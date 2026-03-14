Explozie la o școală evreiască din Amsterdam, revendicată de un grup extremist islamist. Al doilea atac din Olanda în mai puţin de 24 de ore

O explozie a avariat o școală evreiască din Amsterdam, marcând al doilea atac împotriva comunității evreiești din Olanda în mai puțin de 24 de ore, după un incident similar la o sinagogă din Rotterdam.

În cursul dimineţii de sâmbătă, 14 martie, o explozie a avariat o școală evreiască din Amsterdam, într-un cartier rezidențial din sudul orașului.

Autoritățile au intervenit rapid, iar echipele de poliție și pompieri au transmis că nicio persoană nu a fost rănită, iar pagubele la clădire sunt limitate. Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a calificat incidentul drept „un act laș de agresiune împotriva comunității evreiești” și a atras atenția asupra creșterii antisemitismului în oraș, relatează Skynews.

„Evreii din Amsterdam se confruntă tot mai des cu antisemitismul. Acest lucru este inacceptabil”, a declarat acesta.

Autoritățile analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a identifica persoana suspectată că a detonat dispozitivul exploziv.

Între timp, Mișcarea Islamică a Camarazilor Dreptății (The Islamic Movement of the Companions of the Right), un grup extremist recent apărut, și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul de dimineață asupra școlii evreiești din Amsterdam, publicând un videoclip care pare să surprindă detonarea unui dispozitiv incendiar.

Al doilea atac în mai puţin de 24 de ore

Incidentul survine pe fondul măsurilor de securitate deja sporite la școlile și instituțiile evreiești din Olanda, după atacurile recente asupra unor sinagogi din Rotterdam și Liège, Belgia.

Un incident similar a avut loc vineri, 13 martie, la Rotterdam, unde poliția a intervenit după ce o explozie a provocat un incendiu în fața unei sinagogi, cauzând pagube materiale, dar fără victime.

Autoritățile au arestat patru tineri cu vârste între 17 și 19 ani, suspectați că ar fi implicați în detonarea dispozitivului și în provocarea incendiului, despre care se crede, de asemenea, că ar avea legături cu Mișcarea Islamică a Camarazilor Dreptății

După incident, poliția a întărit măsurile de securitate în jurul celorlalte sinagogi din oraș și a oprit un vehicul condus de o persoană care corespundea descrierii unuia dintre suspecți, pentru verificări suplimentare.

Această serie de incidente coincide cu alte atacuri împotriva comunităților evreiești: luni, o explozie a zguduit o sinagogă din Liège, Belgia, provocând pagube fără victime, iar autoritățile belgiene investighează un videoclip potențial jihadist care revendică atacul.

De asemenea, joi, 12 martie, un atacator neidentificat a intrat cu mașina într-o sinagogă din suburbia Detroitului, Michigan, provocând un incendiu; gărzile de securitate au deschis focul asupra atacatorului, care a fost ucis.

Temerile privind posibile atacuri împotriva comunităților evreiești din întreaga lume au crescut și după loviturile aeriene americano-israeliene asupra Iranului și răspunsul militar ulterior al Teheranului, ceea ce a menținut nivelul de alertă ridicat în Europa și SUA.