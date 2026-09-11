 Dacă Standard & Poor's ne bagă în „junk”, rămânem fără bani de pensii şi salarii. FMI scrie pe noi! | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dacă Standard & Poor's ne bagă în „junk”, rămânem fără bani de pensii şi salarii. FMI scrie pe noi!

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nu ştiu ce gândesc politicienii noştri, de la preşedinte la şefii de partide. Abia scăpaţi, la mustaţă, de evaluările agenţiilor Fitch şi Moody’s, ba chiar Fitch ne plasase în „junk” în prima fază, şi urmează acum evaluarea agenţiei Standard & Poor's (S&P), pe 2 octombrie. În câteva zile reprezentanţii agenţiei S&P vin în ţara să vadă la faţa locului cum stăm. Şi cum stăm? Guvern interimar de 4 luni de zile, nu se găseşte o majoritate parlamentară să instaleze alt guvern, nu vedem programe de guvernare de reducere a deficitului bugetar şi a dezechilibrelor bugetare.

Standard & Poor's ar putea retrograda astăzi ratingul mai multor ţări din zona euro

Bolojan care a adus deficitul bugetar la 6% de la 9,3%, este criticat şi gonit de la guvernare pentru că „taie”, în loc să dea bani mulţi la cetăţeni. De unde să le dea? Nimeni nu spune!

Deficitul bugetar şi datoria publică sunt ca un bulgăre de zăpadă, care în timp se apropie de o avalanşă. Ce va distruge economia şi sistemele statului.

Alexandru Nazare: „Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligație, nu o opțiune. Legea responsabilității fiscal - bugetare nu permite Guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, cât timp pragul datoriei este depăşit”.

Şi a fost eliminat din calculele pentru funcţia de premier. Pentru că ştie şi spune adevărul.

Acordul celor zece priorităţi propuse de PSD sunt fără precizarea costurilor şi a surselor de finanţare. Când este vorba de precizarea resurselor, partidele se ascund sub preș, nu ştiu ce să spună.

Doar că situaţia actuală nu poate merge la infinit

Faptul că nu găsim un alt guvern care să înlocuiască guvernul Bolojan este tradus la agenţiile de rating şi în cancelariile occidentale că nimeni nu-şi asumă responsabilitatea să conducă o ţară aflată în pragul falimentului. O dovadă că aceasta este realitatea: România este în pragul falimentului. Bolojan mai câştigase, cât de cât, încrederea investitorilor şi a agenţiilor de rating. În urma lui cine să mai prezinte încredere? Simion, Grindeanu, Georgescu? Să fim serioşi!

Ce se va întâmpla după 2 octombrie

Unul din reproşurile şi atenţionările agenţiilor de rating se refereau la instabilitatea politică. În patru luni de zile parlamentul României nu a fost în stare să dea stabilitatea politică necesară României, în contextul unei datorii publice de 240 miliarde de euro, peste 60% din PIB, şi a unui deficit bugetar de 9,3%, moştenit de la Ciolacu. Partidele nu se înţeleg, mai exact nu vor să se înhame la redresarea echilibrelor bugetare, ştiind că asta înseamnă tăieri şi concedieri, cu efecte la scorul lor în alegerile viitoare. Alegerile anticipate, la care se pare că vom apela, prelungesc starea de instabilitate politică încă câteva luni, perioadă în care nu ne mai putem împrumuta la costuri rezonabile.

Soluția este FMI

Vom apela la FMI, nu avem altă soluţie. Dar condiţiile puse de FMI pentru un ajutor substanţial acordat României sunt „groaznice” (Florin Cîțu). Am văzut în 2010: tăierea salariilor bugetare cu 25%, a pensiilor cu 15% n-a mai fost posibilă pentru că s-a opus CCR. Să vedem cum va scoate cămaşa statul român, ce guvern vom avea, pentru că nu este corect să negocieze cu FMI un guvern interimar. Va fi obligat să treacă la tăieri şi concedieri în sistemul bugetar, faţă de care cele realizate de Bolojan ar fi floare la ureche. Să vedem atunci consecinţele asupra votului din 2028.

