search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anul 2025, marcat de „o guvernare rezonabil de bună”, între compromisul politic și provocările economice

0
0
Publicat:

Anul 2025 a adus un nou guvern de coaliție, aceasta fiind poate cea mai complicată construcție guvernamentală din ultimii ani, care a avut 6 luni la dispoziție să redreseze situația economică a României.

FOTO Inquam / George Călin
FOTO Inquam / George Călin

Politologul George Jiglău subliniază că Executivul format anul acesta a fost obligat să acționeze într-un context pe care nu l-a creat, pe fondul unor probleme, în special de ordin economic, generate anterior.

De altfel, situația a obligat, din nou, formarea unei coaliții complicate, de data asta din patru partide diferite, cu un sprijin din partea grupului minorităților din Parlament: „Noi, o coaliție atât de dificilă ca asta, nu prea cred că am avut. Nu știu, poate pe la CDR în anii 90. Dar în trecutul recent, noi, o coaliție atât de complicată cum este asta, nu am avut”.

Două discursuri diferite

Cele mai recente date indică un deficit pe primele 11 luni ale anului de 6,4%, față de 7,15% în aceeași perioadă a anului trecut, indicând o economie de 4 miliarde de lei. Pe anul în curs, România avea inițial o țintă de deficit de 8%, renegociat la 8,4%. Pentru acest rezultat, anul 2024 a fost, de fapt, marcat de două abordări diferite: a fost marcat de o schimbare radicală de discurs economic:

„Este abordarea Ciolacu, ca să ne amintim, pe prima parte a anului și în ultimii ani, care zicea că nu era nicio problemă, totul mergea bine, am făcut investiții, dar era un pic de deficit. Negociem și ne iartă Comisia Europeană că trebuia să cheltuim și să investim, chiar dacă o facem pe datorie oarecum. Și este abordarea Bolojan, care spunea că problema e foarte gravă, intrăm în incapacitate, nu mai primim niciun ban din afară, nu ne mai ia nimeni în serios și totul se duce de râpă, dacă nu acționăm extrem de decis și repede”.

Actuala guvernare, marcată de compromis politic

Contextul dificil obligă și partidele guvernării să negocieze, mai subliniază politologul: „Este o guvernare de compromis. Dar nu un compromis în sensul negativ, ci un compromis într-un sens pozitiv, specific politicii și vremurilor grele, să zicem, în care și economia și societatea trec prin clipe complicate, în care nu e ușor să guvernezi și în care nu se poate altfel decât cu compromisuri. Pentru că niciunul dintre partide și nici premierul nu este în ipostaza de a-și impune punctul de vedere și sunt obligați în permanență să negocieze”.

Acesta este și unul dintre motivele care au generat tensiuni în coaliție. Problema principală stă însă în opoziția PSD-USR: „Conflictul în coaliție este între USR și PSD, care întotdeauna au fost în conflict, niciodată n-au fost la guvernare unii cu ceilalți”.

Discuțiile despre ruperea coaliției au pornit încă din debutul coaliției. Politologul remarcă însă că toate partidele „sunt totuși în continuare aici”.

Rolul președintelui Nicușor Dan

La stabilitatea actualei coaliții a avut o contribuție și actualul președinte Nicușor Dan: „El e unul dintre cei care, să zicem că a fost unul din artizanii acestei coaliții de guvernare, a facilitat formarea ei”.

Însă această poziție nu vine fără costuri politice: „Contribuția asta pozitivă oarecum, în raport cu stabilitatea, vine cu niște costuri de imagine pentru el. (...) Are mai degrabă o minoritate de oameni care l-au simpatizat profund că să pună direct ștampila pe el în timpul în care mai aveau și alte alternative (N. R. - Turul I). Deci acei oameni și cei care l-au votat la turul doi, mulți dintre ei s-ar putea să aibă o problemă cu faptul că Nicușor Dan s-a arătat destul de prietenos cu PSD, cu care inclusiv ca primar general avea o problemă”.

Apropierea de PSD a surprins mulți susținători: „Dintr-o dată, a părut destul de naturală relația lui, a și spus-o, și cu Sorin Grindeanu personal, și cu PSD. Sigur, justificăm prin contextul dificil în care toată lumea trebuie să lucreze împreună”.

O guvernare „rezonabil de bună”

Concluziile politologului indică însă și o miză importantă pentru viitor: „Una peste alta, cred că am avut o guvernare rezonabil de bună aș zice, așa cu o notă de trecere. Pe de altă parte, nu știu dacă genul ăsta de a guverna va convinge în vreun fel frontului non-democratic iliberal din politica românească. (...)

Aici sunt niște chestiuni extrem, extrem de profunde. Aici mi se pare că e miza cea mai mare, dincolo de deficit și alte lucruri. N-aș pune pe seama prestației acestor partide sau acestei guvernuri, oricât de mult loc de mai bine este, nu cred că vreo guvernare poate să-i convingă pe oamenii aceia să nu-i mai simpatizeze Georgescu, Simion și alții”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului
stirileprotv.ro
image
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă cu care japonezii topesc zăpada de pe asfalt: de ce nu poate fi copiată și în Europa | VIDEO
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Ministrul Cătălin Predoiu a făcut anunţul despre demisie. Anunţul vine în contextul scandalului generat de documentarul Recorder
romaniatv.net
image
Boala de Crăciun. Afecțiunea de care se știe foarte puțin la momente festive
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Regina Camilla în timpul recepției Corpului Diplomatic la Castelul Windsor, Berkshire, 18 noiembrie 2025, profimedia 1053181504 jpg
Tradiția bizară a Regelui Charles de Crăciun! Familia se va reuni la Sandringham, iar musafirii nu au voie să întârzie
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit