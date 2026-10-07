Bani publici irosiți, despăgubiri și procese pierdute la o direcție regională din subordinea CNAIR. Ce a descoperit Curtea de Conturi

Un audit realizat de Curtea de Conturi la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a identificat mai multe deficiențe în gestionarea litigiilor și a fondurilor publice. Controlul, desfășurat între 20 aprilie și 2 iunie 2026, a vizat inclusiv modul în care au fost administrate procesele în urma cărora compania a suportat plăți de peste 1,3 milioane de lei.

Directorul regional Ovidiu Mugurel Laicu. Foto: reporteris.ro

Potrivit raportului, suma este formată din 1.290.619 lei reprezentând drepturi salariale și penalități, 8.039 de lei cheltuieli de judecată și 12.000 de lei cheltuieli de executare silită. Curtea de Conturi precizează că plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive era obligatorie, însă reproșează companiei că nu a analizat ulterior responsabilitățile care au generat litigiile și posibilitatea recuperării eventualelor prejudicii.

Auditorii au semnalat și menținerea simultană a funcțiilor de Director General Regional și Director Regional, cu niveluri de salarizare similare. În opinia Curții de Conturi, nu a existat o analiză suficient documentată privind necesitatea celor două funcții și delimitarea atribuțiilor, fiind identificat inclusiv riscul de suprapunere a responsabilităților manageriale, notează Ziarul de Iași.

Litigiu privind hărțuirea psihologică și indemnizație de mobilizare

Un alt caz prezentat în raport este cel al unui șef de district de la Valea Lupului și lider sindical, care a obținut în instanță daune morale de 40.000 de lei pentru hărțuire psihologică la locul de muncă. Hotărârea Tribunalului Iași a fost menținută de Curtea de Apel Iași. Curtea de Conturi consideră că, după rămânerea definitivă a deciziei, trebuiau analizate responsabilitățile și posibilitatea recuperării prejudiciului.

Raportul mai menționează o indemnizație de mobilizare acordată în perioada iunie-decembrie 2022. Directorul regional Ovidiu Mugurel Laicu ar fi primit atunci o indemnizație brută de 9.791 de lei, însă controlul a stabilit că funcția sa nu se afla printre cele eligibile și că nu existau toate documentele necesare pentru acordarea banilor. Ulterior, instanțele au stabilit că plata fusese necuvenită, iar CNAIR a recuperat 5.726 de lei.

Directorul DRDP Iași contestă însă unele dintre concluziile raportului. În cazul despăgubirilor pentru hărțuire psihologică, Laicu susține că mai multe comisii interne ar fi stabilit că acuzațiile nu se confirmă. În ceea ce privește indemnizația de mobilizare, el afirmă că plata era justificată de responsabilitățile avute în perioada comandamentului de iarnă și precizează că a returnat ulterior suma încasată.

Curtea de Conturi a mai constatat lipsa unor proceduri clare pentru gestionarea litigiilor cu impact financiar, precum și implementarea parțială a unor recomandări formulate anterior. Măsurile dispuse în urma controlului trebuie implementate până la 15 martie 2027.