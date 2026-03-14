Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025. Cine sunt ceilalți din top 10

Potrivit Forbes, Adam Sandler, în vârstă de 59 de ani, a fost cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025. Cu toate acestea, a câștigat mult mai puțin decât Dwayne Johnson în 2024.

Comediantul a câștigat 48 de milioane de dolari în ultimul an fiscal, potrivit People!, care citează Forbes. Adam Sandler a produs și a jucat în „Happy Gilmore 2” (2025).

Cu toate că a ocupat primul loc în 2025, Sandler a câștigat semnificativ mai puțin decât cel mai bine plătit actor din 2024, Dwayne Johnson, care a obținut 88 de milioane de dolari.

Forbes a raportat și că veniturile cumulate ale celor mai bine plătiți 20 de actori de la Hollywood au fost de 590 de milioane de dolari, cu 20% mai puțin decât cele 730 de milioane de dolari din anul precedent.

Al doilea cel mai bine plătit actor din 2025 este Tom Cruise, care a câștigat 46 de milioane de dolari pentru al optulea film al francizei „Mission: Impossible — The Final Reckoning”.

Pe locul al treilea se află Mark Wahlberg, cu 44 de milioane de dolari, urmat de Scarlett Johansson cu 43 de milioane și Brad Pitt cu 41 de milioane.

Wahlberg (54 de ani) a câștigat din producții precum „The Family Plan”, „Play Dirty” și „Flight Risk”. Johansson (41 de ani) a jucat în „Jurassic World: Rebirth” și „The Phoenician Scheme” și a debutat ca regizor cu „Eleanor the Great”. Pitt (62 de ani) a apărut în filmul „F1”, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film în 2026.

Topul zece este completat de Denzel Washington (38 de milioane de dolari), Jack Black (28 de milioane), Jason Momoa (28 de milioane), Daniel Craig (27 de milioane) și Millie Bobby Brown (26 de milioane), actrița din serialul „Stranger Things”.

Anul trecut, Washington, în vârstă de 71 de ani, a jucat în filmul „Highest 2 Lowest. Black”, în vârstă de 56 de ani, a apărut în A Minecraft Movie alături de Momoa și în rebootul Anaconda cu Paul Rudd. Craig, în vârstă de 58 de ani, și-a reluat rolul detectivului Benoit Blanc în Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery pentru Netflix.

Estimările Forbes privind veniturile se bazează pe date de la Box Office Mojo și IMDb, precum și pe interviuri cu persoane din industrie. Sumele reflectă câștigurile după plata comisioanelor către agenți, manageri și avocați.