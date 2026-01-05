Căderea părului. De ce dieta și stilul de viață pot conta mai mult decât moștenirea genetică

Cauzele căderii părului sunt adesea puse exclusiv pe seama geneticii. În realitate, explică medicul american Mark Hyman, fenomenul este mult mai complex și strâns legat de dezechilibrele metabolice din organism.

„Nivelurile ridicate de insulină în mod constant, asociate cu dietele bogate în zahăr și carbohidrați rafinați, pot crea un dezechilibru metabolic care favorizează acțiunea hormonilor androgeni”, explică dr. Mark Hyman. În acest context, adaugă el, enzima 5-alfa-reductaza, responsabilă de transformarea testosteronului în dihidrotestosteron (DHT), poate crește producția de DHT în organism.

DHT este hormonul direct implicat în subțierea progresivă a firului de păr și în apariția alopeciei androgenetice (cunoscută drept „chelie”), iar excesul de greutate și acumularea de grăsime abdominală influențează nivelurile hormonale, atât la bărbați, cât și la femei.

„Și femeile pot avea această problemă, cu chelia, mai ales atunci când au niveluri ridicate ale hormonilor androgeni, adică hormoni masculini”, spune el.

Procesul este determinat, în mare parte, de sensibilitatea individuală la DHT, un derivat al testosteronului. „DHT se leagă de receptorii din foliculii de păr și îi micșorează în timp, ceea ce duce la subțierea firului de păr sau la pierderea lui”, explică dr. Hyman.

DHT nu acționează singur

Totuși, DHT nu este singurul factor implicat în căderea părului. „Amintim că, dezechilibrele hormonale, rezistența la insulină, inflamația, deficiențele nutriționale și sensibilitățile alimentare joacă toate un rol esențial”, afirmă medicul. La femei, afecțiuni precum sindromul ovarelor polichistice (PCOS) duc frecvent la niveluri crescute de hormoni androgeni, inclusiv DHT. „Acest lucru provoacă atât subțierea părului de pe scalp, cât și creșterea nedorită a părului pe față. Așadar, pierzi păr de pe cap, dar îl câștigi în locuri unde nu ți-l dorești”, explică Hyman.

Cum acționează DHT în organism

DHT este un androgen, adică un hormon sexual masculin, derivat din testosteron. Transformarea testosteronului în DHT este realizată de enzima 5-alfa-reductază, a cărei activitate este ridicată în anumite țesuturi, precum prostata, pielea, ficatul și foliculii de păr.

„De aceea, medicamentele utilizate pentru prostata mărită, precum finasterida, sunt folosite și pentru tratarea cheliei la bărbați”, arată dr. Hyman. Substanța acționează atât asupra scalpului, cât și asupra prostatei.

„DHT poate stimula creșterea părului în anumite zone ale corpului, însă pe scalp, nivelurile ridicate au efect invers. Foliculii de pe cap sunt mult mai sensibili la DHT decât cei din alte regiuni, precum pieptul sau axilele, motiv pentru care pierderea părului apare predominant aici”, explică medicul.

La bărbați, DHT ridicat provoacă retragerea liniei părului și subțierea părului de pe creștet. La femei, apare o subțiere difuză pe linia cărării, rareori ducând la chelie totală.

Insulina și grăsimea abdominală

Un element central în această ecuație este insulina, este de părere medicul. „Rezistența la insulină și obezitatea sunt principalii factori care duc la dezechilibre hormonale, atât la femei, cât și la bărbați”, spune dr. Hyman. Grăsimea abdominală este factor mare de inflamație și dereglare hormonală și favorizează dominanța androgenică, acel exces de hormoni masculini.

La femei, această dominanță se manifestă prin niveluri crescute de testosteron, DHT și DHEA și este frecvent întâlnită în PCOS, una dintre principalele cauze de infertilitate feminină. Simptomele includ căderea părului, creșterea nedorită a părului, tulburări menstruale și sindrom premenstrual sever.

La bărbați, insulina crescută scade nivelul globulinei de legare a hormonilor sexuali (SHBG), ceea ce duce la mai mult testosteron liber. „Acest testosteron este apoi transformat în DHT, favorizând căderea părului”, explică Hyman. În timp, deși testosteronul liber poate fi crescut, testosteronul total ajunge să scadă, pe fond de inflamație și boală metabolică.

Rolul stresului, al alimentației și al carențelor

Stresul cronic crește nivelul de cortizol, care afectează direct foliculii de păr. Privarea de somn este, la rândul ei, o formă de stres. Alimentația deficitară, în special consumul excesiv de zahăr, amidon și alimente ultraprocesate, joacă un rol major.

„Deficitul de zinc este un alt factor important, pentru că zincul inhibă natural enzima 5-alfa-reductaza”, spune Hyman. Deficiențele de fier, chiar și în absența anemiei, pot provoca căderea părului, nivelul feritinei ideal fiind peste 45. De asemenea, și deficitul de proteine își are contribuția sa, mai ales la vegani sau la persoanele cu probleme digestive.

Colagenul, zincul, vitamina D, biotina și vitamina B12 sunt esențiale pentru sănătatea părului, iar deficiențele sunt larg răspândite.

„Căderea părului nu ține doar de genetică”, subliniază Mark Hyman. Alimentația, stilul de viață și sănătatea metabolică joacă un rol major. Abordarea cauzelor de fond, de la rezistența la insulină și inflamație până la carențele nutriționale, poate face diferența între pierderea progresivă a părului și susținerea unei creșteri sănătoase a acestuia.