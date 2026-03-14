Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Pe 2 martie, Sheikh Mohamed bin Zayed, președintele Emiratelor Arabe Unite, a străbătut coridoarele Dubai Mall, întâmpinând cumpărătorii cu calmul unui lider determinat să proiecteze normalitate, relatează WSJ.. A dat mâna cu copiii și s-a plimbat pe scările rulante aglomerate ale mall-ului. „Ești fericit?”, a întrebat el un cumpărător din Ghana. „Foarte fericit,” a venit răspunsul.

foto shutterstock
Imaginea liniștitoare nu putea însă ascunde realitatea sumbră de dincolo de luxul climatizat al orașului. De zile întregi, rachete și drone iraniene plouau asupra Dubaiului, vizând aeroportul, faimosul hotel Burj Al Arab și portul adânc al Emiratelor. Atacurile au făcut victime, au perturbat comerțul și au zdruncinat un oraș care s-a mândrit mult timp cu caracterul invulnerabil într-o regiune volatilă.

„Totul este bine în Emiratele Arabe Unite,” a declarat Sheikh Mohamed la un eveniment public câteva zile mai târziu. Dar pe străzi, în birouri și acasă, incertitudinea persistă.

Un oraș construit pe stabilitate

Ascensiunea Dubaiului pe scena globală se bazează pe o idee simplă, dar puternică: orașul se poate ridica deasupra haosului din Orientul Mijlociu. Deși situat într-o regiune volatilă, era imun la conflicte - un refugiu, neatins de războaiele, corupția și tulburările din jurul său. Skyline-ul său strălucitor, centrele comerciale de clasă mondială și puterea financiară au fost menite să proiecteze permanență și prosperitate. Dubai a devenit un magnet pentru capital global, turism de lux și expatriați, inspirând țări vecine precum Arabia Saudită și Qatar să-i calce pe urme și să-și diversifice economiile dincolo de combustibilii fosili.

Conflictul actual, însă, a spulberat iluzia că că zgârie-norii impunători, influența financiară și îmbrățișarea luxului și diversității în Golful Persic pot acționa drept scuturi impenetrabile împotriva tulburărilor din regiune. Impactul este deja evident. 

Managerii de active raportează apeluri de la clienți anxioși care doresc să își mute banii în locuri considerate mai sigure. Tranzacțiile imobiliare sunt puse în așteptare, iar expatriații își reanalizează planurile pe termen lung. Umbra unei Iran ostil, de cealaltă parte a Golfului, rămâne o amenințare perturbatoare, chiar dacă atacurile imediate încetează.

„O dronă pe zi menține stabilitatea din Golf în șah,” a comentat Andreas Krieg, lector principal la Școala de Studii de Securitate a King’s College London.

Pentru unii rezidenți, pericolul brusc este un memento visceral al vulnerabilității. Quinten François, analist în criptomonede de 30 de ani, a fugit la Bangkok ceea ce el a numit „o atmosferă realmente întunecată", dublată de zgomotul constant al avioanelor de vânătoare și explozii.. „Peste cinci ani, când oamenii se vor gândi să se mute în Dubai, vor ține minte acest episod,” spune el. „Astfel de lucruri nu se uită prea ușor.”

Undele de șoc în Golful Persic

Planul ambițios al Arabiei Saudite, Vision 2030, care viza transformarea regatului într-un hub de lux și divertisment asemănător celui din Dubai, se confruntă cu noi provocări. Restricțiile bugetare și dependența de investitori străini fac ca proiectul să fie vulnerabil la percepțiile de risc. Qatar, puternic dependent de aviație și exportul de gaze naturale lichefiate, se confruntă cu restricții aeriene care afectează comerțul și turismul. Statele mai mici din Golf, precum Bahrain și Kuweit, mai vulnerabile din punct de vedere fiscal, ar putea întâmpina dificultăți în atragerea capitalului în mijlocul crizei.

