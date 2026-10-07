TollRo poate scumpi transportul cu până la 25%. Transportatorii amenință cu proteste din cauza amenzilor

Introducerea sistemului TollRo pune presiune suplimentară pe transportatorii rutieri, după ce prețul motorinei a crescut deja cu peste 40% de la începutul anului. Transportatorii estimează că noua taxă de drum ar putea majora cu 10%-25% prețul transportului pe rutele naționale, în timp ce problemele tehnice ale sistemului și riscul unor amenzi de până la 2.000 de lei îi nemulțumesc tot mai mult pe operatorii din industrie.

Transportatorii amenință cu proteste dacă vor fi amendați pentru TollRo Foto: EPA-EFE

Reprezentanții transportatorilor avertizează că primele sancțiuni aplicate în aceste condiții ar putea declanșa proteste.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Patronală Concordia cer Parlamentului să adopte în regim de urgență proiectul de lege care suspendă amenzile din sistemul TollRo până la 1 aprilie 2027 sau până când sistemul devine complet funcțional.

Motorina a crescut cu peste 40% de la începutul anului

În sprijinul acestei solicitări, transportatorii argumentează că firmele din industrie au intrat în această perioadă deja cu marjele afectate de scumpirea motorinei. Potrivit lui Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), creșterea prețului carburantului a avut un impact de 12%-16% asupra costurilor de transport.

Problema este că firmele nu au reușit să transfere integral aceste costuri către clienți.

„Partenerii și clienții noștri nu au reușit să ne acopere integral această creștere. Majorările acceptate au fost de aproximativ 9%. Prin urmare, noi continuăm să suportăm diferențe de 3-7% generate numai de creșterea prețului motorinei. Facem acest lucru din cauza presiunii concurențiale și încercăm să rezistăm, să nu ajungem în faliment”, a afirmat Daniel Niculescu.

În acest context, introducerea TollRo este considerată de transportatori un nou șoc pentru o industrie care suportă deja costuri mai mari.

TollRo poate scumpi transportul cu 10%-25%

Noua taxă de drum se adaugă costurilor deja suportate de firmele de transport. Potrivit calculelor prezentate de UNTRR, pe transportul național, efectul taxei ar putea însemna o creștere cu aproximativ 10%-25% a prețului transportului.

„Acum a venit al doilea șoc: taxa de drum. Pe transportul național, această taxă poate însemna o creștere a prețului transportului cu aproximativ 10-25%. Noi încă nu știm exact ce vom putea transfera către clienți. Am făcut calcule preliminare și le-am transmis, dar în acest moment transportatorii suportă taxa. Probabil că în următoarele două luni tot noi o vom suporta și nu știm cât vom reuși să recuperăm”, a spus Daniel Niculescu.

Transportatorii se așteaptă ca o parte din costul suplimentar să ajungă în prețurile plătite de clienți. Însă experiența din ultimele luni, când scumpirea motorinei nu a putut fi transferată integral, îi face să fie rezervați în privința recuperării întregii taxe.

Efectul poate ajunge, în cele din urmă, și în prețurile bunurilor transportate pe șosele, deoarece costurile logistice reprezintă o componentă a prețului final pentru numeroase produse.

Problemele TollRo și riscul amenzilor

Pe lângă costul propriu-zis al taxei, transportatorii reclamă problemele de funcționare ale sistemului TollRo. Una dintre principalele nemulțumiri este că firmele se pot trezi sancționate în situații în care aplicația nu funcționează corespunzător sau apar probleme în determinarea traseului.

„Ulterior, furnizorul a avut o anumită reactivitate și sistemul a devenit mai funcțional, dar în continuare are foarte multe disfuncționalități care ne pot duce la amenzi de 2.000 de lei și la sancțiuni repetate”, a afirmat Daniel Niculescu.

O problemă suplimentară este legată de telefoanele utilizate de șoferi. Aplicația nu funcționează pe anumite dispozitive cu versiuni mai vechi ale sistemului de operare Android, iar firmele au fost nevoite să cumpere telefoane compatibile.

„Ne-am trezit însă că, dacă telefonul are o versiune mai veche de Android, aplicația nu funcționează. Am comandat aproximativ 200 de telefoane. Până acum am primit doar 30-40 și încă mai căutăm dispozitive pentru că nu se găsesc suficient de repede. La nivelul unei singure firme, asta înseamnă aproximativ 40.000 de euro doar pentru telefoane”, a spus reprezentantul UNTRR.

