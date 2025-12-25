search
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”

0
0
Publicat:

Inflația va scădea în 2026, estimează economistul Andrei Caramitru, care spune că măsurile luate de Guvernul Bolojan au avut efect și că „suntem spre direcția de 6-6.5% deficit”. 

Andrei Caramitru crede că economia va merge bine anul viitor. FOTO INQUAM Photos
Andrei Caramitru crede că economia va merge bine anul viitor. FOTO INQUAM Photos

„Eu am scris aici ca - pe finanțe - echipa Bolojan-Nazare e top top top. Și ne vor scoate din belea”, a afirmat Andrei Caramitru, miercuri, într-o postare pe Facebook.

„Poate fi și mai bine DACĂ economia își revine”

Cunoscutul economist a prezentat cifrele:

„Anul ăsta până acum deficitul e mai mic cu 4 miliarde Ron decât anul trecut, cu aproape 1% din pib. Deci vom fi undeva între 8 - 8 și ceva deficit la finalul anului (dar cu multe cheltuieli venite de anul trecut - împinse anul ăsta). Și atenție - măsurile au avut efect doar câteva luni. Si se vad și în costuri nu doar în venituri. Anul viitor suntem spre direcția de 6-6.5% deficit deși s-au relaxat câteva taxe. Dar - poate fi și mai bine DACĂ economia își revine, adică să fie deficit sub 6% (și sub 4% în 2027).

Andrei Caramitru a explicat și de ce crede ca economia va merge bine la anul.

„Am 2 motive. (1) Inflația va scădea după ultimele liberalizări de prețuri - scăderea taxei pe venit + scaderea cotației petrolului; adică scad dobânzile ceea ce crește investițiile private și (2) intrare de foarte mulți bani europeni.

Atenție însă - în următorii ani economia trebuie să crească NU bazat pe consum / salarii și pensii mărite din pix - ci din investiții și muncă in plus. Dezechilibrul este ca se consumă prea mult față de cât producem de fapt (știu, sună nasol, cum să nu consumăm, dar asta e realitatea - nu te poți întinde mai mult deci ai plapuma, dacă nici acum nu am înțeles …)”.

„Să muncim mai mult, nu să zacem la birt”

Economistul a spus și ce e de făcut pentru acest deziderat:

„Trebuie așa:

- să TĂIEM costurile la stat ca să putem reduce taxele să ne crească așa netul.

- SĂ MUNCIM MAI MULT ȘI MAI BINE. Nu să zacem pe la birt cu ajutoare sociale. Reconversie profesională, plus munca de orice fel - orice muncă e bună, sfatul tâmp pe ajutoare e RĂU,

- să INVESTIM cu cap mai mult - tehnologie mai bună, care ne crește competitivitatea”.

