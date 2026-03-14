Video O importantă rafinărie din sudul Rusiei, în flăcări după un atac ucrainean cu drone

O serie de atacuri cu drone atribuite Ucrainei au lovit regiunea Krasnodar din Rusia în noaptea de 14 martie, deteriorând o rafinărie majoră de petrol și declanșând un incendiu de proporții, conform oficialilor ruși și rapoartelor mass-media locale.

Principala țintă a atacului a fost rafinăria Afipski, una dintre cele mai mari facilități de procesare a petrolului din sudul Rusiei. Rafinăria produce o gamă largă de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, distilate de condensat de gaz, reziduuri petroliere grele și sulf. Autoritățile au declarat că unitatea a fost afectată după ce resturile dronelor doborâte au căzut pe platformă, declanșând incendiul.

Locuitorii din comunitățile învecinate au raportat zeci de explozii în jurul orei 1 dimineața, ora locală, în timp ce sistemele de apărare aeriană rusești au fost activate. Sirenele au răsunat în mai multe zone ale regiunii în timp ce atacurile aveau loc.

Autoritățile locale au declarat că nu au fost raportate victime în urma atacului. Echipe de urgență și servicii speciale au fost trimise la rafinărie pentru a stinge incendiul și a securiza zona.

„Instalațiile tehnice au luat foc. Serviciile operaționale și speciale lucrează la fața locului. Se iau măsuri pentru stingerea incendiului”, a raportat unul dintre canalele de informare publică din regiune.

Sursele locale au indicat că unitatea de procesare AT-22/4 a rafinăriei ar fi fost lovită. Această unitate este considerată o componentă critică a rafinăriei, unde începe procesul de rafinare a petrolului. Daunele în această secțiune ar putea perturba operațiunile facilității.

Rafinăria Afipski procesează aproximativ 6,25 milioane de tone de petrol brut anual, reprezentând aproximativ 2% din producția totală de rafinare a Rusiei. Facilitățile au fost vizate în repetate rânduri în atacuri cu drone de la începutul escaladării atacurilor asupra infrastructurii energetice ruse.

Atacuri cu drone și în alte regiuni

Ministerul rus al Apărării din Rusia a transmis că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 87 de drone ucrainene peste noapte, în mai multe regiuni. Afirmația nu a putut fi verificată independent.

Într-un incident separat în regiunea Krasnodar, autoritățile ruse au raportat un atac cu drone asupra portului Port Kavkaz, în Strâmtoarea Kerci. Conform oficialilor, trei persoane au fost rănite după ce resturile dronelor au căzut pe docurile portului, deteriorând o navă.

Portul Kavkaz este unul dintre cele mai mari porturi pentru pasageri din Rusia și servește drept nod principal pentru traversările cu feribotul în Strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia continentală de Crimeea ocupată de Rusia.

Totodată, locuitorii din orașul Toliatti, regiunea Samara, au raportat un alt atac cu drone vizând Uzina chimică KuibișevAzot, însă autoritățile nu au confirmat încă amploarea daunelor.

Ucraina a început să se bazeze tot mai mult pe drone dezvoltate intern pentru lovituri de mare distanță în interiorul teritoriului rus. Kievul a vizat frecvent rafinării, depozite de combustibil și alte facilități industriale, în încercarea de a perturba sectorul energetic al Rusiei.

Aceste atacuri fac parte din strategia mai largă a Ucrainei de a slăbi infrastructura petrolieră și energetică a Rusiei, o sursă majoră de venituri care sprijină efortul de război al Moscovei.

Regiunea Krasnodar a fost vizată de mai multe ori în ultimele luni. Pe 8 martie, dronele au lovit un stație de pompare a petrolului din zonă. Rafinăria Afipsiy a fost de asemenea atacată la începutul acestui an; în ianuarie, un atac similar cu drone a declanșat un incendiu la facilități.

Un alt atac în ianuarie a lovit o facilitate portuară din Krasnodar Krai, unde rapoartele oficiale indicau victime și răniți.