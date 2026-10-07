Procurorii DIICOT au dispus miercuri, 7 octombrie 2026, instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu, dus la DIICOT Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit DIICOT, sechestrul a fost instituit de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală.

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a transmis DIICOT.

Activitățile judiciare sunt realizate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Măsura dispusă miercuri, 7 octombrie, reprezintă un nou pas în ancheta care îl vizează pe Călin Georgescu și în care procurorii verifică acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul a ajuns în atenția publică după ce anchetatorii au efectuat mai multe percheziții și au ridicat dispozitive electronice care sunt analizate în cadrul perchezițiilor informatice.

Călin Georgescu, scos din arest pentru percheziția informatică

Tot miercuri, Călin Georgescu a fost scos din arestul preventiv și adus la sediul DIICOT pentru procedurile de percheziție informatică. Anchetatorii verifică datele stocate pe telefoane, laptopuri și tablete ridicate în timpul perchezițiilor. Soția sa, Cristela Georgescu, a ajuns și ea miercuri la sediul DIICOT, pentru a doua zi consecutiv.

Cristela Georgescu, la sediul DIICOT Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea sa pentru 30 de zile, în dosarul în care procurorii îl acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează, între altele, un prejudiciu reclamat de aproximativ 1,1 milioane de euro. Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat în urma unei afaceri care presupunea obținerea unei linii de credit de la o instituție financiară din străinătate.

Potrivit acuzațiilor formulate de anchetatori, Călin Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri obținerea unui credit de șase milioane de euro. Pentru accesarea acestuia, Răzvan Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să mai plătească 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului va fi majorată la 15 milioane de euro. Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți, potrivit acuzațiilor din dosar.

În cadrul anchetei, procurorii au instituit anterior sechestru și asupra vilei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în încercarea de a recupera prejudiciul reclamat.

DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a precizat DIICOT.