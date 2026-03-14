Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Tensiuni între armata iraniană și Gardienii Revoluției. Dezertări în rândul trupelor pe fondul deficitului sever de provizii și muniții

Război în Orientul Mijlociu
Forțele armate ale Iranului se confruntă cu deficite acute de aprovizionare, creșterea numărului de dezertări și tensiuni tot mai profunde între armata regulată (Artesh) și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), pe fondul intensificării campaniei aeriene desfășurate de SUA și Israel, relatează Iran International, citind surse bine informate.

Marșul dedIcat Zilei Quds la Teheran FOTO profimedia
Sursele descriu un sistem militar aflat sub o presiune tot mai mare, cu unități de primă linie care operează cu cantități minime de muniție, hrană și apă, iar eforturile de mobilizare a rezerviștilor întâmpină dificultăți.

Această relatare vine în contextul în care Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că peste 6.000 de membri ai IRGC, inclusiv comandanți superiori și oficiali de rang înalt din regim, au fost uciși în loviturile aeriene ale SUA și Israelului. Aceste cifre nu au fost confirmate independent.

Pe lângă țintirea personalului militar, IDF a desfășurat atacuri asupra industriei de apărare a Iranului, în timp ce mii de obiective civile – inclusiv spitale, școli, universități și locuințe – au fost avariate, potrivit Crucii Roșii Iraniene.

Vineri, o explozie puternică a zguduit Piața Ferdowsi din Teheran, unde mii de persoane se adunaseră pentru marșul anual Al Quds, organizat de guvern în sprijinul palestinienilor. Deși Israelul avertizase că zona ar putea fi vizată, majoritatea civililor probabil nu au fost informați din cauza aproape blocării aproape totale a internetului impus de autoritățile iraniene. Imagini de la fața locului arată mulțimea scandând „Allah este mare” în timp ce fum se ridica peste piață.

Tensiuni între armata regulată și Gardienii Revoluției

La criza actuală se adaugă tensiuni instituționale de lungă durată între Artesh și IRGC. Sursele au spus că unitățile armatei regulate, care au suferit pierderi semnificative, ar fi fost refuzate de IRGC pentru evacuarea medicală, invocând lipsa ambulanțelor și a rezervelor de sânge. Aceste refuzuri au adâncit resentimentele dintre cele două forțe.

Sursele raportează că unele unități de primă linie au primit doar 20 de gloanțe la fiecare doi soldați, lăsându-i cu capacitate redusă de apărare. Multe unități se confruntă, de asemenea, cu resurse insuficiente de hrană și apă potabilă din cauza deteriorării logisticii.

Condițiile dure și ceea ce unii soldați percep ca fiind neglijență din partea comandanților au contribuit la ceea ce sursele au descris drept dezertări în grup, soldații părăsind bazele militare și căutând refugiu în orașele din apropiere, scrie Iran International.

Presiune asupra unităților IRGC

Chiar și unitățile de rachete IRGC, considerate tradițional printre cele mai bine aprovizionate secțiuni ale armatei Iranului, se confruntă cu deficite de hrană, provizii esențiale și echipamente de comunicații funcționale. Sursele susțin că comandanții prioritizează menținerea sistemelor de rachete față de bunăstarea personalului militar, păstrând armele strategice funcționale în timp ce condițiile trupelor se deteriorează.

Mobilizarea rezerviștilor întâmpină dificultăți

Eforturile de a mobiliza rezerviștii săptămâna aceasta au fost, potrivit surselor, nereușite, mulți dintre cei convocați neprezentându-se și unii părăsind regiunile lor pentru a-și ajuta familiile sau pentru a se deplasa către zone de graniță, cu speranța de a părăsi țara.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri pentru Fox News că SUA vor lovi Iranul „foarte puternic în săptămâna următoare” și a indicat că războiul se va încheia când va decide el. Pe Truth Social, Trump a afirmat că marina, forțele aeriene, rachetele și dronele Iranului sunt „decimate” și că liderii iranieni au fost „șterși de pe fața pământului”, subliniind superioritatea militară a SUA.

Top articole

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
stirileprotv.ro
image
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
gandul.ro
image
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
mediafax.ro
image
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat
observatornews.ro
image
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
cancan.ro
image
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Monica Iacob-Ridzi, fostul ministru? Incredibil cum arată la 48 de ani, nu o recunoşti
playtech.ro
image
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A apărut viu și nevătămat, la scurt timp după anunțul morții sale: "Fake news"
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Vacanța de Paște 2026. De când răman elevii acasă și când începe ultimul modul din anul școlar 2025 – 2026
romaniatv.net
image
Cum arată Maia, fiica lui Teo Trandafir, în 2026. Tânăra este complet schimbată de cum și-o amintea publicul!
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
Gogoși pufoase de post, făcute cu lingura. Rețeta pe care orice gospodină trebuie să o afle
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?