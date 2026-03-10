Adevărul Dezvoltare personală
Ziua în care începe cu adevărat primăvara: ce aduce echinocțiul de primăvară pentru fiecare zodie

Echinocțiul de primăvară din 2026 vine, potrivit astrologilor, cu o configurație rară pe cer. Mai multe planete se vor afla simultan în zodia Berbec în această perioadă, o aliniere asociată cu energie, inițiativă și dorință de acțiune. 

zodiac
Sursă foto: Shutterstock

Echinocțiul are loc pe 20 martie și marchează începutul astronomic al primăverii în emisfera nordică. Perioada este marcată și de alte două evenimente astrologice importante: pe 20 martie se încheie Mercur retrograd, iar pe 19 martie luna nouă este în Pești. Ceea ce, în astrologie, se traduce printr-un moment favorabil pentru noi începuturi.

Iată ce ar putea însemna toate acestea pentru fiecare zodie, conform unui material publicat de Reader’s Digest.

Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Este sezonul tău, așa că profită de moment. Echinocțiul poate fi o ocazie bună să îți acorzi puțin timp doar pentru tine și să faci lucruri care îți dau energie: o plimbare mai lungă, o drumeție, o masă gătită acasă sau orice activitate care te face să te simți bine.

Perioada vine cu mult entuziasm și dorința de a începe lucruri noi, dar tocmai această energie te poate face să vrei să faci prea multe deodată. De aceea, nu este cel mai bun moment pentru discuții complicate sau decizii importante.

Mai bine concentrează-te pe activități care te motivează și te ajută să îți canalizezi energia - mișcare, gătit, yoga sau meditație. Claritatea în privința planurilor va apărea treptat spre finalul lunii.

Taur (20 aprilie - 20 mai)

Taurii preferă să ia lucrurile pe îndelete, iar energia intensă a acestei perioade s-ar putea să îi scoată puțin din ritmul lor obișnuit. Partea bună este că urmează o etapă în care se pot concentra mai mult pe ei înșiși: stabilirea unor limite, grija pentru sănătatea mintală și momentele de liniște devin mai importante. Pentru unii, poate fi un moment potrivit pentru terapie, relaxare sau alte forme de îngrijire personală.

În același timp, luna nouă, alături de Marte și Mercur, îi poate încuraja să iasă mai mult în lume și să vorbească deschis cu ceilalți. Prietenii le pot recomanda specialiști sau grupuri de sprijin, iar uneori chiar și conversațiile cu oameni necunoscuți pot aduce idei utile.

Primăvara aceasta merită să spună mai des „da” invitațiilor. Uneori, exact astfel de întâlniri duc la descoperiri neașteptate.

Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Echinocțiul aduce mai multă agitație în viața ta socială. Apar invitații, conversații și tot felul de ocazii de întâlnire, iar lumea pare să îți ceară atenția din toate direcțiile. Toată această energie poate fi productivă, dar și obositoare dacă încerci să faci prea multe lucruri deodată.

Merită să îți concentrezi atenția mai ales asupra carierei și a parteneriatelor profesionale. Luna nouă, alături de Marte și Mercur, poate susține inițiativele din acest domeniu și poate aduce oportunități de câștig. Contactele pe care le faci acum la locul de muncă pot deschide uși importante pe viitor.

În același timp, programul se poate umple rapid: ieșiri după muncă, cine cu prietenii sau revederi cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de ceva timp. Bucură-te de aceste momente, dar încearcă să îți organizezi timpul și să îți lași și puțin spațiu pentru odihnă.

Rac (21 iunie - 22 iulie)

În perioada aceasta, munca și cariera trec în prim-plan. Poți deveni mai competitiv/ă decât de obicei la serviciu, lucru care poate părea puțin neobișnuit pentru firea ta mai sensibilă, dar îți poate prinde foarte bine dacă vrei să avansezi.

Lunile de iarnă nu sunt cele mai ușoare pentru tine, așa că încearcă să îți duci la capăt responsabilitățile și apoi să îți oferi o pauză. Ai mai mult noroc decât de obicei în perioada aceasta, așa că dacă te gândești la o vacanță sau la câteva zile libere, fă pasul și rezervă-le.

În loc să te pierzi în întrebări de tipul „ce-ar fi dacă”, încearcă să te concentrezi pe ceea ce este deja posibil pentru tine acum.

Leu (23 iulie - 22 august)

Uneori e mai ușor să nu te implici prea mult în relații. Astfel eviți dezamăgirile, dar există și riscul să pierzi legătura cu tine însuți. Echinocțiul te încurajează să îți acorzi puțin timp pentru tine și să te gândești mai atent la ce îți dorești cu adevărat.

Călătoriile sau experiențele care te scot din rutina obișnuită te pot ajuta în acest proces. Poate fi momentul potrivit să planifici o excursie sau să te înscrii la un retreat de wellness.