Însă nicio țară nu are mai multe de pierdut decât Emiratele Arabe Unite.

O mare parte din succesul țării s-a bazat pe „convingerea că nu ești în Orientul Mijlociu", a spus Bernard Hudson, fost șef al Agenției Centrale de Informații cu experiență vastă în statele din Golf, inclusiv în Emiratele Arabe Unite. „Regiunea s-a trezit și i-a fost reamintit că trăiește într-o zonă volatilă a lumii care îi poate afecta."

Problema este că „va exista în continuare un Iran de partea cealaltă care este înarmat, care are experiență în depășirea liniilor roșii față de Emirate”, a spus el.

Anxietatea elitekor

Printre elitele bogate ale Dubaiului, frustrarea s-a îndreptat spre Washington. Khalaf Al Habtoor, un dezvoltator proeminent, a criticat decizia SUA de a se angaja în conflict pe rețelele sociale, întrebând dacă au fost luate în calcul daunele colaterale, deși ulterior a șters postările.

„Pe ce bază ați luat o decizie atât de periculoasă?”, a scris el.

Între timp, președintele Trump a asigurat publicul că războiul se va încheia „foarte curând”, iar consilierii săi au făcut presiuni pentru o rampă de ieșire care să stabilizeze prețul petrolului și securitatea regională.

Dubai, în special, oferă numeroase avantaje, inclusiv taxe mici care probabil vor continua să atragă rezidenți; în plus, a ieșit mai puternic din crizele anterioare.

Totuși, un Iran rănit, dar neînvins ar păstra capacitatea de a teroriza orașe precum Dubai și de a perturba traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, făcând mai dificilă atragerea capitalului.

Pe de altă parte, ostilitatea declanșată de război ar putea, totodată, să complice ocolirea sancțiunilor de către Iran prin intermediul unor companii paravan din zonele de liber schimb ale Dubaiului, oprind un flux substanțial de dolari de care au beneficiat ambele părți.

Oficialii emiratezi susțin însă că Dubai rămâne un refugiu sigur. Omar Sultan Al Olama, ministru de stat pentru inteligență artificială, a argumentat că sistemele orașului au rezistat presiunii fără precedent și a prezis o revenire rapidă la normalitate dacă atacurile se diminuează.

„Sistemul funcționează, iar oamenii pot opera în siguranță în oraș și fac acest lucru într-un moment în care suntem puși la încercare în feluri în care nu am mai fost niciodată testați", spunea el după 10 zile de război.

Un proiect de vis devenit realitate

Transformarea Dubaiului dintr-un port modest de scafandri și comercianți de perle într-o metropolă globală a fost întotdeauna îndrăzneață. Cu rezerve de petrol limitate, liderii au adoptat o viziune de cosmopolitism, bogăție, eficiență și toleranță- atrăgând expatriați, investitori și turiști.

Ținuta la plajă variază de la hijab la bikini, barurile și moscheile coexistă, secțiile de poliție inteligente promit să lase "clienții" să facă lucrurile "inteligent", cum ar fi să plătească amenzi fără a interacționa cu un polițist. Are un ministru de stat pentru fericire și bunăstare. Există puțină criminalitate stradală sau corupție.

Emiratele Arabe Unite au atras expatriații și investitorii prin reglementări favorabile afacerilor, birocrație minimă și promisiunea că orașul nu va fi tras în jos de problemele vecinilor săi.

Liderii și-au susținut viziunea de stabilitate și securitate cu un stat de supraveghere high-tech care a redus la tăcere opozanții și a închis extremiștii, asigurându-se că Dubaiul rămâne în mare parte neatins de terorism.

Versiunea tolerantă a islamului încă descurajează manifestările publice de afecțiune, iar homosexualitatea rămâne ilegală, deși legea este rar aplicată. Disidența publică poate fi pedepsită. Autoritățile emit acum frecvent avertismente publice împotriva distribuirii imaginilor și videoclipurilor cu "locurile incidentelor sau daune" cauzate de atacurile iraniene, avertizând că cei care încalcă legile  vor fi tratați „fără indulgență".

