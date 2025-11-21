search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Generozitate până la epuizare. Ce se întâmplă când uiți de tine

0
0
Publicat:

Există oameni care oferă instinctiv: timp, bani, energie, prezență. O fac dintr-o zonă asumată, dar adesea și dintr-un impuls pe care nu îl mai pun la îndoială. Până când se trezesc obosiți, frustrați sau epuizați.

femeie îmbrăcată în mov cu mâinile duse la ochi, mână întinsă, ajutor
Sursă foto: Pixabay

„Atunci când generozitatea ne îngreunează, ne lasă un gust amar, sau ne face să ne simțim copleșiți după ce am acționat, e momentul să punem pauză și să încercăm să verificăm cu noi dacă nu cumva ne-am depășit limitele pentru a acționa în favoarea celorlalți, ci nu în favoarea noastră”, declară pentru „Adevărul” psihoterapeuta Iolanda Badea.

Această tendință nu e rară. Mulți oameni sunt crescuți cu ideea că a oferi este bine, dar fără să li se explice condițiile firești ale acestui gest. În timp, apare confuzia: „Atunci când ofer sunt acceptat, atunci când ofer sunt iubit.”

Auto-abandonul învățat. Ce se întâmplă când dăruirea devine identitat

De pildă, în copilărie, unii învață că a fi „bun” înseamnă a fi de folos. Că trebuie să fii acolo pentru ceilalți, chiar dacă asta înseamnă să te ignori pe tine. Psihoterapeutul Alex Howard, autorul volumului „Nu este vina ta” apărută la Editura For You, descrie cum se formează acest tipar și ce costuri aduce mai târziu în viață. „Pentru că eram atât de obișnuit să-i ajut pe ceilalți, nici nu-mi trecea prin cap să mă întreb ce vreau eu. Ajutorul devenise identitatea mea”, scrie el.

Howard mărturisește cum, crescând lângă o soră cu tulburări grave de sănătate mintală, a învățat că emoțiile sunt periculoase, că trebuie să le evite și să se concentreze pe a-i liniști pe ceilalți. „Crescând alături de o persoană cu sentimente atât de explozive și distructive, am învățat o lecție clară: emoțiile sunt periculoase și, cu cât le exprimăm mai mult, cu atât noi și cei din jur suntem mai mult răniți.”

Asta a dus la o viață trăită în hiper-adaptare, în rolul salvatorului. Granițele lui nu mai existau, iar epuizarea nu era doar fizică, era existențială. „Oboseala mea nu era despre somn. Era despre faptul că trăiam viața altora și uitasem să trăiesc viața mea”, recunoaște acesta.

Concluzia la care ajunge Howard, după ani de căutare și confruntare cu sinele, e simplă și radicală: dacă nu îți recunoști nevoile, vei trăi doar prin nevoile altora. Iar acest tipar, oricât de „bun” ar părea, te rupe de tine și de viața ta. „A fi constant acolo pentru alții era mai important decât a fi acolo pentru mine.”

El recunoaște că desprinderea de acest rol „cel al salvatorului obosit” n-a fost deloc un gest simplu, ci un proces dureros și treptat. Primul pas a fost să învețe să spună „nu”. Un „nu” spus nu din răceală, ci din respect pentru propriile limite. „Primul meu nu real a fost însoțit de insomnie, de regrete și de impulsul de a suna persoana și a retrage acel refuz. Dar nu am făcut-o. Am stat cu disconfortul. Și, câteva zile mai târziu, am realizat că pentru prima dată mă simțeam întreg”

A învățat că gesturile autentice nu se fac cu orice preț, că disponibilitatea permanentă e un mit periculos și că uneori cea mai mare formă de generozitate este să te oprești. Să nu te mai lași la urmă. „Ani la rând m-am mințit pe mine însumi că sunt un om bun pentru că ofeream totul, dar în realitate eram disperat să fiu iubit. Nu știam cine sunt dincolo de nevoia de a salva, de a repara, de a fi indispensabil,” mai scrie acesta.

