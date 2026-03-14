search
Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a fost și el la un pas

0
0
Publicat:

În Partidul Comunist Român era o funcție anume care deschidea drumul către puterea absolută. Oricine ajungea pe acel post, era clar că va fi succesorul la „tronul” României Socialiste. Este funcția care Nicolae Ceaușescu a deținut-o, ulterior râvnită și de Iliescu.

Iliescu( în stânga), însoțindu-l pe Ceaușescu la o vizită în teren

Cea mai înaltă funcție în aparatul Partidului Comunist Român era cea de prim-secretar sau mai bine zis secretar-general. Fiind vorba de un partid unic, prim-secretarul era practic conducătorul, de facto, al întregii țării, deținând puterea și controlul real asupra întregului aparat de stat. Era funcția la care, probabil, în ungherele ascunse ale conștiinței, aspirau mulți dintre cei mai zeloși membrii de partid. Mai ales cei din structurile de conducere ale partidului. Cheia către statutul suprem în cadrul Partidului Comunist și implicit lider al României Socialiste era însă o altă funcție. Și anume cea de secretar de partid însărcinat cu Organizatoricul. Adică era responsabil de punerea în practică a directivelor de sus, gestionând activitatea de partid, resursele umane și, esențial, verificarea membrilor de partid. Exemplul de manual privind ascensiunea din această funcție este cel al lui Nicolae Ceaușescu. 

Un tânăr comunist zelos, cu educație precară și ușor de controlat

Aceasta era impresia pe care Ceaușescu o făcuse „mahărilor” din Partidul Comunist după 1946. Ceaușescu avea la acea dată 28 de ani. Trecuse deja prin etapa de ilegalist făcând pușcărie politică inclusiv la Doftana, acolo unde-l întâlnise pe Gheorghe Ghiorghiu Dej, dar și pe alți grei ai partidului precum Vasile Luca, Alexandru Moghioroș, Chivu Stoica și Gheorghe Apostol.

Fiind zelos și mai ales dovedind loialitate totală, tânărul Ceaușescu a făcut o bună impresie lui Dej. Acesta a considerat că Ceaușescu nu avea cum să fie un rival în cadrul partidului mai ales fiindcă avea o educație precară și nici nu avea legături cu rușii sau oamenii lor pe teritoriul României. Adică părea inofesiv dar în același timp foarte util în „construirea socialismului” și executarea ordinelor. Tocmai de aceea, Ceaușescu a devenit copilul de suflet al lui Gheorghe Ghiorghiu Dej, conducătorul de facto al României comuniste începând cu finalul anului 1947, după abdicarea forțată a Regelui Mihai I și proclamarea Republicii Populare România (cu alte cuvinte transformarea României în stat comunist). Ceaușescu a făcut parte din cercul apropiat al lui Dej și a beneficiat de sprijinul său politic, fiind promovat treptat în conducerea partidului.

Ceaușescu și Dej vizitează o uzină

După 1946, Ceaușescu a primit mai multe funcții în structurile de partid și în aparatul de stat. A devenit responsabil cu organizarea tineretului comunist și a fost implicat în consolidarea controlului partidului asupra armatei și societății. În 1948, Ceauşescu era deja subsecretar de stat în ministerul Agriculturii în Guvernul Petru Groza. În 1950 a ajuns adjunct al ministrului forțelor armate, funcție care i-a oferit influență în structurile militare.

Ceauşescu mulţumea prin zelul său și totodată a păstrat aparența tânărului comunist needucat, ușor de controlat dar foarte loial. Şi-a arătat „destoinicia“ în procesul de colectivizare, mai ales în zona Vrancea. Mai precis, în Vrancea în decembrie 1957, avusese loc o mare revoltă a ţăranilor care s-au opus colectivizării forţate. Ceaușescu a condus unităţile militare care au înăbuşit răscoala ţăranilor din Vadu Roşca. El avea grad de general-locotenent de armată, fiind şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi adjunct al Ministrului Forţelor Armate. 

Moare Stalin, se „naște” Ceaușescu

Ceaușescu nu era însă nici naiv, nici ușor de controlat. Doar se lăsa controlat și a găsit o metodă de a intra pe sub pielea liderilor de moment a Partidului Comunist. Ceaușescu era un tip ambițios, împins probabil de la spate și de Elena, soția sa. Aștepta momentul prielnic cu o răbdare ieșită din comun, metodic, fără să facă gafe, din contră alimentând mereu și mereu sentimentul de încredere al lui Dej cu loialitatea sa.

Jucând rolul activistului zelos și naiv a adormit și vigilența vechilor ilegaliști. În plus, cu o dibăcie politică machiavelică a reușit să exploateze la maxim momentele favorabile. În martie 1953, Stalin, liderul de temut al URSS murea la cabana sa din apropierea Moscovei. Pentru Ceaușescu moartea lui Stalin a însemnat o șansă de a accede în aparatul de partid. Mai precis, Dej începe să se desprindă de influența Uniunii Sovietice și să pună bazele unui comunism „original” românesc. Pe scurt, începea „destalinizarea” României.

Iar acest fenomen a presupus și ostracizarea agenţilor regimului stalinisto-comunist din România, printre care Ana Pauker, dar și numeroși alți „ilegaliști”. Efectiv, Deja a găsit motivul de a epura partidul de vechile elemente comuniste din perioada interbelică, mai ales intelectuali ai partidului care s-ar fi putut transforma în rivali și critici ai regimului personal. În locul lor, Dej a hotărât să promoveze oamenii pe care-i considera el loiali în sânul partidului. Mai precis, a inaugurat conducerea colectivă alături de alţi patru secretari, fiecare cu domeniul său de activitate. Ceaușescu, copilul de suflet al lui Dej a fost ales și el secretar al Comitetului Central.

