Crater uriaş pe o stradă intens circulată din Sectorul 3. Traficul a fost blocat şi intervin echipe de la Termoenergetica. Mesajul autorităţilor

Un crater de aproximativ un metru pătrat, apărut din senin pe şoseaua Mihai Bravu din Capitală, a dus la blocarea circulaţiei şi intervenţia echipelor de la Termoenergetica.

Sâmbătă, 14 martie, traficul pe Șoseaua Mihai Bravu, în apropierea intersecției cu Bulevardul Camil Ressu, a fost perturbat după ce un crater de aproximativ un metru pătrat s-a format brusc în mijlocul carosabilului.

Zona afectată a necesitat restricționarea circulației pe sensul dinspre Calea Vitan, iar șoferii au fost sfătuiţi să circule cu prudență şi să caute rute alternative.

La fața locului au ajuns utilaje şi echipe de intervenţie ale Companiei Municipale Termoenergetica, iar agenţii de la Poliţia Rutieră au dirijat traficul și au monitorizat zona, recomandând conducătorilor auto să păstreze o distanță suficientă, să respecte semnalele și semnalizarea temporară și să evite pe cât posibil zona până la finalizarea lucrărilor.

Mesajul autorităţilor

„Astăzi, 14 martie a.c., având în vedere producerea unei surpări în partea carosabilă, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 307, a fost restricționat traficul pe Șoseaua Mihai Bravu de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

În acest context, s-a impus intervenția imediată a Companiei Municipale Termoenergetica, fiind afectată o porțiune de aproximativ 1 m² pe Șoseaua Mihai Bravu, în proximitatea intersecției cu Bd. Camil Ressu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să evite zona pe durata efectuării intervenției, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri”, a transmis Poliţa Rutieră.