Finalista Indian Wells, judecată aspru după ce ar fi țipat la un copil de mingi. Temperamentul acid al Elenei Rybakina, readus în prim plan

La turneul WTA 1.000 de la Indian Wells, Elena Rybakina (26 de ani, locul 3 WTA) a fost protagonistă unui moment neașteptat în timpul sferturilor de finală cu americanca Jessica Pegula (favorita 5).

Sportiva conducea confortabil, câștigând primul set cu 6-1 și având scorul 3-4, 40-40 pe propriul serviciu, când a țipat brusc spre unul dintre copiii de mingi: „Lasă-mă în pace!”.

Incidentul a surprins publicul, pentru că situația din meci nu părea să fie una tensionată care să justifice o astfel de reacție. Incidentul a adus din nou în discuție temperamentul și reacțiile neașteptate ale campioanei de la Australian Open.

Reacțiile în mediul online au fost împărțite

Unii au interpretat gestul ca fiind îndreptat împotriva băiatului care aduna mingile, considerând comportamentul Rybakinei arogant. Alții cred că sportiva și-a exprimat, de fapt, frustrarea față de antrenorul său, croatul Stefano Vukov.

Rybakina, din nou în finala de la Indian Wells

Elena Rybakina și-a asigurat calificarea în a doua finală consecutivă la Indian Wells, după cea din 2023. În semifinale, sportiva din Kazahstan a trecut de Elina Svitolina cu scorul 7-5, 6-4, după ce în turul anterior o învinsese pe Jessica Pegula, scor 6-1, 7-6 (4). În finală, Rybakina o va întâlni din nou pe Aryna Sabalenka, actualul lider mondial.