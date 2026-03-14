Povestea unei femei care a stat șase luni de închisoare din cauza unei erori AI. Ameninţată cu arma în timp ce-şi supraveghea nepoţii: „Încă revăd totul în minte, iar și iar”

O femeie din Tennessee a povestit cum viaţa i-a fost dată peste cap şi a ajuns să stea şase luni după gratii din cauza unei erori a unei aplicaţii AI.

Angela Lipps, o americancă în vârstă de 50 de ani, din Tennessee, a fost reținută pe 14 iulie 2025 chiar în timp ce avea grijă de patru dintre cei cinci nepoți ai săi. Câţiva ofițeri federali americani au descins la domiciliul său, reținând-o sub amenințarea armelor, și ulterior a fost transportată la peste 1.200 de mile distanță, în Fargo, Dakota de Nord, unde a fost acuzată de implicare într-o schemă organizată de fraudă bancară, relatează The Independent.

Femeia mărturiseşte că incidentul a avut consecințe devastatoare, viaţa sa fiind dată complet peste cap: „A fost atât de înfricoșător. Încă revăd totul în minte, iar și iar”.

De unde a pornit confuzia

Ancheta din Fargo, Dakota de Nord, a început în primăvara anului 2025, după ce câteva bănci locale au raportat mai multe fraude, iar camerele de supraveghere au surprins o femeie folosind o legitimaţie militară falsă pentru a retrage sume importante de bani.

Imaginile au fost analizate de un software de recunoaștere facială, care a indicat greșit că suspecta ar fi Angela Lipps, iar un detectiv a comparat ulterior fotografiile din rețelele sociale și permisul său de conducere cu imaginile surprinse de camere, întârind eroarea aplicaţiei AI.

În ciuda faptului că a susținut că nu a fost niciodată în Dakota de Nord, Angela Lipps a fost arestată fără drept la cauțiune timp de patru luni în Tennessee, în așteptarea procedurilor de extrădare. A fost informată că este acuzată de patru capete de acuzare pentru utilizarea neautorizată a informațiilor de identificare personală și alte patru pentru furt.

Pe 30 octombrie 2025, a fost transferată la Fargo, unde a apărut în fața instanței pentru prima dată pe 31 octombrie. Avocatul său, Jay Greenwood, a prezentat dovezi financiare care arătau că femeia este nevinovată şi că, în momentele în care cineva comitea fraudele în Dakota de Nord, Angela Lipps se afla în Tennessee.

„În aceleași momente în care cineva retrăgea bani din bănci în Dakota de Nord, ea își depunea cecurile de securitate socială, cumpăra țigări dintr-o benzinărie sau pizza, sau folosea o aplicație de plată pentru a comanda Uber Eats”, a explicat avocatul femeii acuzate pe nedrept.

Pe 19 decembrie 2025, poliția din Fargo a audiat-o, în sfârşit, în închisoarea Cass County, iar la cinci zile, în Ajunul Crăciunului, autoritățile au renunțat la acuzații și Angela Lipps a fost eliberată.

Femeia nu s-a putut bucara foarte tare de acest moment, pentru că a rămas blocată în Fargo în toiul iernii, fără haine groase sau resurse, fiind nevoită să primească ajutor de la avocați și organizații locale pentru a putea ajunge înapoi acasă, în Tennessee.

„Aveam haine de vară pe mine, nici măcar o geacă. Era atât de frig afară, zăpada era peste tot, eram speriată. Voiam doar să plec, dar nu știam ce să fac sau cum să mă întorc acasă”, a povestit Angela Lipps.

„Mă bucur doar că s-a terminat. Nu mă voi mai întoarce niciodată în Dakota de Nord”, a mai spus ea, precizând că niciun reprezentant al poliției din Fargo nu i-a cerut scuze pentru această eroare.

Cazul său este al optulea documentat în Statele Unite în care erori ale unui software de recunoaștere facială au dus la arestări greșite.