A stârnit un val de controverse. Jucătorul ales de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, fotografiat cu steagul Ungariei în mână

Mijlocașul român Marius Corbu, aflat pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, a atras atenția după ce a participat la o ședință foto specială, organizată de Ferencvaros, echipa sa de club.

Evenimentul a fost legat de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sărbătorită pe data de 15 martie, dată care marchează începutul Revoluției din 1848, când locuitorii orașelor Buda și Pesta, astăzi Budapesta, au ieșit în stradă pentru libertate. Cu această ocazie, clubul maghiar a lansat o colecție specială de tricouri albe, cu steagul Ungariei plasat atât pe mijlocul pieptului, cât și în dreptul inimii.

Apriția mijlocașului a stârnit controverse

În cadrul ședinței foto, Corbu a pozat ținând steagul Ungariei și purtând tricoul special. Apariția sa a stârnit reacții mixte în mediul online: unii internauți consideră gestul normal, fiind jucătorul echipei de club, în timp ce alții cred că a fost neinspirat, având în vedere că mijlocașul reprezintă echipa națională a României.

Naționala Ungariei, un vis neîmplinit: „Din păcate, nu s-a putut!”

Marius Corbu și-ar fi dorit nespus să reprezinte naționala Ungariei, în anul 2022, însă destinul nu a fost de partea mijlocașului în acea perioadă.

„M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi personal, ci staff-ul naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încearca totul pentru a face posibil acest lucru.Din păcate, nu s-a putut. Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de șansa pe care o am (n.r. - convocarea la naționala U21), s-ar putea să regret!”, a admis Marius Corbu, conform m4sport.hu.

Supriza lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia

Transferat în această iarnă de campioana Ungariei de la Apoel Nicosia, Marius Corbu se află pe lista surprizelor selecționerului Mircea Lucescu pentru meciul decisiv împotriva Turciei.

Mijlocașul ofensiv a avut un sezon solid în Cipru, adunând 18 meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive pentru echipa sa. În schimb, în campionatul Ungariei, până acum, în cele patru partide jucate, Corbu nu a reușit să marcheze.