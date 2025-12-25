Video Viața în Germania, tot mai scumpă. Calculul făcut de un român stabilit acolo: „Nu te alegi cu mai nimic”

Mulți români privesc Germania ca pe un loc al salariilor mari și al siguranței financiare. Realitatea de zi cu zi este însă mult mai nuanțată. Un român stabilit în Germania a publicat pe TikTok un calcul simplu și direct despre cât costă, în mod concret, o lună de viață normală pentru o familie. Fără lux, fără exagerări, doar cheltuieli reale: chirie, facturi, mâncare, transport și costuri legate de copii.

Potrivit experienței sale, apartamentele considerate „ieftine” au devenit o raritate, iar condițiile decente au un preț clar. Doar cheltuielile fixe lunare ajung rapid la peste 1.000 de euro. Chiria pentru un apartament se ridică la aproximativ 820 de euro, internetul costă în jur de 40 de euro, curentul electric ajunge la 150 de euro, iar asigurarea auto se situează la aproximativ 100 de euro pe lună.

În total, aceste cheltuieli fixe ajung la circa 1.110 euro, înainte de a lua în calcul mâncarea, transportul sau alte nevoi de bază. Practic, bugetul trece de pragul psihologic de 1.000 de euro fără ca familia să fi cheltuit ceva pentru traiul zilnic propriu-zis.

Mâncarea și cheltuielile zilnice duc totalul spre 3.000 de euro

La o familie cu copii, mâncarea devine cel mai greu capitol de ținut sub control. În exemplul prezentat, bugetul lunar pentru alimente ajunge fără efort la aproximativ 1.000 de euro. La această sumă se adaugă cheltuieli considerate adesea „invizibile”, dar care apar constant în fiecare lună.

Țigările ajung la aproximativ 400 de euro, motorina la 100 de euro, mesele în oraș sau comenzile ocazionale mai adaugă încă 100 de euro, iar îmbrăcămintea și încălțămintea pentru copii și adulți ajung la aproximativ 300 de euro. În total, aceste cheltuieli variabile se ridică la circa 1.900 de euro lunar.

Adunate cu costurile fixe, suma totală ajunge rapid la aproximativ 3.000 de euro pe lună. Nu este vorba despre o viață de lux, ci despre una normală: o chirie decentă, mâncare, transport, câteva ieșiri ocazionale și cheltuieli firești pentru copii.

Concluzia care demontează un mit vechi

Mesajul românului este clar și direct: Germania nu este o țară în care „te îmbogățești” doar pentru că ai ajuns acolo. Chiar și cu un salariu peste medie, banii se duc rapid „în stânga și în dreapta”, pe costuri inevitabile ale vieții de zi cu zi. „Nu te alegi cu mai nimic”, spune românul.

Pentru cei deja stabiliți în Germania, aceste sume sunt realiste și familiare. Pentru cei care se gândesc să plece, calculul ar trebui privit ca un exercițiu de luciditate, nu ca o încercare de descurajare.

Germania oferă stabilitate, infrastructură și siguranță, însă prețul vieții este mult mai mare decât pare de la distanță. În mod realist, o lună de trai decent pentru o familie începe de la aproximativ 3.000 de euro.