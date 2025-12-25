Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”

Inflația va scădea în 2026, estimează economistul Andrei Caramitru, care spune că măsurile luate de Guvernul Bolojan au avut efect și că „suntem spre direcția de 6-6.5% deficit”.

„Eu am scris aici ca - pe finanțe - echipa Bolojan-Nazare e top top top. Și ne vor scoate din belea”, a afirmat Andrei Caramitru, miercuri, într-o postare pe Facebook.

„Poate fi și mai bine DACĂ economia își revine”

Cunoscutul economist a prezentat cifrele:

„Anul ăsta până acum deficitul e mai mic cu 4 miliarde Ron decât anul trecut, cu aproape 1% din pib. Deci vom fi undeva între 8 - 8 și ceva deficit la finalul anului (dar cu multe cheltuieli venite de anul trecut - împinse anul ăsta). Și atenție - măsurile au avut efect doar câteva luni. Si se vad și în costuri nu doar în venituri. Anul viitor suntem spre direcția de 6-6.5% deficit deși s-au relaxat câteva taxe. Dar - poate fi și mai bine DACĂ economia își revine, adică să fie deficit sub 6% (și sub 4% în 2027).

Andrei Caramitru a explicat și de ce crede ca economia va merge bine la anul.

„Am 2 motive. (1) Inflația va scădea după ultimele liberalizări de prețuri - scăderea taxei pe venit + scaderea cotației petrolului; adică scad dobânzile ceea ce crește investițiile private și (2) intrare de foarte mulți bani europeni.

Atenție însă - în următorii ani economia trebuie să crească NU bazat pe consum / salarii și pensii mărite din pix - ci din investiții și muncă in plus. Dezechilibrul este ca se consumă prea mult față de cât producem de fapt (știu, sună nasol, cum să nu consumăm, dar asta e realitatea - nu te poți întinde mai mult deci ai plapuma, dacă nici acum nu am înțeles …)”.

„Să muncim mai mult, nu să zacem la birt”

Economistul a spus și ce e de făcut pentru acest deziderat:

„Trebuie așa:

- să TĂIEM costurile la stat ca să putem reduce taxele să ne crească așa netul.

- SĂ MUNCIM MAI MULT ȘI MAI BINE. Nu să zacem pe la birt cu ajutoare sociale. Reconversie profesională, plus munca de orice fel - orice muncă e bună, sfatul tâmp pe ajutoare e RĂU,

- să INVESTIM cu cap mai mult - tehnologie mai bună, care ne crește competitivitatea”.