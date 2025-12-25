search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

26 decembrie: Ziua în care a murit fostul președinte Harry Truman, în mandatul căruia SUA intră în Războiului Rece

0
0
Publicat:

Pe 26 decembrie 1972 a murit Harry S. Truman, cel de-al 33-lea președinte al SUA. Tot în ziua de 26 decembrie, în 2019, a încetat din viață actrița americană Suellyn Lyon.

Harry S. Truman/FOTO: The U.S. National Archives
Harry S. Truman/FOTO: The U.S. National Archives

1891: S-a născut Henry Miller, scriitor american

Născut pe 26 decembrie 1891, în New York City, SUA, Henry Miller a fost un romancier, autor de nuvele și eseist american.

Henry Miller/FOTO: Wikipedia
Henry Miller/FOTO: Wikipedia

El a renunțat la formele literare tradiționale și a dezvoltat un nou tip de roman semi-autobiografic, care îmbină studiul de caracter, critica socială, reflecția filozofică, fluxul conștiinței, limbajul explicit, sexualitatea, asocierea liberă suprarealistă și misticismul.

În tinerețe, a fost activ în Partidul Socialist. Pentru scurt timp, un singur semestru, a frecventat cursurile City College, din New York. Deși era un student excepțional, nu dorea să fie legat de sau să se supună sistemului de educație tradițional al colegiilor.

Prima sa soție a fost Beatrice Sylvas Wickens, cu care s-a căsătorit în 1917. În perioada 1928-1929, Miller a petrecut mai multe luni la Paris alături de cea de-a doua soție, June Edith Smith. În 1930, s-a mutat singur la Paris, continuând să trăiască acolo până la izbucnirea Celui De-al Doilea Război Mondial.

Printre cele mai reprezentative opere ale sale de acest tip se numără „Tropicul Cancerului”, „Primăvara neagră”, „Tropicul Capricornului” și trilogia „Răstignirea trandafirie”, bazate pe experiențele sale din New York și Paris. Toate cărțile enumerate au fost interzise în Statele Unite până în 1961. 

Miller a murit din cauza unor complicații circulatorii la domiciliul său din Pacific Palisades, Los Angeles, la 7 iunie 1980.

1972: A murit fostul președinte american Harry S. Truman

Născut pe 8 mai 1884, în Lamar, Missouri, Harry S. Truman a fost al 33-lea președinte al Statelor Unite (1945–1953), preluând funcția după moartea lui Franklin D. Roosevelt.

În timpul mandatului său, SUA au încheiat participarea la Al Doilea Război Mondial și au intrat în perioada Războiului Rece, marcată de tensiuni cu Uniunea Sovietică.

John F. Kennedy și Harry S. Truman/FOTO: Reuters
John F. Kennedy și Harry S. Truman/FOTO: Reuters

Truman a ordonat folosirea bombelor atomice împotriva Japoniei, decizie controversată, dar care a contribuit la capitularea acesteia. În politica externă, a promovat o abordare internaționalistă: a sprijinit înființarea ONU, a lansat Doctrina Truman și Planul Marshall pentru reconstrucția Europei, a supervizat podul aerian al Berlinului și crearea NATO și a implicat SUA în Războiul din Coreea.

Pe plan intern, s-a confruntat cu opoziția Congresului, dar a gestionat tranziția economică postbelică și a inițiat integrarea rasială a armatei.

Deși administrația sa a fost afectată de scandaluri de corupție și a pierdut alegerile din 1952, evaluarea președinției lui Truman a devenit mai favorabilă în timp, fiind amintit și pentru victoria surprinzătoare din alegerile din 1948.

Truman a murit în ziua de 26 decembrie 1972, la 88 de ani.

1982: „Persoana anului” desemnat de revista Time este computerul personal

Calculatorul personal a fost ales „Persoana Anului” de revista Time. Aceasta a fost prima dată când editorii au selectat un câștigător non-uman pentru premiu (planeta Pământ va fi a doua, în 1988), pe care Time îl acordă anual din 1927, scrie Wired.

„computerul” este masinaria anului in revista time, editia 1982 foto time png

Textul din acea ediție este un memento interesant al conștientizării începuturilor erei calculatorului ca forță în viața modernă.

În 1980, conform revistei Time, în Statele Unite s-au vândut 724.000 de calculatoare personale. Anul următor, numărul s-a dublat, ajungând la 1,4 milioane, pe măsură ce tot mai multe companii s-au alăturat acestei frenezii. În 1982, numărul s-a dublat din nou.

Citește și: Una dintre cele mai sângeroase și controversate greve din România. Armata a deschis focul, fără avertisment, împotriva muncitorilor

Prin alegerea făcută de Time, calculatorul personal a învins competiția puternică, inclusiv pe Ronald Reagan (care avea să fie numit de două ori), pe Margaret Thatcher din Marea Britanie și pe Menachem Begin din Israel.

Dar, după cum observa revista: „Există ocazii când cea mai semnificativă forță a unui an nu este un individ, ci un proces, și o recunoaștere pe scară largă de către întreaga societate că acest proces schimbă cursul tuturor celorlalte procese.”

1986: A murit Eugenia Babad, cântăreață de operă

Născută pe 3 mai 1900, în Bălți, Republica Moldova, Eugenia Babad a fost o cântăreață de operă română (mezzo-soprană).

Și-a făcut studiile la Conservatorul Popular Moldovenesc din Chișinău în anii 1919–1921,cu Nikolay Kedrov (1871-1940), după care a plecat la Paris și Viena pentru a-și consolida cunoștințele.[1] A făcut licență în drept la Moscova în 1924.

A debutat pe scena Operei Române din București în anul 1925, jucând rolul Doicăi în opera Boris Godunov de Modest Musorgski. Continuă să activeze la Opera Română în intervalele de ani 1925–1927 și 1930–1946. A avut turnee la Berlin, Paris, Roma, Varșovia.

În 1946, a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural”.

Pe 26 decembrie 1986, se stinge din viață la București.

2003: Cutremur devastator în Iran. Zeci de mii de oameni decedați

Un cutremur a lovit provincia Kerman din sud-estul Iranului la 01:56 UTC (5:26, ora standard a Iranului) pe 26 decembrie 2003. Seismul de tip strike-slip, cu magnitudinea Mw 6,6 (Ms 6,8–7,0), a avut o intensitate maximă Mercalli de X (Extrem).

Cutremurul a fost deosebit de distrugător în orașele Bam și Baravat, fiind raportate oficial 34.000 de decese și 200.000 de răniți. A fost cel mai mortal dezastru natural la nivel global de la tragedia din Vargas din 1999.

Efectele cutremurului au fost agravate de utilizarea cărămizilor de lut ca material standard de construcție; multe dintre clădirile din zonă nu respectau reglementările seismice stabilite în 1989.

În urma cutremurului, guvernul iranian a luat în considerare serios mutarea capitalei de la Teheran, din teama unui seism major în zonă. Cutremurul a avut un impact psihologic asupra multor victime pentru mulți ani.

2019: Moare actrița americană Sue Lyon

Suellyn Lyon s-a născut în Davenport, Iowa, pe 10 iulie 1946. Mama ei a lucrat într-un spital pentru a întreține copiii, iar banii erau puțini. Familia s-a mutat apoi la Los Angeles, sperând ca Suellyn să poată contribui financiar ca model, scrie IMDb.

Citește și: Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“
Sue Lyon/FOTO: Wikipedia
Sue Lyon/FOTO: Wikipedia

Sue Lyon și-a început cariera ca model și actriță tânără, obținând joburi pentru JC Penney și apariții în reclame, precum și roluri mici în Just Dennis (1959) și Letter to Loretta (1953). Stanley Kubrick a remarcat-o și i-a oferit rolul principal în Lolita (1962).

În viața personală, Sue a avut mai multe căsătorii, prima cu Hampton Fancher III (1964), apoi cu Roland Harrison, care a dus la relocarea temporară în Europa din cauza controverselor. A continuat să joace în filme precum 7 Women (1965), One Born Every Minute (1967), Tony Rome (1967), Evel Knievel (1971), Game of Murder (1973) și Murder in a Blue World (1973).

În 1973 s-a căsătorit cu Gary „Cotton” Adamson, pe care l-a cunoscut la Penitenciarul de Stat din Colorado, implicându-se și în reforma penitenciarelor și drepturile conjugale, dar căsătoria s-a încheiat rapid. A continuat să apară în filme precum Smash-Up on Interstate 5 (1976), Crash! (1976), The Astral Factor (1978), Towing (1978), Don't Push, I'll Charge When I'm Ready (1971) și Alligator (1980), ultimul său film.

Sue s-a căsătorit cu Edward Weathers în 1983, dar căsătoria s-a încheiat după un an. S-a căsătorit apoi cu un inginer de radio, Richard Rudman, dar și această căsătorie, ca și cele patru precedente, s-a terminat prin divorț.

Actrița a murit în 2019, la vârsta de 73 de ani. 

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului
stirileprotv.ro
image
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă cu care japonezii topesc zăpada de pe asfalt: de ce nu poate fi copiată și în Europa | VIDEO
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
Un fulg de zăpadă căzut în noaptea de 27 ianuarie 1887 rămâne în istorie pentru...
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Ministrul Cătălin Predoiu a făcut anunţul despre demisie. Anunţul vine în contextul scandalului generat de documentarul Recorder
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri pentru a doua zi de Crăciun. Ce este interzis în această zi de mare sărbătoare, de Soborul Maicii Domnului
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Regina Camilla în timpul recepției Corpului Diplomatic la Castelul Windsor, Berkshire, 18 noiembrie 2025, profimedia 1053181504 jpg
Tradiția bizară a Regelui Charles de Crăciun! Familia se va reuni la Sandringham, iar musafirii nu au voie să întârzie
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit