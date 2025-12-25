search
Joi, 25 Decembrie 2025
Indivizi care pretindeau că sunt colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad. Unul dintre polițiștii chemați să intervină a căzut în timp ce alerga după ei

Publicat:

Doi falși colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad. Locatarii au chemat Poliția, însă oamenilor legii nu le-a fost ușor să-i prindă.

FOTO Poliția Română
Locatarii au sunat la Poliție. FOTO Poliția Română

După ce așa-zișii colindători au încercat mai multe uși, oamenii au sesizat poliția, ca să-i legitimeze, potrivit Știrilor ProTV.

Au urmat momente tragi-comice. Falșii colindători au rupt-o la fugă, iar unul dintre agenți s-a împiedicat și a căzut.

După au fost alergați printre mașinile parcate, unul dintre fugari a fost prins.

Celălalt a reușit să scape, însă, ulterior, oamenii legii l-au prins și pe el. Amândoi au fost amendați.

Un incident similar a avut loc în cartierul Poarta 6, Constanța, unde un grup de tineri a transformat mersul la colindat într-un act de vandalism.

Potrivit martorilor, pentru că nu au fost primiți sau nu au primit ceea ce își doreau, adolescenții au devenit agresivi. Au început să coboare scările alergând și țipând, iar gălăgia s-a transformat rapid în distrugeri. Tinerii au lovit cu pumnii și picioarele ușile apartamentelor de la fiecare etaj, provocând teamă și indignare în rândul locatarilor.

Polițiștii recomandă vigilență la accesul colindătorilor în bloc.

Arad