Preşedintele Nicușor Dan n-a făcut şi nu face nimic pentru evitarea acestei situaţii catastrofale. Nu avem desemnarea  a unui premier competent, care ar fi trecut de votul parlamentarilor de frica alegerilor anticipate, care i-ar fi trimis acasă. Toţi românii aşteaptă soluţia miracol din cer, de la Dumnezeu, când ea se află la Cotroceni, dar nu are cine s-o servească.

Ce urmează

Este clar că preşedintele Nicușor Dan nu este capabil să desemneze ca premier pe Siegfried Mureşan sau Alexandru Nazare, singurii capabili să păstreze încrederea investitorilor şi agenţiilor de rating. PSD şi AUR nu sunt în stare să înțeleagă ce situaţie urmează să trăim. Vor vedea când vor guverna sub „biciul” FMI, că altfel nu pot plăti pensii şi salarii bugetare.

În concluzie, ne aşteaptă zile negre, izvorâte din neputinţa şi ignoranţa partidelor politice parlamentare, care se gândesc doar la succesul în alegerile din 2028, când până la 2 octombrie, ziua evaluării S&P, mai sunt doar trei săptămâni.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Câștigă 7.000 de lei pe lună, dar cumpără mâncare dintr-un magazin social. „Suntem patru membri. Traiul este tot mai greu”
stirileprotv.ro
image
SURSE Șeful DSU, Raed Arafat, chemat la Curtea Militară de Apel pentru punerea sub inculpare în dosarul contrabandei la achiziția unui elicopter. O parte din sechestre, ridicate de CAB
gandul.ro
image
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
mediafax.ro
image
Avertisment pentru Edi Iordănescu, înainte de a semna cu Dinamo Kiev: „Îi va fi greu, va avea de muncă!”
fanatik.ro
image
Prima insulă energetică din lume a fost finalizată: Cum construiește Belgia un gigant de beton de miliarde de euro
libertatea.ro
image
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
gsp.ro
image
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
digisport.ro
image
Cât de simplă este, de fapt? Problema pentru elevii de 15 ani care îi încurcă pe adulți
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Nu mai este macrou. Ce conţin, de fapt, conservele vândute în supermarketurile din Marea Britanie
observatornews.ro
image
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
cancan.ro
image
Pensii militare: Vot în Senat pentru reducerea vârstei de pensionare. Ce categorii de pensionari beneficiază?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
playtech.ro
image
„Ești pregătit să fii scos la pauză de Gigi Becali?”. Ce răspuns a dat Denis Drăguș la cea mai incomodă întrebare a interviului FANATIK
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
"Regina de gheață" din WTA, fără reacție în fața americanilor: "Nu poți vedea niciodată ce simte"
digisport.ro
image
Cum să reduci rapid glicemia crescută: metode care îți iau cel mult 5 minute
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bolojan a făcut ANUNȚUL: "Mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi"
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a numit marele lui talent: „Nu au existat mulți ca mine”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise
click.ro
image
Cât se câștigă la culesul strugurilor: „Se munceşte zilnic, câte şapte ore”. Cu ce problemă se confruntă viticultorii, în ciuda producției bune
click.ro
image
Un general român în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în cap. Pe numele lui fusese emis un ordin de restricție. Ce se întâmplase cu o seară înaintea morții
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Moza din Qatar GettyImages 167794832 jpg
Șeica din Qatar rupe tăcerea după moartea soțului. După o pauză lungă, cea mai puternică femeie din Golf arată că a încheiat doliul
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile
image
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise

OK! Magazine

image
Șeica din Qatar rupe tăcerea după moartea soțului. După o pauză lungă, cea mai puternică femeie din Golf arată că a încheiat doliul