Suveranismul lui Ceaușescu și condamnarea României la izolare. Cum a renunțat dictatorul la facilitățile economice ale SUA pentru a-i ține pe români închiși în țară
Ceaușescu alături de Ghiorghiu Dej FOTO fototeca online a comunismului românesc

Și asta mai ales datorită faptului că, în contextul luptei interne pentru putere din partid, Ceaușescu a rămas un aliat loial al lui Gheorghiu-Dej  și a pus umărul la eliminarea treptată a rivalilor politici. În primul rând își crea un loc în zona înaltă a structurii de partid, iar în al doilea rând a scăpat de cei care cu adevărat au desfăşurat activităţi subversive în perioada interbelică, „lupta de clasă”, oameni care nu l-ar fi legitimat cu nimic pe viitor. În timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Ceauşescu ajunge al doilea om în partid.

Funcția care îți oferea toate pârghiile pentru a deține puterea supremă

Secretul ascensiunii lui Ceaușescu ca lider suprem s-a legat mult de funcția de secretar al Comitetului Central. Era genul de loc unde numai dacă nu doreai, nu reușeai să pui mâna pe adevăratele pârghii ale puterii. Mai precis, Ceaușescu era secretarul cu Organizatoricul. Adică responsabil cu organizarea și cadrele.

Sau mai bine zis, Ceaușescu a avut posibilitatea de a-și crea o întreagă rețea clientelară peste tot în România comunistă, de la nivelul cel mai de jos până la cel de sus, prin angajări, numiri și promovări. A avut grijă ca în funcții cheie să numească oameni care-i datorau lui totul și care știau că numai susținându-l aveau să se bucure de o viață privilegiată și de o carieră în partid. În plus, a avut grijă să pună oameni pe care să-i poată controla și manipula ușor. Cu alte cuvinte, Ceaușescu l-a izolat pe Dej într-un glob de cristal. Întregul aparat de stat era în mâna lui Ceaușescu și loial acestuia. Evident cu excepțiile de rigoare. 

Ceaușescu și Dej

„În calitatea lui de şef al Direcţiei Organizatorice, Nicolae Ceauşescu a avut două câştiguri majore în raport cu ceilalţi demnitari. Primul – cunoaşterea în amănunt a politicilor partidului în toate domeniile. Al doilea – puterea aproape nelimitată asupra imensului aparat teritorial şi crearea unei baze de putere în interiorul aparatului central. Cadrele conduc totul, spusese Stalin, a cărui putere în partid îşi îngroşase la fel rădăcina”, se arată în lucrarea ”Fiul Poporului”, a specialiștilor Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin Răzvan Mihai şi Ilarion Ţiu.

Cu alte cuvinte nu era rețeta proprie a lui Ceaușescu ci una consacrată în rândurile comuniștilor. Cine controla cadrele, controla partidul și își deschidea singur ușile puterii. „«Nenorocirea», a observat prea târziu Alexandru Bârlădeanu, s-a produs prin aceea că Gheorghiu-Dej, fiind preocupat în acea vreme de dobândirea independenţei în raporturile cu sovieticii, în relaţiile cu China şi cu CAER, a lăsat problemele interne ale partidului în seama lui Ceauşescu. Acesta şi-a impus oamenii lui la nivelul regiunilor. Aşa îşi explicau şi demnitarii tineri succesul lui Ceauşescu din 1965“, se arată în „Fiul Poporului”.

Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran

Acest control al cadrelor și-a dovedit eficiența după moartea lui Gheorghiu-Dej în martie 1965, atunci când oamenii din conducerea partidului au trebuit să aleagă un nou lider. Deși existau mai mulți candidați importanți, Ceaușescu a fost perceput inițial ca o figură de compromis, capabilă să mențină echilibrul între diferitele grupări din partid. Astfel, în 1965, Nicolae Ceaușescu a fost ales prim-secretar al Partidul Comunist Român, devenind liderul politic al României.

Această funcție i-a oferit controlul asupra partidului și, implicit, asupra statului, marcând începutul unei perioade de conducere personală care avea să dureze peste două decenii.  „Nicule, dar tu ai luat conducerea în 1965 pentru că mare parte dintre membrii CC şi ai conducerii din judeţe tu i-ai propus în funcţii. Şi dacă venea Apostol în CC cu candidatura, tot tu ai fi luat conducerea – pentru că ei te-ar fi votat pe tine“, a explicat în câteva cuvinte, întreaga situație, Elena Ceaușescu. Inclusiv Ion Iliescu, mâna dreaptă a lui Ceaușescu până în 1971, a fost la un pas de a obține această funcție de secretar cu Organizatoricul. Sesizând faptul că Iliescu i-ar putea replica rețeta, se spune că Ceaușescu l-a mazilit. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
stirileprotv.ro
image
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
gandul.ro
image
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
mediafax.ro
image
În ce afacere s-a lansat Ana Bogdan. Jucătoarea de tenis e mândră de reușita sa
fanatik.ro
image
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Războiul tehnologic se intensifică: China își propune să depășească definitiv SUA
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
observatornews.ro
image
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
cancan.ro
image
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Cât timp lucrează efectiv un parlamentar. Tot ce trebuie să ştii despre funcţia din Parlament
playtech.ro
image
Sandra Izbașa oferă informații despre neînțelegerile cu soțul său, Răzvan Bănică. Gimnasta olimpică a uimit cu răspunsul său
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Stare de criză declarată în România după războiul din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei cere prețuri maxime la carburanți
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”
click.ro
image
Imagini cu Elena Cârstea în scaun cu rotile, după ce s-a întors în România: „Nu pot să merg”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 14 martie. Pierderi pentru Raci, probleme pentru Capricorni
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?