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La aceste cheltuieli se adaugă costurile pentru traficul de date și pentru monitorizarea permanentă a funcționării sistemului.

Transportatorii: Nu cerem eliminarea taxei, ci să nu fim amendați pentru defecțiuni

Transportatorii spun că nu contestă în sine obligația de a plăti taxa de drum, ci modul în care sunt tratați atunci când sistemul tehnic nu funcționează.

„De aceea cerem un singur lucru și vreau să subliniez foarte clar: nu cerem să nu plătim taxa. Cerem să nu fim amendați pentru lucruri care nu funcționează și pe care, ulterior, ne va fi extrem de greu să demonstrăm că nu au funcționat”, a subliniat Daniel Niculescu.

CNAIR a anunțat că problemele tehnice ale platformei TollRo constatate la 1 octombrie au fost remediate și că sistemul funcționează în parametrii normali. Compania a precizat însă că pot apărea în continuare incidente tehnice sporadice.

În aceste situații, șoferii nu vor fi amendați dacă se poate demonstra că au încercat să efectueze plata, dar nu au reușit din cauza unei probleme tehnice.

Transportatorii susțin însă că problema este mai largă decât incidentele punctuale și reclamă faptul că firmele trebuie să suporte costurile și riscurile unui sistem care, în opinia lor, nu funcționează încă suficient de stabil.

Amenzile TollRo ar putea declanșa proteste

Tensiunile din industrie sunt amplificate de perspectiva primelor amenzi. Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, spune că firmele de transport se află deja sub o presiune financiară semnificativă, iar sancțiunile repetate pot deveni imposibil de suportat pentru operatorii mici.

„Lumea este disperată, pot să vă zic. Au fost și protestele astea spontane. Nu vreau să zic că o să iasă lumea, dar în final, când va veni primul val de amenzi, putem să ne așteptăm la o reacție din partea industriei, pentru că sunt companii care nu câștigă cât înseamnă două amenzi de astea pe camion într-o lună de zile”, a declarat Radu Dinescu.

El a explicat că, pentru firmele cu flote mici, sancțiunile repetate pot avea un impact major asupra activității.

„Să iei 2.000 de lei la 12 ore și să ai o flotă de câteva camioane, 80% operează până la 5 camioane, înseamnă, în două luni de zile până la sfârșitul anului, insolvență”, a susținut reprezentantul transportatorilor.

Dinescu spune că eventualele proteste nu trebuie privite ca o amenințare, ci ca o posibilă reacție a unei industrii care consideră că suportă costuri pe care nu le poate transfera integral către clienți.

„Între a muri și a încerca să îți obții drepturile, să protestezi e o abordare foarte reală. N-am vrut să o folosim, că nu e o amenințare. Dar e o realitate. Adică dacă simți că ești sugrumat și pe nedrept, atunci încerci să te manifești”, a spus Radu Dinescu.

Daniel Niculescu a precizat că, dacă situația se agravează, protestele ar putea semăna cu cele organizate de transportatori în trecut în cazul RCA, când camioanele au ieșit în stradă.

Haos în aplicarea TollRo, care intră în vigoare de la 1 octombrie. Probleme cu aplicația și tarife diferite pentru aceeași rută

TollRo a devenit obligatoriu la 1 octombrie, înlocuind pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone mecanismul anterior de taxare prin rovinietă. Noul sistem calculează taxa în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și clasa de emisii.

În prima zi de funcționare, transportatorii au raportat probleme la crearea și accesarea conturilor, la resetarea parolelor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. UNTRR a anunțat că a primit peste o mie de sesizări și că au existat situații în care problemele sistemului au dus la oprirea unor camioane și la întârzieri ale curselor.

Problemele nu au fost eliminate în totalitate după prima săptămână.

FORT și IMM România spun că o parte dintre incidente au fost remediate, dar că sunt încă în lucru disfuncționalități privind comunicarea cu sistemele RAR și DGPCI, datele de hartă și restricțiile de circulație, plățile și alte sesizări transmise de utilizatori.

CNAIR a recunoscut existența incidentelor tehnice și a anunțat că utilizatorii afectați de acestea nu vor fi sancționați, în timp ce obligația de plată a TollRo rămâne în vigoare.

Ultimele detalii privind aplicarea TollRo au fost stabilite abia miercuri, 30 septembrie, cu o zi înainte ca sistemul să devină obligatoriu, în cadrul unei ședințe desfășurate la Ministerul Transporturilor, la care au participat reprezentanți ai CNAIR și ai transportatorilor.