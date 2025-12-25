search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
„Uneori le cer oamenilor să-și imagineze că sunt extratereștri”. Sfaturile unui fotograf profesionist pentru cele mai reușite poze

Publicat:

Un cunoscut fotograf britanic împărtășește secretele realizării unor fotografii care nu vor fi uitate în telefon. El explică ce trebuie făcut, dar și ce e de evitat atunci când pui mâna pe aparatul foto.

Oamenii comit erori banale atunci când pun mâna pe un aparat foto. FOTO: Freepik
Oamenii comit erori banale atunci când pun mâna pe un aparat foto. FOTO: Freepik

Sane Seven a realizat peste 40 de materiale pentru The Sunday Times Magazine și este unul dintre fotografii foarte bine cotați în Regatul Unit. În cariera sa, Sane a avut ocazia să lucreze cu staruri cinema și din muzica pop, rock și dance, dar și cu politicieni de calibru precum fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel.

În opinia sa, fotografia nu ține de atât de valoarea aparatelor de fotografiat cât de alte detalii. Pentru că tot mai mulți oameni plătesc o adevărată avere pe aparate de fotografiat scumpe, iar apoi sunt dezamăgiți de ele, Sane are câteva sfaturi pentru cei care vor să facă fotografii reușite. The Times a publicat recomandările sale într-o perioadă în care, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, oamenii își fac mai multe fotografii ca oricând.

„Nu primesc joburi pentru că am un aparat bun sau lumini speciale. Contează ce ai în inimă și cum îi faci pe oameni să se simtă. De aceea, a da sfaturi despre fotografie e ca și cum ai da sfaturi despre relații. Și fotografia nu este întotdeauna despre cum arată cineva. Pot exista mii de poze cu o celebritate care arată la fel, dar dacă vrei să surprinzi ceva diferit, trebuie să câștigi încrederea oamenilor și să-i convingi să încerce ceva nou. Chiar și pe mama ta!”, spune fotograful.

Un alt pont dat de fotografucl britanic sună în felul următor: „Întreabă-te pentru cine este fotografia. Faci poza ca să-i placă persoanei fotografiate, celorlalți sau ție? Nici măcar modelele nu preferă aceeași fotografie cu ele însele pe care o preferă alții; fiecare vede lucruri complet diferite în propria imagine. Unele postări de pe social media și conturi de psihologie populară susțin că soții și iubiții preferă imagini cu partenerele lor în care acestea par ciudate sau stângace, în locul celor „frumoase” în sens clasic — pentru că le amintesc de persoana de care s-au îndrăgostit. O fotografie spontană este, obiectiv, mai interesantă decât una „frumoasă”, în care pozezi exact așa cum o faci de obicei”, mai spune el.

Greșelile cele mai frecvente

Mulți oameni le cer celor pe care îi fotografiază să fie cât mai naturali. Nu este însă cea mai bună idee, spune Sane.

„Nu spune „fii tu însuți”. Este cel mai enervant lucru pe care un fotograf îl poate spune. Chiar și actorii sau performerii nu știu ce să facă atunci când li se spune „fii tu însuți”. Este important să recunoști cât de stânjenitor este să stai în fața camerei și să oferi un minim de direcție. Uneori le cer oamenilor să-și imagineze că sunt extratereștri. Este neașteptat, iar apoi te prefaci că trupul tău nu-ți aparține și începi să pozezi în moduri în care nu ai face-o de obicei. Este o metodă de a relaxa pe cineva fără să-i spui explicit să se relaxeze”, mai afirmă el.

Azi, telefoanele sunt avansate, iar de multe ori inteligența artificială face o bună parte din treaba fotografului amator. Compoziția este importantă, spune Sane, și argumentează mai departe.

„Telefoanele de azi sunt atât de avansate încât nu mai trebuie să ne facem mari griji pentru focus și lumină. Mult mai important este cum așezi oamenii în cadru. O greșeală frecventă este să pui capul exact în centru — arată plictisitor într-un cadru orizontal, iar într-o fotografie verticală picioarele sunt tăiate și rămâne prea mult cer. Regula treimilor — plasarea subiectului principal la o treime de marginea cadrului — este puțin clișeică, dar pur și simplu este mai plăcută vizual. Majoritatea imaginilor din reviste folosesc această regulă și se aplică și fotografiilor tale.”