Citește și: Când viața pare să ne trimită semne: coincidențe sau destin? Ce spun specialiștii

Pentru cei care se regăsesc în acest model, poate fi util să își adreseze aceeași întrebare care l-a tulburat pe autor și l-a împins spre schimbare: Cine ești tu când nu oferi nimic?

Când spui „nu”, de fapt îți spui „da” ție

Iolanda Badea subliniază că, de multe ori, persoanele care se pierd în acest tipar au uitat că grija față de ceilalți nu trebuie să excludă grija față de sine. „Să spui „nu” nu înseamnă egoism. Înseamnă că începi să te tratezi cu aceeași grijă cu care i-ai tratat mereu pe ceilalți”, explică ea.

Cei care „dau prea mult” ajung uneori în situații în care nu-și mai cunosc propriile limite. „Un om care dă prea mult ajunge să spună că nu mai știe cine este, că se simte singur și nevăzut, și are dificultăți în a-și exprima limitele și nevoile poate chiar și în relația de cuplu”, adaugă specialista.

Generozitatea devine o obligație invizibilă. „Dacă simțim presiune să oferim cumva inconștient, nici nu mai recunoaștem de unde vine această pulsiune, iar nivelurile noastre de energie sunt joase, este momentul să învățăm să spunem Nu”, completează aceasta.

Pe fond, apare riscul unei disonanțe: persoana simte că oferă, dar tot mai rar cu bucurie. „Comportamentul devine disfuncțional atunci când oferim dar paharul nostru este gol, însă noi nu am învățat și cum să cerem și că a cere este sănătos și normal, firesc.”

Fenomenul este susținut de tipare vechi, ca în cazul amintit anterior. De exemplu, copilul care a învățat că „dacă nu e de folos, e o povară” va deveni adultul care se sacrifică fără să i se ceară. „Copiii care simt prea mult, pot alege să manifeste comportamente docile… și ulterior reproduc acest comportament poate și în relațiile de prietenie, ori la locul de muncă”, explică psihoterapeutul.

Așadar, nu este vorba doar de „a fi bun”. Este vorba de echilibru. „Oricine se simte bine să fie util, dar nu trebuie să prioritizăm acest sentiment în fața nevoilor noastre”, mai spune Iolanda Badea.

De multe ori, cei care oferă prea mult o fac pentru a evita altceva: conflictul, singurătatea, întrebările grele despre sine, adaugă ea. „Când dăruirea continuă devine un mecanism de evitare… primul pas este să o recunoaștem, apoi să ne întrebăm de fiecare dată înainte de a oferi: este ceva ce pot face fără să mă lezez în vreun fel?” Nu întotdeauna răspunsul este da. Și este în regulă să nu fie așa. „Noi ne suntem până la urmă datori nouă să ne îngrijim și cu noi avem cea mai lungă și serioasă relație, deci merităm toată atenția”, completează specialista.

„Când dăruirea continuă devine un mecanism de evitare a conflictului ori a singurătății, înseamnă că mai avem un pic de lucru pentru a reuși să ieșim din acest tipar, și primul pas este îl recunoștem, apoi să ne întrebăm de fiecare dată înainte de a oferi - este ceva ce pot face fără să mă lezez în vreun fel? Am energie și resurse pentru a oferi și asta, pe lângă restul lucrurilor de realizat pe ziua de astăzi? Dacă răspunsul este afirmativ și cererea doar ne încarcă de bucurie și sens atunci îi putem da curs liniștiți. Dacă însă, simțim opusul, atunci ar fi mai sănătos să putem spune, de data aceasta nu te pot ajuta”, conchide Iolanda Badea.

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
fanatik.ro
image
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere”
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
playtech.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Nu ai voie să spui asta pe internet! Cum ne obligă rețelele sociale să...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Gigi BECALI a ieșit din operație și a plecat direct acasă. A fost operat de un neurochirurg preot: Am luat 4 frați cu mine la spital, călugării mei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!