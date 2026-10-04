Pe cine va desemna preşedintele Nicușor Dan ca viitor prim-ministru?

Mâine este ziua în care România trebuie să aibă un candidat la funcţia de premier cu şanse mari în parlament. Stăm de 5 luni de zile fără guvern cu puteri depline, avem nevoie de rectificare bugetară şi de proiectul de buget pe 2027, obiective pe care doar un guvern plin le poate realiza.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Este nevoie de un premier care să poată obţine majoritatea parlamentară de 233 de voturi, care să se priceapă la finanţele şi bugetul ţării, la modul în care putem reechilibra deficitul bugetar, datoria publică, deficitul comercial şi la păstrarea încrederii partenerilor şi finanţatorilor României.

Opţiunea Sorin Grindeanu

Se tot agită fruntașii PSD, care stau de multe luni departe de conductele cu banii publici, să-l împingă pe Grindeanu să prindă desemnarea preşedintelui Nicușor Dan.

Personal nu ştiu ce are în cap președintele ţării, dar la următoarele argumente trebuie să se gândească.

Grindeanu nu poate obţine majoritatea parlamentară, altfel decât cu sprijinul AUR şi a altor partide mai micuţe, aliate cu AUR. Aritmetica parlamentară spune clar acest lucru. Dacă până acum Grindeanu s-a ferit de o alianţă pe masă cu AUR, odată desemnat poate face alianţe cu oricine, pentru că preşedintele Nicușor Dan nu mai poate întoarce desemnarea şi nu mai poate opri alianţa PSD-AUR.

Lui Gheorghe Piperea i-a scăpat porumbelul din gură când a declarat:

„Eu cred că Sorin Grindeanu este soluția naturală la care trebuia să se gândească de foarte multă vreme domnul președinte și, dacă domnul Grindeanu este atent la mesajele pe care le-am trimis până acum, poate să obțină susținerea noastră într-o coaliție la guvernare. Condițiile însă le știe și le știți și dumneavoastră, le repet că să fie lucrurile clare, e vorba de cooptarea oficială la guvernare, premierul să fie acceptat de AUR și programul de guvernare să țină cont de programul nostru de guvernare”.

Există şi alţi lideri AUR care vor să se bucure de avantajele de a fi la guvernare, secretare, maşini cu girofar, salarii şi indemnizaţii frumoase, împingerea liderilor AUR spre funcţii din eşaloanele doi şi trei.

Există şi scenariul ca George Simion să fie ajutat de PSD să ajungă la şefia Senatului, apoi la funcţia de preşedinte interimar, dacă Nicușor Dan ar fi suspendat.

Este clar că au avut şi au loc discuţii secrete pe această temă între PSD şi AUR, motive suficiente ca Preşedintele să nu-l desemneze pe Grindeanu la funcţia de premier. Odată desemnat, nu mai are niciun control asupra lui.

Varianta Alexandru Nazare

Este cea mai puţin riscantă variantă. Alexandru Nazare poate obţine la învestire sprijinul PNL, USR, PSD, UDMR pentru că nu s-a contrat public cu niciun partid, există presupunerea că stă să asculte şi să negocieze cu toate partidele, fie de dreapta fie de stânga.

Filosofia de guvernare a lui Alexandru Nazare poate fi dedusă din declaraţiile sale. În primul rând vrea să fie viitor premier?

Într-o declaraţie acordată la TVR, Nazare spune: „Bineînţeles că e onorant ca numele meu să apară, să fie menţionat în astfel de contexte, dar acestea sunt, în general, ştiri pe surse, şi nu aş vrea să intru într-o discuţie politică”. „Până acum am menţinut o relaţie, pe subiecte tehnice, cu toate partidele, am avut o relaţie bună cu colegii din Guvern de la toate partidele şi cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării şi învestirii Guvernului. Dincolo de asta, viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil”.

Domnule Grindeanu, nu ne mai luaţi pe toţi de proşti! Că nu suntem!

Rezultă că Nazare este dispus dialogului cu toate partidele, ceea ce este important pentru susţinerea sa în parlament:

„În mod cert, este nevoie de un buget credibil, care să prezinte un plan, care să fie agreat de toate partidele, astfel încât bugetul pentru 2027 să fie adoptat cât mai curând până la finalul anului, pentru că investitorii şi agenţiile şi Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau”, spune Nazare.

Adevărul este că un alt personaj politic cu competenţă financiară şi înclinarea spre dialog pe care le are Nazare nu prea vedem în scenă politică.

Dar este determinat Nazare să menţină traiectoria fiscal-bugetară iniţiată de guvernul Bolojan, pentru a scoate România la liman? Să vedem din postările sale care sunt opţiunile de la care nu se abate.

- Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligație, nu o opțiune. Legea responsabilității fiscal - bugetare nu permite Guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, cât timp pragul datoriei este depăşit.

-Cele mai recente date Eurostat evidențiază că datoria publică a României a ajuns la 60,1% din PIB la finalul trimestrului I 2026. Depășirea acestui prag activează reguli suplimentare pentru controlul cheltuielilor și reducerea graduală a datoriei.

- Cât timp datoria se menține la peste 60% din PIB, Guvernul nu poate aprobă măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială.

- Această abordare trebuie să constituie cadrul de referință inclusiv pentru definitivarea noii legi a salarizării, dar și pentru celelalte inițiative cu impact asupra cheltuielilor permanente.

- Eventualele priorități sau realocări între diferite priorități trebuie realizate în interiorul anvelopelor fiscal-bugetare stabilite, fără generarea unor presiuni suplimentare asupra traiectoriei de deficit și datorie publică.

- Legea responsabilității fiscal - bugetare nu mai permite creşteri suplimentare de cheltuieli cu anvelopa totală de personal.

Iată cum rezumă Nazare filosofia sa de guvernare:

„România are nevoie să revină la un consens în jurul unor obiective care trebuie să rămână valabile dincolo de obiectivele politice: reducerea sustenabilă a deficitului sub 3% din PIB, stabilizarea datoriei publice, respectarea angajamentelor europene și protejarea capacității statului de a finanța investițiile”.

PSD are altă filosofie de guvernare: relansarea economică, prosperitate, protecţie socială, consum mărit şi bunăstare. Pe ce bani? Nu ne spune Grindeanu. Probabil pe datorie.

Un alt candidat la funcţia de prim-ministru ar fi finanţistul Leonardo Badea, de la BNR. Nu este cunoscut în lumea politică, nu se ştie ce idei are de pus în practică la şefia guvernului, cum şi dacă se poate discuta şi negocia cu el în probleme care ţin de activitatea guvernului.

În concluzie, Alexandru Nazare ar fi cam singura variantă care îndeplineşte condiţiile esenţiale pentru a fi desemnat pentru funcţia de viitor premier. Vom vedea dacă şi preşedintele Nicușor Dan judecă la fel.