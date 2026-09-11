Dacă Standard & Poor's ne bagă în „junk”, rămânem fără bani de pensii şi salarii. FMI scrie pe noi!

Nu ştiu ce gândesc politicienii noştri, de la preşedinte la şefii de partide. Abia scăpaţi, la mustaţă, de evaluările agenţiilor Fitch şi Moody’s, ba chiar Fitch ne plasase în „junk” în prima fază, şi urmează acum evaluarea agenţiei Standard & Poor's (S&P), pe 2 octombrie. În câteva zile reprezentanţii agenţiei S&P vin în ţara să vadă la faţa locului cum stăm. Şi cum stăm? Guvern interimar de 4 luni de zile, nu se găseşte o majoritate parlamentară să instaleze alt guvern, nu vedem programe de guvernare de reducere a deficitului bugetar şi a dezechilibrelor bugetare.

Bolojan care a adus deficitul bugetar la 6% de la 9,3%, este criticat şi gonit de la guvernare pentru că „taie”, în loc să dea bani mulţi la cetăţeni. De unde să le dea? Nimeni nu spune!

Deficitul bugetar şi datoria publică sunt ca un bulgăre de zăpadă, care în timp se apropie de o avalanşă. Ce va distruge economia şi sistemele statului.

Alexandru Nazare: „Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligație, nu o opțiune. Legea responsabilității fiscal - bugetare nu permite Guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, cât timp pragul datoriei este depăşit”.

Şi a fost eliminat din calculele pentru funcţia de premier. Pentru că ştie şi spune adevărul.

Acordul celor zece priorităţi propuse de PSD sunt fără precizarea costurilor şi a surselor de finanţare. Când este vorba de precizarea resurselor, partidele se ascund sub preș, nu ştiu ce să spună.

Doar că situaţia actuală nu poate merge la infinit

Faptul că nu găsim un alt guvern care să înlocuiască guvernul Bolojan este tradus la agenţiile de rating şi în cancelariile occidentale că nimeni nu-şi asumă responsabilitatea să conducă o ţară aflată în pragul falimentului. O dovadă că aceasta este realitatea: România este în pragul falimentului. Bolojan mai câştigase, cât de cât, încrederea investitorilor şi a agenţiilor de rating. În urma lui cine să mai prezinte încredere? Simion, Grindeanu, Georgescu? Să fim serioşi!

Ce se va întâmpla după 2 octombrie

Unul din reproşurile şi atenţionările agenţiilor de rating se refereau la instabilitatea politică. În patru luni de zile parlamentul României nu a fost în stare să dea stabilitatea politică necesară României, în contextul unei datorii publice de 240 miliarde de euro, peste 60% din PIB, şi a unui deficit bugetar de 9,3%, moştenit de la Ciolacu. Partidele nu se înţeleg, mai exact nu vor să se înhame la redresarea echilibrelor bugetare, ştiind că asta înseamnă tăieri şi concedieri, cu efecte la scorul lor în alegerile viitoare. Alegerile anticipate, la care se pare că vom apela, prelungesc starea de instabilitate politică încă câteva luni, perioadă în care nu ne mai putem împrumuta la costuri rezonabile.

Soluția este FMI

Vom apela la FMI, nu avem altă soluţie. Dar condiţiile puse de FMI pentru un ajutor substanţial acordat României sunt „groaznice” (Florin Cîțu). Am văzut în 2010: tăierea salariilor bugetare cu 25%, a pensiilor cu 15% n-a mai fost posibilă pentru că s-a opus CCR. Să vedem cum va scoate cămaşa statul român, ce guvern vom avea, pentru că nu este corect să negocieze cu FMI un guvern interimar. Va fi obligat să treacă la tăieri şi concedieri în sistemul bugetar, faţă de care cele realizate de Bolojan ar fi floare la ureche. Să vedem atunci consecinţele asupra votului din 2028.

Preşedintele Nicușor Dan n-a făcut şi nu face nimic pentru evitarea acestei situaţii catastrofale. Nu avem desemnarea a unui premier competent, care ar fi trecut de votul parlamentarilor de frica alegerilor anticipate, care i-ar fi trimis acasă. Toţi românii aşteaptă soluţia miracol din cer, de la Dumnezeu, când ea se află la Cotroceni, dar nu are cine s-o servească.

Ce urmează

Este clar că preşedintele Nicușor Dan nu este capabil să desemneze ca premier pe Siegfried Mureşan sau Alexandru Nazare, singurii capabili să păstreze încrederea investitorilor şi agenţiilor de rating. PSD şi AUR nu sunt în stare să înțeleagă ce situaţie urmează să trăim. Vor vedea când vor guverna sub „biciul” FMI, că altfel nu pot plăti pensii şi salarii bugetare.

În concluzie, ne aşteaptă zile negre, izvorâte din neputinţa şi ignoranţa partidelor politice parlamentare, care se gândesc doar la succesul în alegerile din 2028, când până la 2 octombrie, ziua evaluării S&P, mai sunt doar trei săptămâni.