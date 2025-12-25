Zelenski anunţă că a discutat cu emisarii americani Witkoff şi Kushner „detalii importante ale eforturilor” de pace în Ucraina

Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, potrivit AFP şi Reuters.

„Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care pot contribui la un rezultat comun şi la o pace durabilă", a scris Zelenski pe Facebook.

O „discuţie foarte bună”

Preşedintele ucrainean a spus că a avut o „discuţie foarte bună” cu emisarii americani şi le-a mulţumit pentru „abordarea lor constructivă, munca lor intensă şi cuvintele lor amabile", scrie Agerpres, citând cele două agenții străine.

„Sper că acordurile la care s-a ajuns astăzi, cu ocazia Crăciunului, şi ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile”, a continuat Zelenski.

Liderul ucrainean a dezvăluit miercuri noua versiune a planului american ce are drept scop încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, negociat timp de săptămâni între Washington şi Kiev.

Textul prevede îngheţarea războiului pe liniile actuale ale frontului, fără a oferi o soluţie imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care reprezintă peste 19% din Ucraina.

Noua versiune omite două cerinţe majore ale Rusiei

Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune omite două cerinţe majore din partea Moscovei: retragerea forţelor ucrainene din teritoriile din Donbas aflate încă sub controlul lor şi un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic din partea Kievului de a nu adera la NATO.

Un acord al Moscovei faţă de această nouă versiune pare, din acest motiv, puţin probabil. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat miercuri că Moscova „îşi formulează poziţia" şi a refuzat să ofere detalii.