Cât de importante sunt unghiurile

Următorul sfat vine pentru cei care fotografiază grupuri de oameni. În acest caz, el vine cu un exemplu special din show biz – cel al trupei Take That, în mare vogă la finele anilor 90.

„Nu-ți fie teamă să muți oamenii într-un grup. Uneori, grupurile se comportă ca și cum poziționarea ar fi o mică competiție, dar compoziția se poate rezolva natural. În cazul trupei Take That, de exemplu, sunt trei bărbați de înălțimi diferite. Howard este cel mai înalt și ajunge mereu în centru pentru că pur și simplu funcționează mai bine. Nu trebuie să faci mereu asta, iar dacă nu arată bine, schimbă-i între ei”, mai spune Sane.

Alte sfaturi privesc unghiurile din care se fac fotografiiile, dar și selfie-urile.

„Schimbă unghiul. Chiar și stând în același loc, poți transforma complet o imagine doar schimbând unghiul — încearcă să fotografiezi puțin de sus, apoi mai de jos. Fiecare modificare schimbă fundalul și creează o senzație complet diferită. Fă selfie-uri de mai susDacă aparatul este prea jos sau prea aproape, bărbia, nasul și fruntea pot părea alungite. Întoarcerea ușoară a corpului și ținerea telefonului ceva mai sus alungește silueta; ridică puțin capul pentru a întinde zona gâtului. Și, dacă poți, folosește camera din spate a telefonului — de obicei este mai bună decât cea frontală”, explică fotograful.

„Nu i-aș fi cerut Angelei Merkel să se prefacă extratereastră”

Paradoxal, de multe ori fotografiile alese de profesioniști nu sunt neapărat cele mai aproape de perfecțiune. „Mai puțin înseamnă mai mult Cu cât faci mai multe imagini, cu atât au mai puțină valoare. Pentru reviste, uneori trebuie să fac mai multe pentru că nu știu ce va alege editorul , dar, în mod amuzant, de multe ori fotografia aleasă este chiar prima. Când faci 20 de poze identice cu telefonul, nu te mai uiți la ele — sunt prea multe ca să alegi, așa că rămân acolo. Amintește-ți de vremurile fotografiei pe film, când te întorceai din vacanță cu o singură imagine. Poate cineva avea ochii închiși, dar dacă este singura fotografie care există, devine specială”, adaugă el.

Sane explică și cât de important este pentru fotograf să se adapteze celui sau celor pe care îi fotografiază. Aici el dă exemplul Angelei Merkel, fostul cancelar al Germaniei pentru care a făcut o ședință foto.

„Adaptează-te persoanei fotografiate. Nu i-aș fi cerut Angelei Merkel să se prefacă extratereastră. Cu cineva mai sobru trebuie să-i potrivești energia. Am pus muzică despre care știam că îi plăcea în tinerețe, ca să se relaxeze. Dar mie îmi place să fiu jucăuș la ședințe foto, să mă comport ca o mică maimuță. Dacă cineva vede că ești vulnerabil, îți va răspunde la fel. De ce le permit oamenii fotografilor să le facă poze? Pentru că speră că va ieși ceva interesant, că vei surprinde ceva real”, completează Sane.

Erori banale, dar decisive

Ultimele sfaturi ale britanicului se referă la erori frecvente, aparent banale, dar care pot să strice o fotografie.

„Ai grijă la modul portret. Uneori, un telefon este mai bun decât o cameră profesională. Dar nu uita să schimbi modurile — modul portret poate crea imagini frumoase, dar dacă Marele Canion din spatele tău este neclar, atunci de ce mai ești acolo? Știi când să faci zoom. Fie păstrezi totul în cadru — picioare, tălpi — fie decupezi deasupra genunchilor. Fotografiile care taie în zona gleznei arată greșit. Sau fă un prim-plan, dar fii atent la insecuritățile oamenilor — dacă problema ține de corp, poate e mai bine să te apropii, iar dacă e vorba de față, s-ar putea să nu vrea să te apropii prea mult. Păstrează lentila camerei curată. Capacele de toaletă sunt probabil mai curate decât lentilele multor telefoane. Dacă fotografia ta are un halou neclar în jurul zonelor luminoase, șterge lentila cu cel mai curat și mai moale material pe care îl ai. Microfibra este ideală, dar merge și un tricou de bumbac”, încheie Sane Seven.

