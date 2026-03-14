Tensiuni între armata iraniană și Gardienii Revoluției. Dezertări în rândul trupelor pe fondul deficitului sever de provizii și muniții

Forțele armate ale Iranului se confruntă cu deficite acute de aprovizionare, creșterea numărului de dezertări și tensiuni tot mai profunde între armata regulată (Artesh) și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), pe fondul intensificării campaniei aeriene desfășurate de SUA și Israel, relatează Iran International, citind surse bine informate.

Sursele descriu un sistem militar aflat sub o presiune tot mai mare, cu unități de primă linie care operează cu cantități minime de muniție, hrană și apă, iar eforturile de mobilizare a rezerviștilor întâmpină dificultăți.

Această relatare vine în contextul în care Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că peste 6.000 de membri ai IRGC, inclusiv comandanți superiori și oficiali de rang înalt din regim, au fost uciși în loviturile aeriene ale SUA și Israelului. Aceste cifre nu au fost confirmate independent.

Pe lângă țintirea personalului militar, IDF a desfășurat atacuri asupra industriei de apărare a Iranului, în timp ce mii de obiective civile – inclusiv spitale, școli, universități și locuințe – au fost avariate, potrivit Crucii Roșii Iraniene.

Vineri, o explozie puternică a zguduit Piața Ferdowsi din Teheran, unde mii de persoane se adunaseră pentru marșul anual Al Quds, organizat de guvern în sprijinul palestinienilor. Deși Israelul avertizase că zona ar putea fi vizată, majoritatea civililor probabil nu au fost informați din cauza aproape blocării aproape totale a internetului impus de autoritățile iraniene. Imagini de la fața locului arată mulțimea scandând „Allah este mare” în timp ce fum se ridica peste piață.

Tensiuni între armata regulată și Gardienii Revoluției

La criza actuală se adaugă tensiuni instituționale de lungă durată între Artesh și IRGC. Sursele au spus că unitățile armatei regulate, care au suferit pierderi semnificative, ar fi fost refuzate de IRGC pentru evacuarea medicală, invocând lipsa ambulanțelor și a rezervelor de sânge. Aceste refuzuri au adâncit resentimentele dintre cele două forțe.

Sursele raportează că unele unități de primă linie au primit doar 20 de gloanțe la fiecare doi soldați, lăsându-i cu capacitate redusă de apărare. Multe unități se confruntă, de asemenea, cu resurse insuficiente de hrană și apă potabilă din cauza deteriorării logisticii.

Condițiile dure și ceea ce unii soldați percep ca fiind neglijență din partea comandanților au contribuit la ceea ce sursele au descris drept dezertări în grup, soldații părăsind bazele militare și căutând refugiu în orașele din apropiere, scrie Iran International.

Presiune asupra unităților IRGC

Chiar și unitățile de rachete IRGC, considerate tradițional printre cele mai bine aprovizionate secțiuni ale armatei Iranului, se confruntă cu deficite de hrană, provizii esențiale și echipamente de comunicații funcționale. Sursele susțin că comandanții prioritizează menținerea sistemelor de rachete față de bunăstarea personalului militar, păstrând armele strategice funcționale în timp ce condițiile trupelor se deteriorează.

Mobilizarea rezerviștilor întâmpină dificultăți

Eforturile de a mobiliza rezerviștii săptămâna aceasta au fost, potrivit surselor, nereușite, mulți dintre cei convocați neprezentându-se și unii părăsind regiunile lor pentru a-și ajuta familiile sau pentru a se deplasa către zone de graniță, cu speranța de a părăsi țara.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri pentru Fox News că SUA vor lovi Iranul „foarte puternic în săptămâna următoare” și a indicat că războiul se va încheia când va decide el. Pe Truth Social, Trump a afirmat că marina, forțele aeriene, rachetele și dronele Iranului sunt „decimate” și că liderii iranieni au fost „șterși de pe fața pământului”, subliniind superioritatea militară a SUA.