După ce îți faci planurile, încearcă să îți acorzi și un moment de reflecție. Ia un caiet și întreabă-te: ce rol ai jucat până acum în propria poveste și ce schimbări te-ar ajuta să devii persoana care îți dorești să fii?

Fecioară (23 august - 22 septembrie)

Echinocțiul de primăvară îți poate aduce o claritate importantă, chiar dacă ceea ce descoperi nu este ușor de acceptat. În perioada aceasta vei privi mai atent relațiile din viața ta și felul în care funcționează ele.

S-ar putea să îți dai seama că o anumită relație pare profundă doar pentru că tu ai depus mereu mai mult efort pentru a o menține. Fecioarele sunt obișnuite să muncească mult, dar când ajungi să duci singur/ă greul unei relații, lucrurile nu mai sunt echilibrate.

Perioada aceasta pune accent pe conexiunile autentice. Iar uneori cea mai curajoasă decizie este să recunoști că o legătură și-a epuizat sensul și că e timpul să mergi mai departe.

Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Pentru tine, echilibrul este foarte important, dar uneori ajungi să pui nevoile altora înaintea celor personale doar ca să eviți conflictele. Perioada aceasta îți oferă ocazia să te pui pe tine pe primul loc.

S-ar putea să îți fie mai ușor să spui „nu”, să refuzi o ieșire sau să nu mai accepți situațiile în care faci prea multe compromisuri. Și surpriza este că te vei simți bine cu această schimbare.

În același timp, merită să îți îndrepți atenția spre sănătate și mișcare. Relaxarea lângă apă - fie că mergi la mare, stai pe malul unui lac, înoți sau te relaxezi la spa - te poate ajuta să îți recapeți echilibrul.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Perioada aceasta îți aduce mai multă energie și dorința de a face lucrurile să se miște. Poți simți impulsul de a te ocupa de mai multe planuri sau proiecte în același timp.

Cel mai bine este să îți canalizezi energia spre activități care îți fac bine. Sportul, mișcarea sau plimbările mai lungi te pot ajuta să îți păstrezi echilibrul.

În același timp, viața socială devine mai animată. Luna nouă poate aduce o cunoștință nouă sau chiar începutul unei povești de dragoste. Chiar dacă preferi relațiile profunde, încearcă să te bucuri de întâlnirile și momentele frumoase care apar acum.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Ești obișnuit/ă să fii mereu în mișcare, dar în această primăvară s-ar putea să simți nevoia să stai mai mult pe acasă. Sunt multe invitații, multe planuri și toată lumea pare să îți ceară atenția, iar la un moment dat oboseala începe să se simtă.

Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să îți programezi timp pentru relaxare. Casa poate deveni refugiu în perioada aceasta. Luna nouă ar putea să îți aducă și idei pentru mici schimbări prin locuință - de la reorganizarea unor lucruri până la detalii care fac spațiul mai confortabil.

Câteva proiecte simple, făcute în liniște acasă, te pot ajuta să îți recapeți energia.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Acasă e multă agitație în perioada aceasta. Fie că e vorba de vizite, mici tensiuni în familie sau de faptul că tu ajungi să organizezi totul, aceste situații îți pot distrage atenția de la ceea ce contează cel mai mult pentru tine: munca.

Dacă ai un partener, acum e momentul să îi ceri ajutor și să împărțiți responsabilitățile. Lasă-l să se ocupe de unele lucruri din familie, ca tu să te poți concentra pe ce ai de făcut.

Un alt detaliu interesant: Marte și Mercur se află în Pești, iar unele conversații sau mesaje pot avea o încărcătură emoțională specială. Dacă ai pierdut pe cineva drag, s-ar putea să primești un semn neașteptat care îți va rămâne în minte.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Spui de obicei lucrurilor pe nume, iar în perioada aceasta ai putea fi și mai direct/ă decât în mod obișnuit. Energia echinocțiului te face impulsiv/ă, așa că există riscul să spui ceva prea tranșant sau să dezvălui mai mult decât ai intenționat. Ai grijă la ton și la felul în care îți exprimi ideile.

Există însă și o parte bună: luna nouă de dinaintea echinocțiului poate aduce o oportunitate de câștig. Dacă apare o astfel de șansă, merită să îi dai curs și să vezi unde te poate duce.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Deodată devii mult mai motivat/ă când vine vorba de bani. Cel mai probabil, asta înseamnă un lucru simplu: atenția ți se mută asupra taxelor și altor obligații financiare pe care le-ai tot amânat. Nu e tocmai activitatea ta preferată, dar echinocțiul îți dă impulsul necesar să le rezolvi la timp.

În același timp, Marte îți aduce mai multă energie și încredere în sine, astfel că vei fi mai dispus/ă să înfrunți provocările decât să le eviți.

După ce ai terminat cu toate aceste lucruri, oferă-ți și o mică recompensă. Îmbracă-te frumos și lasă-te invitat/ă la o cină romantică, de preferat lângă apă.