Liderii au depus eforturi mari pentru a face locul atractiv pentru occidentali. 

Orașul a devenit sinonim cu luxul: cel mai înalte zgârie-nori, cel mai adânc bazin de scufundări indoor, cea mai lungă tiroliană urbană, pârtii de schi în deșert, restaurante cu stele Michelin și peste 170 de hoteluri de cinci stele.

Rădăcinile contemporane ale orașului datează de la sfârșitul anilor 1970, când construcția unui port de mare adâncime la Jebel Ali și a zonelor de liber schimb care au eliminat taxele și cerințele locale de proprietate au atras primul val de imigranți și expați.

Înființarea în 1985 a companiei aeriene de stat Emirates, acum una dintre cele mai mari companii de transport pe distanțe lungi din lume, a reprezentat un alt moment important, urmată de un boom în construcția hotelurilor și apartamentelor, transformând Dubai într-o putere în domeniul imobiliar și al turismului.

Criza financiară din 2008 a spart bula imobiliară a Dubaiului, forțând o salvare din partea Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite cu rezerve mult mai mari de petrol. Dar când a izbucnit Primăvara Arabă câțiva ani mai târziu, Dubai a beneficiat, deoarece investitorii căutau un refugiu sigur. Acești investitori au inclus în cele din urmă persoane înstărite din țări precum Liban, Siria și, mai recent, Rusia și Ucraina.

Populația Dubaiului a ajuns la aproximativ 4 milioane la sfârșitul anului 2024 - aproximativ 90% dintre aceștia fiind expatriați - de la mai puțin de 1 milion la începutul secolului. Anul trecut, Emiratele Arabe Unite au atras un record de 9.800 de milionari, care au adus cu ei peste 60 de miliarde de dolari - cel mai mare flux la nivel global, urmat de SUA, cu 7.500 de milionari, conform estimărilor firmei de consultanță Henley & Partners.

Criză în timp real

Loviturile iraniene au spulberat însă iluzia unui oraș idilic. Companiile s-au grăbit să protejeze personalul: KPMG a închiriat avioane, Google a evacuat peste 1.000 de angajați, iar bănci precum Deutsche Bank au suspendat călătoriile. Un turneu de tenis din apropierea Dubaiului a fost anulat brusc după ce atacurile cu drone au amenințat jucătorii în mijlocul meciului.

Reacțiile expatriaților au variat. Federico Ferraro, cofondatorul platformei de logistică Quiqup, a decis să rămână, apreciind eficiența și managementul orașului.

Dronele și rachetele sunt "„n șoc", a spus el. Dar încă speră să obțină o viză pe termen lung și să cumpere o casă în Dubai. Încă mă simt în siguranță."

Alții, precum recrutorul de fonduri speculative Thomas Hennelly, au privit rachetele traversând cerul de pe balconul lor, dar au observat că viața de zi cu zi- traficul, plajele și afacerile -se derula mai departe în jurul lor.

Prejudiciul economic

Chiar și instabilitatea temporară amenință motorul economic al Dubaiului. Piața imobiliară rezidențială, deja în creștere cu 60% între 2022 și începutul lui 2025, se confruntă cu riscul unei corecții. Imobiliarele comerciale sunt afectate pe măsură ce băncile evacuează clădirile, iar turismul a înregistrat zeci de mii de anulări. Experții estimează că cheltuielile vizitatorilor internaționali în Orientul Mijlociu ar putea scădea cu până la 56 de miliarde de dolari în acest an, un declin de 27%.

„Am prezentat Dubaiul ca un loc sigur pentru investiții internaționale,” spune Nabil Milali, manager de portofoliu la Edmond de Rothschild Asset Management. „Acum, prima de risc geopolitic este ridicată și va rămâne așa.”

