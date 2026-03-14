Peste 100 de pistoale și zeci de mii de țigarete, confiscate de polițiștii de frontieră la Calafat. Camionul era înmatriculat în Turcia

Poliția de Frontieră a anunțat sâmbătă, 14 martie, că peste 100 de pistoale, încărcătoare şi 60.000 de ţigarete au fost descoperite la Calafat, în urma unui control asupra unui autocamion înmatriculat în Turcia.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari şi lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniţie şi 60.000 de ţigarete pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă.

Controlul a avut loc la data de 13 martie, pe DN 56, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetăţean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia - Germania”, se arată în comunicatul transmis de instituția citată.

În urma verificării compartimentului de marfă, poliţiştii de frontieră au constatat că sigiliul era rupt şi relipit, iar în interior au fost identificate mai multe cutii cu ţigarete cu timbru de acciză turcesc.

Extinderea controlului a condus la descoperirea celor 106 pistoale şi 131 de încărcătoare, fără muniţie.

Ţigaretele descoperite - 3.000 de pachete - au o valoare estimată de aproximativ 90.000 de lei.

Cercetările sunt efectuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă.