropicul Capricornului” și trilogia „Răstignirea trandafirie”, bazate pe experiențele sale din New York și Paris. Toate cărțile enumerate au fost interzise în Statele Unite până în 1961.

Miller a murit din cauza unor complicații circulatorii la domiciliul său din Pacific Palisades, Los Angeles, la 7 iunie 1980.

1972: A murit fostul președinte american Harry S. Truman

Născut pe 8 mai 1884, în Lamar, Missouri, Harry S. Truman a fost al 33-lea președinte al Statelor Unite (1945–1953), preluând funcția după moartea lui Franklin D. Roosevelt.

În timpul mandatului său, SUA au încheiat participarea la Al Doilea Război Mondial și au intrat în perioada Războiului Rece, marcată de tensiuni cu Uniunea Sovietică.

Truman a ordonat folosirea bombelor atomice împotriva Japoniei, decizie controversată, dar care a contribuit la capitularea acesteia. În politica externă, a promovat o abordare internaționalistă: a sprijinit înființarea ONU, a lansat Doctrina Truman și Planul Marshall pentru reconstrucția Europei, a supervizat podul aerian al Berlinului și crearea NATO și a implicat SUA în Războiul din Coreea.

Pe plan intern, s-a confruntat cu opoziția Congresului, dar a gestionat tranziția economică postbelică și a inițiat integrarea rasială a armatei.

Deși administrația sa a fost afectată de scandaluri de corupție și a pierdut alegerile din 1952, evaluarea președinției lui Truman a devenit mai favorabilă în timp, fiind amintit și pentru victoria surprinzătoare din alegerile din 1948.

Truman a murit în ziua de 26 decembrie 1972, la 88 de ani.

1982: „Persoana anului” desemnat de revista Time este computerul personal

Calculatorul personal a fost ales „Persoana Anului” de revista Time. Aceasta a fost prima dată când editorii au selectat un câștigător non-uman pentru premiu (planeta Pământ va fi a doua, în 1988), pe care Time îl acordă anual din 1927, scrie Wired.

Textul din acea ediție este un memento interesant al conștientizării începuturilor erei calculatorului ca forță în viața modernă.

În 1980, conform revistei Time, în Statele Unite s-au vândut 724.000 de calculatoare personale. Anul următor, numărul s-a dublat, ajungând la 1,4 milioane, pe măsură ce tot mai multe companii s-au alăturat acestei frenezii. În 1982, numărul s-a dublat din nou.

Prin alegerea făcută de Time, calculatorul personal a învins competiția puternică, inclusiv pe Ronald Reagan (care avea să fie numit de două ori), pe Margaret Thatcher din Marea Britanie și pe Menachem Begin din Israel.

Dar, după cum observa revista: „Există ocazii când cea mai semnificativă forță a unui an nu este un individ, ci un proces, și o recunoaștere pe scară largă de către întreaga societate că acest proces schimbă cursul tuturor celorlalte procese.”

1986: A murit Eugenia Babad, cântăreață de operă

Născută pe 3 mai 1900, în Bălți, Republica Moldova, Eugenia Babad a fost o cântăreață de operă română (mezzo-soprană).

Și-a făcut studiile la Conservatorul Popular Moldovenesc din Chișinău în anii 1919–1921,cu Nikolay Kedrov (1871-1940), după care a plecat la Paris și Viena pentru a-și consolida cunoștințele.[1] A făcut licență în drept la Moscova în 1924.

A debutat pe scena Operei Române din București în anul 1925, jucând rolul Doicăi în opera Boris Godunov de Modest Musorgski. Continuă să activeze la Opera Română în intervalele de ani 1925–1927 și 1930–1946. A avut turnee la Berlin, Paris, Roma, Varșovia.

În 1946, a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural”.

Pe 26 decembrie 1986, se stinge din viață la București.

2003: Cutremur devastator în Iran. Zeci de mii de oameni decedați

Un cutremur a lovit provincia Kerman din sud-estul Iranului la 01:56 UTC (5:26, ora standard a Iranului) pe 26 decembrie 2003. Seismul de tip strike-slip, cu magnitudinea Mw 6,6 (Ms 6,8–7,0), a avut o intensitate maximă Mercalli de X (Extrem).

Cutremurul a fost deosebit de distrugător în orașele Bam și Baravat, fiind raportate oficial 34.000 de decese și 200.000 de răniți. A fost cel mai mortal dezastru natural la nivel global de la tragedia din Vargas din 1999.

Efectele cutremurului au fost agravate de utilizarea cărămizilor de lut ca material standard de construcție; multe dintre clădirile din zonă nu respectau reglementările seismice stabilite în 1989.

În urma cutremurului, guvernul iranian a luat în considerare serios mutarea capitalei de la Teheran, din teama unui seism major în zonă. Cutremurul a avut un impact psihologic asupra multor victime pentru mulți ani.

2019: Moare actrița americană Sue Lyon

Suellyn Lyon s-a născut în Davenport, Iowa, pe 10 iulie 1946. Mama ei a lucrat într-un spital pentru a întreține copiii, iar banii erau puțini. Familia s-a mutat apoi la Los Angeles, sperând ca Suellyn să poată contribui financiar ca model, scrie IMDb.

Sue Lyon și-a început cariera ca model și actriță tânără, obținând joburi pentru JC Penney și apariții în reclame, precum și roluri mici în Just Dennis (1959) și Letter to Loretta (1953). Stanley Kubrick a remarcat-o și i-a oferit rolul principal în Lolita (1962).

În viața personală, Sue a avut mai multe căsătorii, prima cu Hampton Fancher III (1964), apoi cu Roland Harrison, care a dus la relocarea temporară în Europa din cauza controverselor. A continuat să joace în filme precum 7 Women (1965), One Born Every Minute (1967), Tony Rome (1967), Evel Knievel (1971), Game of Murder (1973) și Murder in a Blue World (1973).

În 1973 s-a căsătorit cu Gary „Cotton” Adamson, pe care l-a cunoscut la Penitenciarul de Stat din Colorado, implicându-se și în reforma penitenciarelor și drepturile conjugale, dar căsătoria s-a încheiat rapid. A continuat să apară în filme precum Smash-Up on Interstate 5 (1976), Crash! (1976), The Astral Factor (1978), Towing (1978), Don't Push, I'll Charge When I'm Ready (1971) și Alligator (1980), ultimul său film.

Sue s-a căsătorit cu Edward Weathers în 1983, dar căsătoria s-a încheiat după un an. S-a căsătorit apoi cu un inginer de radio, Richard Rudman, dar și această căsătorie, ca și cele patru precedente, s-a terminat prin divorț.

Actrița a murit în 2019, la vârsta de 73 de ani.